Der Mann hinter über 800 Millionen Dollar an Entdeckungswert. Seine nächste Wette heißt VR Resources

19.02.26 08:04

Aktiencheck EXKLUSIV

Vancouver (www.aktiencheck.de)

Dies ist eine bezahlte Werbung im Namen von VR Resources Ltd.

VR Resources Ltd. ISIN: CA91831M2040 WKN: A41NPY FSE: 5VR0 TSXV: VRR OTC: VRRCF

Link zum Report:

Der Mann hinter über 800 Millionen Dollar an Entdeckungswert

Seine nächste Wette heißt VR Resources

Warum VR Resources genau jetzt zu den spannendsten Explorations-Aktien Nordamerikas zählt

Es sind nicht die großen Produzenten, bei denen Vermögen entstehen. Es sind die kleinen Explorer, kurz vor dem Moment, an dem der Markt erkennt, was im Boden liegt. Unser Seltene Erden Aktientip VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) steht exakt an diesem Punkt.

Während geopolitische Spannungen die Versorgung mit kritischen Metallen zur strategischen Frage machen, besitzt VR Resources 100% an mehreren bohrreifen Projekten in Nevada – einer der sichersten, transparentesten und produktivsten Bergbauregionen der Welt. Infrastruktur, Genehmigungsfähigkeit, Rechtssicherheit: alles vorhanden. Keine Joint-Ventures, keine Rückbeteiligungen, kein Verwässerungsballast.

Ein Projekt, das Geologen elektrisiert – und Investoren hellhörig macht

Im Fokus steht New Boston (Nevada): Ein großflächiges polymetallisches Porphyr-Skarn-System mit Wolfram, Molybdän, Kupfer und Silber – Metalle, die heute nicht nur industriell, sondern strategisch relevant sind. Historische Bohrungen belegten bereits:

kilometerlange Mineralisierung an der Oberfläche

außergewöhnliche Systemgröße

wirtschaftlich relevante Gehalte über lange Abschnitte

DIE NEWS, DIE DEN SCHALTER UMLEGT

Am 17. Februar 2026 begann auf dem Bonita-Projekt (Copper Queen) die 3D-Array-DCIP-geophysikalische Vermessung – ein entscheidender Schritt vom Konzept zur präzisen Zieldefinition.

Diese Vermessung ist kein Routine-Update. Sie ist darauf ausgelegt, erstmals einen belastbaren, hochauflösenden Bohrvektor für ein verdecktes alkalisches Kupfer-Gold-Porphyrsystem zu liefern – genau dort, wo frühere Reconnaissance-Bohrungen bereits porphyrtypische Kupfersulfid-Vererzung mit anomaler Cu-Au-Geochemie durchschnitten haben.

Wer Exploration versteht, weiß: Das ist der Punkt, an dem sich Bewertungsdynamiken ändern können.

Wolfram, Molybdän und Kupfer stehen auf US-Listen kritischer Metalle. Westliche Staaten suchen aktiv nach domestischen Quellen. Große Lagerstätten sind selten – neue noch seltener. VR Resources arbeitet genau dort, wo:

historische Großkonzerne aufhörten

moderne Technologie erst jetzt ihr volles Potenzial entfaltet

der Markt noch kaum hinsieht

Ein Management, das schon bewiesen hat, was möglich ist

An der Spitze steht Dr. Michael Gunning – einer der erfahrensten Explorationsgeologen Nordamerikas. Seine Erfolgsbilanz umfasst über 800 Mio. CAD an M&A-Wertschöpfung, darunter der Verkauf von Hathor Exploration an Rio Tinto für 654 Mio. CAD. VR Resources ist heute sein Fokus.

Warum Investoren jetzt aufmerksam werden

– 100% Projektbesitz in Top-Jurisdiktion

– Mehrere bohrreife Katalysatoren

– Starke Finanzierung, klare Arbeitsprogramme

– Kritische Metalle im geopolitischen Fokus

– Bewertung noch auf Explorationsniveau

Unser Critical Metals Hot Stock VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) ist keine Aktie für den Rückspiegel. Es ist eine Aktie für Anleger, die verstehen, dass der Markt Entdeckungen erst feiert, nachdem sie gemacht wurden.

