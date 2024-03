Der neue Höchstpreis beim Gold ist geschafft

Mit einem Preis von mehr als 2.100 US-Dollar je Unze ist die alte Bestmarke vom Dezember 2023 überwunden.

Die magische 2.000-US-Dollar-Marke hat der Preis des Edelmetalls damit deutlich hinter sich gelassen. Damit dürfte der Goldmarkt noch attraktiver geworden sein. Da waren sicherlich schwächere Wirtschaftsdaten aus den USA mitverantwortlich, nämlich vom verarbeitenden Gewerbe und auch die Baudaten waren nicht sonderlich erfreulich. Aber nicht nur Anleger könnten sich vermehrt dem Goldmarkt zuwenden. Wie neueste Forschungsergebnisse zeigen, wird die Widerstandsfähigkeit von Gold durch Laserangriffe stärker. Normalerweise zerfallen bestimmte Materialien, wenn sie einem Laser ausgesetzt werden, Gold jedoch wird härter und widerstandsfähiger. Und so prognostizieren die DOE National Accelerator Labs, in den USA der größte Förderer der Forschung in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, einen dadurch entstehenden großen Goldbedarf.

Raumfahrtzeuge, Satelliten und Raumstationen würden von einer Goldhülle also stark profitieren. 22,4 Millionen Unzen Gold, so hoch soll der zukünftige Bedarf laut den Stanford-Forschern sein. 127.000 Satelliten oder Raumschiffe multipliziert mit fünf Kilogramm Gold. Dies könnte eine immens große und bullische Goldgeschichte sein, denn es wäre die bedeutendste industrielle Nutzung von Gold, die es jemals gab. Gold besitzt so nicht nur einen inneren Wert, sondern Eigenschaften, mit denen kein anderes Metall konkurrieren kann.

Kein anderes Metall kann so geformt werden wie Gold. So kann ein Gramm Gold in eine Platte von einem Quadratmeter verwandelt werden. Sollten sich also die Militärs der Welt für Gold entscheiden, die Zentralbanken weiter zwecks Entdollarisierung ihre Goldreserven aufstocken und Anleger vermehrt zu Gold greifen, dann sind die Aussichten auch für die Goldunternehmen großartig.

Da wären Skeena Resources (Wiederbelegung von zwei Goldprojekten in British Columbia) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-resources-ltd/ – und OceanaGold (Gold- und Kupferproduzent in den USA, Neuseeland und auf den Philippinen) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-corp/ .

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eilt: Völlig neue Krebsbehandlung – Hautkrebs vollständig geheilt. Diesen Biotech Hot Stock jetzt kaufen nach 9.290% mit Novo-Nordisk ($NVO) Indische Silbernachfrage stark erholt