Der größte wunderbare Hebel im Zeitmanagement: jetzt ihre Stärken besser nutzen!

Ihre persönlichen Stärken

Wien im Februar 2020 – Der Service „Stärken Coaching“ läutet mit dem Erfolgscoach Peter Kornfeind die Zukunft im Bereich der Entwicklung von persönliche Talenten ein. Peter Kornfeind erfüllt die lang gehegten Erwartungen der Anhänger und gibt den Coaching-Kunden die Möglichkeit, ihre persönlichen Stärken besser zu erkennen. Persönliche Talente erkennt man daran, dass einem etwas besonders leicht fällt. Stärken entwickeln sich am sichersten, wenn man das, was einem besonders leicht fällt, auch gerne ausübt. Im Unterschied zu allen bekannten Persönlichkeits-Profilen finden die Kunden bei diesem Service keine Hinweise auf mögliche Schwächen oder sogenannte „Lernfelder“. Mit dem Service „Stärken Coaching“ erfahren die Kunden, wie wohltuend es ist, an eigene Talente und Stärken erinnert zu werden und profitieren von den praktischen Hinweisen für die Anwendung. Hier sind die wichtigsten Fakten zu dem einzigartigen Service: https://www.gut-aufgestellt.com/zu-ihren-staerken/

Der Erfolgscoach Peter Kornfeind ist bekannt für neuartige Angebote. Doch nicht nur deshalb zählt der trendige Coach zu den führenden Anbietern im Bereich der Entwicklung von persönliche Talenten. Mit dem Angebot „Stärken Coaching“ blieb Peter Kornfeind seinem Ruf treu und hat wieder einen echten Top-Seller lanciert. Der Service „Stärken Coaching“ besteht aus 5 verschiedenen Modulen der Stärken Coaching-Profile, die den Kunden aufzeigen, worin die besonderen Begabungen der Kunden liegen, und laden sie ein, diese zu entwickeln, für ihren Erfolg zu nutzen und ihre Ziele noch besser zu erreichen. Das Angebot besticht dadurch, dass die Kunden Hinweise und Checkliste bekommen, wie sie ihre Stärken im Alltag mehr und wirkungsvoller als bisher nutzen können. Sie gewinnen Selbstvertrauen und Steigern ihre Selbstwirksamkeit: https://www.gut-aufgestellt.com/zu-ihren-staerken/

Die Vorteile vom Service „Stärken Coaching“ liegen auf der Hand: Die Kunden können ihre Zeit und ihre Energie effektiver nutzen und kennen die beruflichen Aufgaben und Tätigkeiten, bei denen ihre persönlichen Stärken besonders gut zur Geltung kommen. Sie können treffsicherer entscheiden und wissen, wie ihre Stärken in der Kommunikation auf andere wirken können.

Der renommierte Erfolgscoach Peter Kornfeind ist sicher, dass er auch weitere Marktanteile hinzugewinnen wird: „Stärken stärken stärkt. Unsere Kunden erfahren, wie sie ihre Stärken kontinuierlich steigern können. Die Stärken-Profile zeigen den Kunden, wie viel Zeit und wie viel Ressourcen haben sie in ihrem unternehmerischen Alltag schon in die Luft geblasen – obwohl es so einfach ist.“ Eigene Stärken besser nutzen ist der größte Hebel im Zeitmanagement.