ACHT PROJEKTE. ZWEI JURISDIKTIONEN. EIN GEOLOGISCHES MUSTER

Warum VR Resources zu den seltenen Critical-Metals-Stories gehört, die der Markt oft zu spät erkennt

Es ist kein Zufall, wenn ein Explorationsunternehmen über elf Jahre hinweg immer wieder auf großflächige, mineralisierte Systeme stößt. Es ist Methode. Unser Seltene Erden Aktientip VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) hat seit 2014 acht Projekte identifiziert, erworben und weiterentwickelt – alle zu 100% im Eigenbesitz. Keine Earn-ins. Keine verdeckten Interessen. Volle Hebelwirkung für Aktionäre. Die Projekte liegen in Nevada und Ontario, zwei politisch stabilen, rohstofferprobten Jurisdiktionen – und sie eint ein gemeinsames Merkmal: Blue-Sky-Potenzial auf Systemgröße.

NEVADA – KRITISCHE METALLE IM STRATEGISCHEN FOKUS

1. New Boston (NV)

Ein großflächiges W-Mo-Cu-Ag-Porphyr-Skarn-System mit mehreren Kilometern mineralisierter Strukturen an der Oberfläche. Historische Arbeiten belegten Größe und Gehalt – moderne 3D-DCIP-Geophysik zeigt heute erstmals klare Ziele im hochtemperierten Sulfid-Kern.

Blue Sky: Definition eines zusammenhängenden polymetallischen Systems in einer Zeit, in der Wolfram und Molybdän auf US-Listen kritischer Metalle stehen.

2. Bonita / Copper Queen (NV)

Ein alkalisches Kupfer-Gold-Porphyr-System in einem kontinentalen Gürtel, der einige der größten Porphyr-Lagerstätten Nordamerikas beherbergt – historisch unterexploriert, technologisch erst jetzt zugänglich.

Blue Sky: Entdeckung eines verdeckten Porphyrstocks unter einem kilometerweiten Alterationssystem.

3. Amsel (NV)

Ein großflächiges epithermales Gold-Silber-System im Walker-Lane-Trend, nahe einer der produktivsten Goldregionen Nevadas.

Blue Sky: Ausdehnung eines strukturell kontrollierten Systems mit Distriktmaßstab.

4. Danbo / Big Ten (NV)

Teil eines ausgedehnten vulkanischen Systems mit mehreren Zielzonen.

Blue Sky: Ersttests eines breiteren Caldera-bezogenen Systems.

ONTARIO – BLUE-SKY-EXPLORATION IM URSPRUNG

5. Hecla-Kilmer (ON)

Ein IOA-/Carbonatit-System mit Seltenen Erden (REE) – ein Rohstoffsegment von strategischer Bedeutung für Elektromobilität und High-Tech.

Blue Sky: Definition eines neuen REE-Systems in einer sicheren kanadischen Jurisdiktion.

6. Northway (ON)

Eine kimberlitische Diatrem-Brekzie mit nachgewiesenen Diamantfragmenten.

Blue Sky: Erstes Verständnis eines bislang kaum getesteten Systems.

7. Bonita-ähnliche Brekziensysteme (ON)

Großflächige hydrothermale Brekzien mit klarer Systematik.

Blue Sky: Übertragung bewährter Modelle auf neue Gebiete.

8. Weitere Greenfield-Targets (ON & USA)

Über Jahre aufgebaute Projektpipeline aus Einreichungen und Eigenideen.

Blue Sky: Kontinuierlicher Newsflow aus neuen Zieldefinitionen.

WARUM DER MARKT JETZT HINSCHAUT

– 100% Projektbesitz in Top-Jurisdiktionen

– Acht Projekte, mehrere davon bohrbereit

– Fokus auf kritische Metalle mit politischem Rückenwind

– Management mit nachgewiesener Entdeckungs- und M&A-Historie

– Bewertung noch klar im Explorationsstadium

VR Resources ist keine Ein-Projekt-Wette

Es ist ein Portfolio aus Systemen, entwickelt von einem Team, das weiß, wie große Entdeckungen beginnen – lange bevor sie als solche gelten. Die größte Angst an der Börse ist nicht der Verlust. Es ist das Wissen, zu früh weggesehen zu haben.

NEVADA: WO AUS EXPLORATION SUBSTANZ WIRD

Warum die Projekte unseres Seltene Erden Aktientips VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) genau dort liegen, wo große Entdeckungen beginnen

Es gibt Explorationsregionen – und es gibt Nevada. Kaum eine Jurisdiktion weltweit vereint Bergbauhistorie, Infrastruktur, Genehmigungssicherheit und politisches Vertrauen so konsequent wie dieser US-Bundesstaat. Genau hier hat VR Resources Ltd. über mehr als ein Jahrzehnt systematisch Position aufgebaut – nicht mit einer Idee, sondern mit mehreren realen Projekten.

