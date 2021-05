Der Künstler Santiago Ribeiro stellt zum ersten Mal seit der Pandemie aus. In Italien macht ein Video

In Italien ein Video über Ribeiros surrealistische Kunst des Dichters Vincenzo Cali, der Journalistin Annalina Grasso und des Schauspielers Maurizio Bianucci

ÉVORA, PORTUGAL, EU, 08.05.2021 – Die Stadt Évora in Portugal wird das nächste Ziel für die surrealistischen Gemälde von Santiago Ribeiro sein, wo sie Ende April zum ersten Mal in dieser Alentejo-Metropole präsent ist.

Die Initiative stammt von der Firma A MatosCar, einem Automobilkonzern, der in den portugiesischen Städten Guarda, Fundão, Castelo Branco, Portalegre, Évora und Beja vertreten ist. Offizielle Vertreter von 24 Marken.

Diesmal ist die Ausstellung dauerhaft, da die Gruppe beschlossen hat, ein Dutzend Werke zu erwerben, die in den neuen Einrichtungen in Évora ausgestellt werden und von vielen Tausenden von Menschen gesehen werden können.

Über das Video

Überzeugende und mysteriöse Stimme des italienischen Schauspielers Maurizio Bianucci, der an wichtigen und erfolgreichen Serien wie Suburra in zahlreichen Stücken und RAI-Fiktionen teilgenommen hat, die das Gedicht in der italienischen Fassung „Profluvi“ des sizilianischen Dichters Vincenzo Cali ‚deklamieren. Während das Englisch mit dem Titel „Flows“ von der Journalistin Annalina Grasso, die die Werke der internationalen Künstlerin, Gründerin der „New Surrealism Now“

Über die Italiener können Sie das Video in ansehen

https://youtu.be/_KRbne92Tus

Die Firma:

Ein MatosCar (Évora) R. da Barba Rala N-1A +351 266 070 177

