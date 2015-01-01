-
Der richtige IT-Partner für KMUs: Warum Managed Services entscheidend sind
Netzarea zeigt: Der richtige IT-Partner macht den Unterschied. Maßgeschneiderte Open Source Lösungen auf deutschen Servern für KMUs – statt teurer Standard-Software.
Viele KMUs haben ein IT-Problem, das sie gar nicht richtig sehen. Die Systeme funktionieren. Ab und zu geht was schief, aber grundsätzlich läuft’s. Das Problem: Wenn der IT-Partner nicht passt, wird’s schnell teuer.
KMU-Chefs kennen das Dilemma. Entweder zahlen sie für Microsoft und Google – mit hohen Lizenzkosten. Oder sie suchen nach Alternativen und finden IT-Dienstleister, die zwar günstig sind, aber sich nicht wirklich kümmern. Die Systeme passen nicht. Der Support antwortet nicht. Keiner schaut nach der Infrastruktur.
Was sie wirklich brauchen, ist einen IT-Partner, der die komplette Infrastruktur versteht. Nicht Standard-Lösungen aus der Stange. Sondern etwas, das genau zu ihrem Unternehmen passt. Mit schnellem Support. DSGVO-konform. Auf deutschen Servern.
Daniel Bruhn hat Netzarea gegründet, weil er dieses Problem täglich sieht. Für jeden Kunden analysiert er, was gebraucht wird – ob Nextcloud, Mailcow, Mattermost, OpenTalk oder hunderte andere Open Source Lösungen. Er sucht die richtige Kombination für den jeweiligen Betrieb. Dann hostet Netzarea alles auf deutschen Servern und kümmert sich um alles: Server-Überwachung, Backups, Updates, Management. Die Infrastruktur läuft und funktioniert. Der Support antwortet schnell. Dazu kommen Domain-Verwaltung und E-Mail-Hosting mit GOBD-konformer Archivierung.
KMUs mit Netzarea haben dieses Problem nicht mehr. Die Infrastruktur läuft. Der Support ist da. Die Kosten sind planbar. Und die Systeme sind genau auf den Betrieb zugeschnitten.
Für KMUs, die ihre IT nicht als Kostenfaktor sehen wollen, sondern als zuverlässige Grundlage – die Konkurrenz wartet nicht.
Weitere Informationen: www.netzarea.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Netzarea
Herr Daniel Bruhn
Benzstraße 11
82178 Puchheim
Deutschland
fon ..: +498924417559
web ..: https://netzarea.de
email : hilfe@netzarea.de
Netzarea ist ein Managed Service Provider mit Sitz im Großraum München. Das Unternehmen wurde von Daniel Bruhn gegründet und spezialisiert sich auf maßgeschneiderte Open Source IT-Infrastrukturen für KMUs.
Die Besonderheit: Statt Standard-Lösungen baut Netzarea für jeden Kunden die individuelle Infrastruktur, die passt. Das komplette Management – von Server-Überwachung über Backups bis Support – übernimmt Netzarea. Hosting erfolgt auf deutschen Servern, DSGVO-konform.
Das Portfolio umfasst neben Managed Services auch Domain-Verwaltung und E-Mail-Hosting mit GOBD-konformer Archivierung.
Kontakt www.netzarea.de
Pressekontakt:
Netzarea
Herr Daniel Bruhn
Benzstraße 11
82178 Puchheim
fon ..: +498924417559
email : hilfe@netzarea.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen… Computer- und PC Entsorgung in Dresden: ProCoReX -Innovative mit zertifizierter Datenträgervernichtung
Der richtige IT-Partner für KMUs: Warum Managed Services entscheidend sind
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Ucore treibt Vorbereitung auf kommerzielle Verarbeitung Seltener Erden ab 2026 voran
- Ein Jahr Babybriefe: Ein besonderes Schwangerschaftsbuch
- Sparkful Media wächst rasant: Social-Media-Agentur aus Ennigerloh auf Erfolgskurs
- AIdentical automatisiert personalisierte Kundenansprache: Drei neue Lösungen für Vertrieb und Service
- Computer- und PC Entsorgung in Potsdam: ProCoReX – Nachhaltige IT-Entsorgung mit zertifizierter Vernichtung
- Oliver M. Jacob als einer der TOP 111 Public Speaker 2025 geehrt
- GreenX schließt Erwerb des Kupferprojekts Tannenberg ab
- Anixa Biosciences veröffentlicht positive Daten aus seiner Phase-1-Studie zu Prüfimpfstoff gegen Brustkrebs; primäre Endpunkte wurden erreicht und Immunantworten bei 74 % der Studienteilnehmerinnen beobachtet
- LIR Life Sciences reicht provisorische Patentanmeldung für die nadelfreie Verabreichung von GLP/GIP-basierten Adipositastherapien ein
- ezzy Income am 14. Dezember: Die Onlinekonferenz, die dein Börseneinkommen 2026 verändert
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.