100% Eigentum. Reale Investitionen. Reife Projekte.

Alle Nevada-Assets von VR Resources sind vollständig im Eigenbesitz, gehalten über die US-Tochter Renntiger Resources USA Ltd., registriert und seit Jahren in gutem rechtlichem Standing. Keine Earn-ins, keine versteckten Rückbeteiligungen – der volle Wert gehört den Aktionären.

DAS FLAGGSCHIFF: NEW BOSTON (Mineral County, Nevada)

Ein großflächiges polymetallisches Porphyr-/Skarn-System mit Wolfram, Molybdän, Kupfer und Silber – Metalle, die heute nicht nur industriell, sondern strategisch relevant sind.

Die Fakten:

71 Claims in einem zusammenhängenden Block

ca. 537 Hektar (1.329 Acres)

Investitionen von rund 1,7 Mio. USD (2022-2024)

Erstes Bohrprogramm: 1.300 m in zwei Bohrungen

Genehmigungen aktuell, Flächen vollständig rekultiviert und freigegeben

Historische Arbeiten belegten bereits die Größe des Systems – moderne Geophysik und neue Daten definieren nun konkrete Zielzonen für weitere Bohrungen. Wer Exploration versteht, erkennt: Das ist kein Anfang mehr – das ist der Übergang in die nächste Phase.

DAS ZWEITE SCHWERGEWICHT: BONITA / COPPER QUEEN (Humboldt County)

Ein alkalisches Kupfer-Gold-Porphyr-System in einem der bedeutendsten metallogenen Gürtel des westlichen Nordamerikas – historisch unterexploriert, heute mit moderner Technologie neu interpretiert.

Die Fakten:

28 Claims über dem Copper-Queen-Ziel

ca. 231 Hektar (572 Acres)

Rund 5,5 Mio. USD investiert (2017-2019)

Zwei Bohrprogramme: 3.731 m in acht Bohrungen

Alle Rekultivierungen abgeschlossen und genehmigt

Bonita wurde über Jahrzehnte von einer Familie gehalten und entging damit der klassischen Porphyr-Exploration. Genau das macht das Projekt heute so interessant: neue Modelle, neue Geophysik, neue Zieldefinition.

BIG TEN DISTRIKT: AMSEL & DANBO (Nye County)

Ein großräumiges epithermales Gold-Silber-System im Walker-Lane-Trend – einer der produktivsten Strukturen Nevadas.

Die Fakten:

33 Claims in zwei Blöcken

Rund 1,7 Mio. USD Investitionen (2018-2022)

Erstes Bohrprogramm am Amsel-Ziel: 732 m in drei RC-Bohrungen

Vollständig genehmigt und rekultiviert

Big Ten ist kein Einzelziel, sondern ein Distrikt-Play – mit mehreren Strukturen, die bislang nur angerissen wurden.

WARUM INVESTOREN JETZT HINSCHAUEN

– Nevada als Top-Jurisdiktion

– Mehr als 8 Mio. USD bereits in den Boden investiert

– Projekte bohrbereit, genehmigt, infrastrukturell angebunden

– Fokus auf kritische Metalle mit politischem Rückenwind

– 100% Eigentum = maximale Hebelwirkung

Unser Seltene Erden Aktientip VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) ist keine Geschichte auf dem Papier. Es ist ein Explorationsunternehmen mit realen Assets, realen Daten und realem Fortschritt – genau in dem Moment, in dem der Markt beginnt, sich wieder für Substanz zu interessieren. Die größte Gefahr an der Börse ist selten das Risiko. Es ist das Übersehen der Phase, in der noch kaum jemand hinsieht.

NEW BOSTON: EIN SYSTEM, DAS DER MARKT NOCH NICHT EINGEPREIST HAT

Warum dieses Nevada-Projekt von VR Resources genau dort liegt, wo große Critical-Metals-Entdeckungen entstehen

Große Lagerstätten entstehen nicht zufällig. Sie entstehen dort, wo Geologie, Struktur und Timing zusammenkommen. Genau das beschreibt New Boston – das Flaggschiff-Projekt unseres Seltene Erden Aktientips VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF).

