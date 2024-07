Der Kauf von Gold- und Silbermünzen

Beim Kauf von Edelmetallmünzen sollten Anleger Vorsicht walten lassen.

Es gibt sogar Edelmetallmünzen mit Popkultur-Motiven. Ob sich da ein Investment lohnt? Gold- und Silbermünzen können zum Beispiel bei Walmart gekauft werden. Als echte Währung gelten nur die Münzen, die von Regierungen geprägt werden und einen Nennwert haben. Sie besitzen den Namen des Raffinierers, den Reinheitsgrad des Metalls oder eine Seriennummer. Costco ist neben Walmart oder auch Amazon einer der Verkäufer. Es können von der U.S. Mint produzierte Eagle- und American Buffalo-Münzen sowie Barren gekauft werden. Auch die Royal Canadian Mint oder die British Royal Mint sind vertreten. Daneben gibt es eben noch die Münzen oder Barren mit Motiven von Shrek, Darth Vader und anderen Figuren.

Walmart betont die Echtheit dieser Münzen, bietet sie seit 2018 über „sorgfältig geprüfte Verkäufer“ an. Allerdings sollten Anleger, die mit dem Kauf von Edelmetallmünzen im Internet liebäugeln, sehr aufpassen. Betrügerische Werbung und skrupellose Geschäftsgebaren sind keine Seltenheit. Sammlermünzen und -barren sind oft schwierig in Sachen Wert zu bestimmen. Allein die Seltenheit reicht nicht aus. Da existiert übrigens ein Sprichwort, das man sich merken kann, „das Einzige, was seltener ist als eine seltene Münze, ist ein Käufer seltener Münzen.“ Oft wird nur der Eindruck erweckt, eine Münze stamme aus einer echten Münzanstalt. Zum Beispiel wird eine Spider-Man-Silbermünze verkauft, hergestellt von der New Zealand Mint.

Aber die Reserve Bank of New Zealand betreibt keine eigene Münzanstalt, sondern vergibt den Bedarf an die Royal Canadian Mint oder die Royal Mint in Großbritannien. Es gibt also oft irreführende Informationen. Ob Münzen mit Popkultur-Motiven ihr Geld wert sind, dürfte fraglich bleiben. Denn oft muss ein kräftiger Aufschlag gezahlt werden. Da sollten Anleger vielleicht lieber zu soliden Unternehmen greifen, die über Silber und Gold verfügen. Da wären etwa Aurania Resources oder Gold Royalty.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – legt den Schwerpunkt auf Kupfer und Edelmetalle in Südamerika. Das Vorzeigeprojekt liegt in den Anden in Ekuador und es wurde kürzlich sogar sichtbares Gold gefunden.

In Nord- und Südamerika gefällt Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -, ein Royalty-Unternehmen, mit dem Anleger eine Diversifizierung gleich mitbekommen. Mit Streams und Royalties aus dem Goldbereich verdient das Unternehmen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

