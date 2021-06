Der kleine Kreis unerschütterlich gottloser Humanisten

„Der kleine Kreis unerschütterlich gottloser Humanisten“ ist ein ungewöhnliches satirisch-poetisches Werk von Rolf Dieter Kaufmann.

Das neue Buch von Rolf Dieter Kaufmann wirkt in seiner Aufmachung fast wie ein klassisches Drama. Im Prosastil fordert er die Meinungen der unerschütterlich gottlosen Humanisten heraus und bringt sie zum Blühen. Dies geschieht mit Hilfe von zweifelhaften Kriterien zur Wahrheitsfindung.

Dem Autor ist es ein Anliegen, keine Dogmen im weltanschaulich-religiösen Sinn, keine Lehrmeinungen, deren Wahrheitsansprüche als unumstößlich gelten, aufkommen zu lassen. Vielmehr kreiert er mit seinem ungewöhnlichen und anspruchsvollen Werk seine ganz eigene Gesellschaftslehre.

Der Autor Rolf D. Kaufmann wurde 1942 geboren und lehrte während seiner beruflich aktiven Zeit an Universitäten in Deutschland sowie Italien. Zuvor studierte er Kunstgeschichte, Malerei und Grafik in Rom, sowie weitere Gesellschaftswissenschaften in München und Freiburg. Zu seinen Hauptthemen gehören Marginalität, Personen, die sich in gesellschaftlicher Grenzstellung befinden, Ethnizität sowie der Dialog zwischen den Kulturen. Sein berufliches und privates Leben führte ihn bereits durch die ganze Welt.

„Der kleine Kreis unerschütterlich gottloser Humanisten“ von Rolf Dieter Kaufmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25327-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