New Boston liegt in einem Cluster kretazischer Porphyr-Systeme im Westen der USA, einer metallogenen Provinz, aus der einige der langfristig produktivsten Kupfer-, Molybdän- und Wolframminen Nordamerikas hervorgegangen sind. Die Systeme sind gleich alt, gleichartig – und historisch unvollständig getestet.

Ein polymetallisches System mit Maßstab

New Boston ist ein großflächiges Porphyr-Skarn-System mit einer klaren W-Mo-Cu-Ag-Signatur – Metalle, die heute auf US-Listen kritischer Rohstoffe stehen. Kilometerlange mineralisierte Zonen sind an der Oberfläche nachgewiesen. Historische Bohrungen belegten bereits Systemgröße und relevante Gehalte, doch sie endeten, bevor moderne Modelle und Technologien verfügbar waren.

Erst neue, immobile Spurenelement-Geochemie (2024) zeigt eindeutig: Der quarz-monzonitische Intrusivkörper von New Boston besitzt eine geochemische Affinität zu produktiven Porphyr-Systemen – transitional im Cu-Ag-Mo Spektrum. Für Geologen ist das kein Detail, sondern ein Signal.

Lage, die nicht besser sein könnte

New Boston liegt im richtigen Alter, im richtigen Gürtel, in der richtigen Nachbarschaft:

Robinson (Ely) – ein aktiver 100-Jahre-Kupferproduzent

Hall / Pathfinder Tonopah – hochgradiges Molybdän-System

Pilot Mountain – expandierendes Wolfram-Projekt mit staatlicher Unterstützung

Solche Nachbarschaften entstehen nicht auf Zufallslandkarten.

Warum der Markt jetzt genauer hinsieht

Während klassische Jurassische Porphyr-Camps Nevadas seit Jahrzehnten durchleuchtet wurden, blieben die jüngeren kretazischen Systeme – wie New Boston – vergleichsweise unterexploriert. Genau hier setzt VR Resources an: mit modernen geophysikalischen Methoden, neuen Strukturmodellen und klar definierten Zielzonen.

New Boston ist kein Greenfield-Gerücht. Es ist ein fortgeschrittenes Explorationssystem, in das bereits substanzielle Mittel investiert wurden – und das nun in eine Phase eintritt, in der jede Bohrung informations- und wertrelevant ist.

Die stille Stärke

– 100% Eigentum

– Nevada: Top-Jurisdiktion weltweit

– Critical Metals mit geopolitischem Rückenwind

– Geologie, die in bekannten Entdeckungsmodellen verankert ist

– Management mit bewiesener Entdeckungshistorie

New Boston ist kein Versprechen. Es ist eine Chance – und solche Chancen werden an der Börse selten angekündigt, sondern entdeckt.

Die größten Bewegungen beginnen immer dann, wenn nur wenige wirklich hinschauen.

JEEP MINE: DAS ZENTRUM, AUF DAS ALLES ZULÄUFT

Warum dieses Ziel bei New Boston für Geologen der Schlüssel ist – und für Investoren der Moment der Wahrheit

In großen Porphyr-Systemen gibt es Randzonen. Und es gibt Zentren. Jeep Mine gilt als genau das: der proximale Hochtemperatur-Kern des polymetallischen Skarn- und Porphyrsystems von New Boston (Nevada). Hier bündeln sich Struktur, Geochemie und Geophysik – und genau hier setzt die nächste Phase der Exploration unseres Rohstoff Aktientips VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) an.

Was Jeep Mine besonders macht

An der Oberfläche zeigen sich sheeted und stockwork-Quarz-Monzonit-Gänge, die sowohl im Intrusivgestein als auch im Trias-Kalkstein auftreten. Diese mineralisierten Zonen sind über Kilometer nachverfolgbar und belegen die Größe und Kontinuität des Systems. Historische Bohrungen bestätigten bereits relevante Molybdän- und Wolframgehalte – doch sie endeten, bevor moderne Modelle existierten.

Ein entscheidendes Detail: Vertikale, diskordante Adern schneiden ältere, geschichtete Strukturen. Genau solche Strukturen gelten in Porphyrsystemen als Leiter zum Ursprung – zum porphyrischen Quellkörper in der Tiefe.

