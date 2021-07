Der Pakt mit der Universumsbewusstheit – Spuren zum Selbst – Covid 19 wie passt das dazu?

„Der Pakt mit der Universumsbewusstheit“ ist eine wissenschaftlich-philosophische Abhandlung von Helene Bader, in der die Autorin ein psychodramatisches Erklärungsmodell aufbaut.

In ihrem neuen Buch setzt sich die Autorin und Psychotherapeutin Helene Bader mit den Rahmenbedingungen des menschlichen Seins auseinander. In diesem Zusammenhang untersucht sie Interaktionsmuster durch eine selbst entwickelte revolutionäre Bindungsdiagnostik. Baders Theorie ist im Jahr 2021 aktueller denn je, denn zur Grundausstattung des Seins gehören Viren genauso wie Menschen. Dieses Zusammentreffen erlebte die Autorin selbst, so dass sie ihre eigenen Rückschlüsse ziehen konnte. So bildet eine psychodramatische Auseinandersetzung mit Covid-19 den krönenden Abschluss des Buches.

In ihrem Hauptberuf ist die Autorin Helene Bader als Psychotherapeutin tätig. Zudem arbeitet sie ehrenamtlich für niederschwellige Einrichtungen zur Krisenintervention. In Zusammenhang mit dieser Tätigkeit gelang es Bader, eine eigene Bindungsdiagnostik zu entwickeln, die nach nur fünf Minuten eine aktuelle Diagnose ermöglicht. Diese Diagnostik transferierte die Autorin auch in andere Lebensbereiche und stieß so auf drei Regelkreise des autonomen Nervensystems.

„Der Pakt mit der Unversumsbewusstheit“ von Helene Bader ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34470-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geschichten, Geschichtchen (crtice) …. und das Kochen – Kleine Erzählungen und Rezepte zum Nachkochen Lebensprinzip Balance – Impulse für ein bewusstes Leben voller Energie und Gelassenheit