Der Gamechanger: moderne Geophysik

Die von VR Resources durchgeführte 3D-Array-DCIP-Vermessung identifizierte bei Jeep Mine eine starke, subvertikale Leitfähigkeitsanomalie, räumlich überlagert von einer ausgeprägten IP-Signatur. Für erfahrene Geologen ist das ein klares Signal:

Sulfidreiche Zonen in der Tiefe, potenziell verbunden mit einem mineralisierten Porphyrstock.

Die geplanten Bohrungen für 2026 sind gezielt so angesetzt, dass sie:

die vertikalen Aderzüge durchschneiden

die Leitfähigkeits- und IP-Anomalien testen

und die frühen, molybdänführenden sheeted veins kreuzen

Das ist kein Blindflug – das ist chirurgische Exploration.

Historie trifft auf neues Verständnis

Bereits Conoco erkannte in den 1970er-Jahren das Ausmaß des Systems, definierte ein Modell im Milliarden-Tonnen-Maßstab, verließ das Projekt jedoch aus marktbedingten Gründen. Spätere Programme fokussierten sich isoliert auf Wolfram – ohne die heutige Datentiefe. Erst jetzt liegen Strukturmodell, moderne Geochemie und hochauflösende Geophysik gemeinsam vor.

Warum Investoren jetzt aufmerksam werden

– Jeep Mine = Hochtemperaturzentrum des Systems

– Starke IP- & Leitfähigkeitsanomalien

– Historische Gehalte + moderne Zieldefinition

– Bohrbereit, genehmigungsfreundlich, Nevada

– Teil eines 100%-eigenen Projekts

Jeep Mine ist kein Randziel. Es ist der Punkt, an dem sich entscheidet, wie groß New Boston wirklich ist.

An der Börse entstehen die größten Bewegungen nicht dort, wo alles bewiesen ist – sondern dort, wo alle Puzzleteile plötzlich zusammenpassen.

BONITA: EIN PORPHYR-SYSTEM, DAS DER MARKT ÜBER JAHRZEHNTE ÜBERSEHEN HAT

Warum dieses Projekt von VR Resources genau jetzt in den Fokus rückt

Manche der spannendsten Rohstoffchancen entstehen nicht dort, wo schon seit Jahrzehnten gebohrt wird – sondern dort, wo historische Besitzverhältnisse moderne Exploration verhindert haben. Bonita (Nevada) ist genau so ein Fall.

Fast ein Jahrhundert lang war das Gebiet rund um Copper Queen in privater Hand. Dadurch blieb es weitgehend außen vor, als in den 1950er- bis 1970er-Jahren der große Porphyr-Boom im Westen der USA stattfand. Das Ergebnis: ein großflächiges, alkalisches Kupfer-Gold-System in einer Top-Jurisdiktion – mit moderner Methodik erstmals systematisch angegangen von unserem Rohstoff Aktientip VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF).

Ein System mit Distriktmaßstab

Bonita liegt in einem kontinentalen Porphyrgürtel, der einige der bedeutendsten Kupferlagerstätten Nordamerikas beherbergt. Das Projekt zeigt ein mehrere Kilometer großes hydrothermales Alterationssystem, dominiert von sodischer Alteration, Silika-Specularit-Brekzien und hochtemperierten Gängen – klassische Merkmale produktiver alkalischer Porphyrsysteme.

Historische Arbeiten bestätigten Kupfer- und Goldmineralisierung in Bohrungen. VR Resources baute darauf auf – nicht mit Schnellschüssen, sondern mit jahrelanger systematischer Exploration.

Warum Bonita heute neu gedacht wird

Der entscheidende Unterschied zu früheren Programmen liegt nicht im Bohrer – sondern im Modell. VR kombiniert:

neue tektonische Konzepte für den westlichen Nordamerikanischen Kordillerenbogen

moderne 3D-Array-DCIP-Geophysik

und ein integriertes Verständnis alkalischer Porphyrsysteme

Das Ziel ist klar definiert: ein verdeckter Porphyrstock unterhalb der historischen Copper-Queen-Strukturen, potenziell gespeist von einem tiefreichenden magmatisch-hydrothermalen System.

Für Geologen ist das kein Wunschdenken – sondern ein logischer nächster Schritt.

Nevada-Faktor inklusive

Bonita liegt in Humboldt County, Nevada – mit Straßenzugang, Strom, Bahnlinie und bergbaufreundlicher Regulierung. Genehmigungen, Rekultivierung und Claims sind sauber dokumentiert. Das Projekt ist explorationsbereit, nicht experimentell.

Warum Investoren jetzt aufmerksam werden

– Alkalisches Cu-Au-Porphyr-System in Top-Jurisdiktion

– Mehrjährige Vorarbeit, substanzielle Investitionen

– Moderne Geophysik als nächster Katalysator

– Historisch unterexploriert – technologisch neu zugänglich

– 100% Eigentum bei VR Resources

Bonita ist kein Greenfield-Gerücht. Es ist ein reifes Explorationsprojekt, das genau in dem Moment an Bedeutung gewinnt, in dem Kupfer als strategischer Rohstoff neu bewertet wird.

An der Börse entstehen die größten Chancen selten dort, wo alle schon überzeugt sind – sondern dort, wo die Geschichte gerade erst beginnt, verstanden zu werden.

ENTDECKUNG IST KEIN ZUFALL – SIE IST STRATEGIE

Wie unser Rohstoff Aktientip VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) konsequent Shareholder Value in der Bergbauindustrie schafft – und warum die Vision jetzt aufgeht

Die größten Werte in der Bergbauindustrie entstehen lange vor der Mine. Sie entstehen dort, wo neue Lagerstätten erkannt werden, bevor der Markt sie versteht – und wo Kapital nicht verbrannt, sondern zielgerichtet in den Boden gebracht wird. VR Resources Ltd. steht genau für diesen Ansatz.

Die Chance: Wertschöpfung durch Entdeckung

VR Resources betreibt Greenfields-Exploration als angewandte Forschung – an der Schnittstelle von Geowissenschaft, Technologie und strategischen Rohstoffen. Der Fokus liegt auf Critical Metals, die für Elektrifizierung, Energiewende, Verteidigung und moderne Industrie unverzichtbar sind.

Statt kurzfristiger Modetrends verfolgt VR einen klaren Grundsatz: Exploriere nur dort, wo Entwicklung realistisch ist.

Deshalb arbeitet das Unternehmen ausschließlich in bewährten Mineralgürteln und etablierten Bergbaujurisdiktionen wie Nevada (USA) und Ontario (Kanada) – Regionen mit Infrastruktur, Genehmigungsfähigkeit und jahrzehntelanger Minenpraxis.

Warum VR anders ist

Seit der Gründung im Jahr 2014 verfolgt VR Resources eine ungewöhnlich disziplinierte Strategie:

systematische Projektakquisition statt Promotion

moderne Lagerstättenmodelle statt historischer Annahmen

neue Explorationstechnologien statt reiner Bohrmeter-Logik

Das Ergebnis:

– Acht eigenständige Projekte, alle zu 100% im Besitz des Unternehmens

– Über C$ 20 Mio. Kapital seit 2014 – Jahr für Jahr – direkt in aktive Exploration investiert

– Kontinuierlicher Fortschritt statt Ein-Saison-Storys

– Schlanke Kostenstruktur, klar definierte Arbeitsprogramme

Die Vision: Forschung in Entdeckungen verwandeln

VR Resources sieht sich bewusst als R&D-Plattform für die Rohstoffe der Zukunft. Das Unternehmen kombiniert jahrzehntelange Branchenerfahrung mit:

hyperspektraler Fernerkundung

moderner Geochemie

3D-Geophysik

und integrativer Strukturmodellierung

Ziel ist nicht die schnelle Schlagzeile – sondern wiederholbare Entdeckung.

Der entscheidende Faktor: Führung

An der Spitze steht Dr. Michael Gunning – ein Geologe mit über 40 Jahren Erfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von über 800 Mio. CAD an realisierter M&A-Wertschöpfung. VR Resources ist sein klarer Fokus. Keine Nebenprojekte. Keine Ablenkung. In der Explorationsbranche ist das selten – und entscheidend.

WO ENTSTEHEN DIE NÄCHSTEN GROßEN ENTDECKUNGEN?

Warum VR Resources früher als andere Zugang zu neuen Ideen hat – und was das Management so außergewöhnlich macht

In der Rohstoffbranche entstehen die besten Ideen nicht auf Konferenzen. Sie entstehen in Archiven, Feldnotizen, Netzwerken – und im Vertrauen einer Branche, die sehr genau weiß, wem sie ihre besten Projekte zuerst zeigt. Unser Rohstoff Aktientip VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) verfügt genau darüber.

Der stille Wettbewerbsvorteil: Zugang

Über mehr als ein Jahrzehnt hat VR Resources eine Art „unsichtbaren Dealflow“ aufgebaut – ein ständig wachsendes Archiv potenzieller neuer Explorationsziele in den USA und Kanada. Grundstückseinreichungen erreichen das Unternehmen wöchentlich, teilweise täglich. Nicht, weil VR aggressiv sucht – sondern weil die Branche sucht, was VR bietet: Kompetenz, Kapitaldisziplin und Glaubwürdigkeit.

Zwei Gründe sind entscheidend:

1. Vier Jahrzehnte Erfahrung auf höchstem Niveau: Das Management von VR Resources ist seit über 40 Jahren in Forschung, Exploration und Bergbau aktiv – von staatlicher Grundlagenforschung bis zu globalen Konzernen und milliardenschweren Transaktionen.

2. Permanente Präsenz im Feld: VR ist seit über elf Jahren ununterbrochen aktiv in Nevada – nicht als Lizenzhalter, sondern als operativer Explorer: Kartierung, Geochemie, Geophysik, Bohrungen.

Wer sich die Hände schmutzig macht, bekommt die besten Hinweise.

DAS MANAGEMENT: ERFAHRUNG, DIE SICH AUSGEZAHLT HAT

Dr. Michael Gunning, PhD, P.Geo – Gründer, CEO & Executive Chairman

Dr. Gunning ist einer der renommiertesten Explorationsgeologen Nordamerikas. Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung führte er Teams in Forschung, staatlicher Geologie und internationaler Exploration. Sein Track Record ist außergewöhnlich:

– CEO von Hathor Exploration, Verkauf an Rio Tinto für 654 Mio. CAD

– Executive Chairman von Alpha Minerals, Verkauf für 190 Mio. CAD

– Insgesamt über 800 Mio. CAD an realisierter M&A-Wertschöpfung

Er ist vielfach publiziert, Träger eines renommierten AME-Preises für Entdeckungen und hat VR Resources gegründet, um moderne Exploration konsequent umzusetzen.

Craig Lindsay – Director

Über 25 Jahre Erfahrung in Corporate Finance, Investment Banking und Rohstoffentwicklung in Nordamerika und Asien.

– Gründer & CEO von Otis Gold, Verkauf an Excellon Resources

– Gründer & CEO von Magnum Uranium, Fusion mit Energy Fuels

Craig Lindsay steht für strategische Strukturierung und Exit-Kompetenz.

Keith Inman – Director

Partner bei Pushor Mitchell LLP, spezialisiert auf Corporate Finance, M&A und Wertpapierrecht. Er sorgt dafür, dass strategische Optionen nicht nur entstehen, sondern auch rechtlich und strukturell realisierbar sind.

WARUM DAS FÜR INVESTOREN ENTSCHEIDEND IST

– Kontinuierlicher Dealflow statt Zufallsprojekte

– Zugang zu Ideen vor dem Markt

– Management mit bewiesener Wertschöpfung

– Kombination aus Exploration, Kapitaldisziplin und Exit-Erfahrung

– Fokus auf Critical Metals in sicheren Jurisdiktionen

VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) ist kein Zufallsprodukt. Es ist das Ergebnis von Erfahrung, Reputation und einem Netzwerk, das man nicht kaufen kann – nur verdienen.

Die größte Fear of Missing Out entsteht, wenn Investoren erkennen, dass andere früher Zugang hatten – und früher verstanden haben.

WARUM JETZT?

Zehn gute Gründe, warum VR Resources zu den spannendsten Explorations-Aktien gehört

Am Ende eines Aktienreports bleibt nur eine Frage: Warum genau jetzt hinschauen – und nicht später?

Bei unserem Seltene Erden Aktientip VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) ist die Antwort ungewöhnlich klar.

1. Fokus auf Critical Metals – nicht auf Modetrends

VR Resources exploriert gezielt nach kritischen Metallen wie Kupfer, Wolfram, Molybdän, Silber und Gold – Rohstoffe, die für Energiewende, Industrie und Sicherheitspolitik strukturell unverzichtbar sind.

2. Top-Jurisdiktionen: Nevada & Kanada

Alle Projekte liegen in bewährten Bergbauregionen mit Infrastruktur, Rechtssicherheit und Genehmigungsfähigkeit. Kein politisches Risiko, kein exotischer Abschlag.

3. 100% Projektbesitz = maximaler Hebel

Keine Earn-ins, keine Back-in-Rechte, keine versteckten Interessen. Der volle Entdeckungswert gehört den Aktionären.

4. Acht Projekte – kein Ein-Asset-Risiko

VR ist kein One-Shot-Explorer, sondern ein Portfolio aus mehreren eigenständigen Projekten mit unterschiedlichen Katalysatoren und Zeitachsen.

5. Über C$ 20 Mio. konsequent in Exploration investiert

Seit 2014 wurde Jahr für Jahr Kapital in den Boden gebracht – nicht in Storytelling. Diese Kontinuität ist in der Junior-Branche selten.

6. Moderne Exploration statt historischer Annahmen

VR kombiniert neue Lagerstättenmodelle, Geochemie, 3D-Geophysik und Strukturgeologie. Viele Projekte wurden erst dadurch überhaupt richtig verstehbar.

7. Klare Near-Term-Katalysatoren

Mehrere Projekte sind bohrbereit, Genehmigungen liegen vor, Zieldefinitionen sind konkret. Der Newsflow ist arbeitsgetrieben – nicht marketinggetrieben.

8. Management mit bewiesenem Exit-Track-Record

Das Führungsteam um Dr. Michael Gunning hat in der Vergangenheit über 800 Mio. CAD an M&A-Wertschöpfung realisiert. Entdeckung und Monetarisierung sind keine Theorie.

9. Schlanke Struktur, hohe Kapitaldisziplin

VR hält die Verwaltungskosten bewusst niedrig und koppelt Finanzierungen an klare Explorationsbudgets. Verwässerung wird nicht ignoriert – sondern gemanagt.

10. Bewertung noch auf Explorationsniveau

Trotz Substanz, Projektreife und Managementqualität wird VR Resources weiterhin wie ein klassischer Junior bewertet.

Genau hier entsteht asymmetrisches Chancenprofil.

DAS FAZIT

Unser Critical Metals Hot Stock VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) ist keine Aktie für den Rückspiegel. Es ist eine Aktie für Investoren, die verstehen, dass die größten Wertschritte vor der breiten Aufmerksamkeit stattfinden. Nicht jede Exploration wird zur Mine. Aber jede große Mine war einmal ein Explorer, den der Markt unterschätzt hat.

Die eigentliche Fear of Missing Out entsteht nicht beim Kaufen – sondern beim Zurückblicken.

Ausführliche Hintergrund-Infos zur VR Resources Ltd.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von VR Resources Ltd. (ISIN: CA91831M2040, WKN: A41NPY, FSE: 5VR0, TSXV: VRR, OTC: VRRCF) finden Sie auf der oziellen Unternehmens-Website:

www.vrr.ca

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise, in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in VR Resources Ltd. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips VR Resources Ltd. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Small-Caps investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

VR Resources Ltd. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der VR Resources Ltd.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der VR Resources Ltd. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der VR Resources Ltd. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der VR Resources Ltd. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten VR Resources Ltd. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von VR Resources Ltd., die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass VR Resources Ltd. nicht in der Lage sein könnte, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass VR Resources Ltd. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass VR Resources Ltd. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass VR Resources Ltd. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die VR Resources Ltd. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von VR Resources Ltd. darstellen; dass VR Resources Ltd. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von VR Resources Ltd. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der VR Resources Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die VR Resources Ltd. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der VR Resources Ltd. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der VR Resources Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre jederzeit Transaktionen in eigenen Aktien vornehmen können.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, jederzeit Aktien der VR Resources Ltd. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt, deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umständen erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebene Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

– Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

– Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

– Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

– Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

– Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg, sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffender Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung werden durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der VR Resources Ltd. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von VR Resources Ltd. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch Ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der VR Resources Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der VR Resources Ltd. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung – weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die VR Resources Ltd. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.

Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US- amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.

Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.

Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (19.02.2026/ac/a/a)

© VR Resources Ltd. | Quelle: aktiencheck.de AG | Diese Seite dient ausschließlich der Information. Keine Haftung für Schäden oder Verluste. Alle Angaben ohne Gewähr.

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.

Postanschrift

aktiencheck.de AG

Bahnhofstraße 6

D-56470 Bad Marienberg

Telefon +49 (0) 2661 28495 0

Telefax +49 (0) 2661 28495 99

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

Deutschland

email : info@aktiencheck.de

Pressekontakt:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

email : info@aktiencheck.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

