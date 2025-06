Der SEO-Contest Keywordkönig von Agenturtipp.de geht seinem Ende entgegen!

Beliebte Wettbewerbe für SEOs und Webmaster, für Profis und auch Amateure sind SEO-Contests / SEO-Challenges / SEO-Wettbewerbe!

Subdomains starker Domains haben immer wieder gute Chancen bei Seo – Contests – genau wie die sogenannten EMD („Exakt Match Domains“) !

Was aber ist ein SEO-Contests bzw. eine SEO-Challenge?

Ein SEO-Contest ist ein Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern, d.h. SEOs und wird auch Challenge genannt. Er stellt in der Regel das Ziel, eine Domain (bzw. eine URL/Webadresse) zu einem Suchbegriff so zu optimieren, dass sie an einem festgelegten Stichtag einen vorderen (im Idealfall den 1. Platz) bei einer ebenfalls festgelegten Suchmaschine (zumeist bei Google) belegt.

Eine News zum SEO-Contests Keywordkönig gibt es hier: https://www.complex-berlin.de/modules.php?name=SEO-News&file=article&sid=1311 (Artikel zum SEO-Contest Keywordkönig)

Über SEO-Contests informiert die Webseite https://seo-contests.complex-berlin.de (Infos zu SEO-Contests)

Der wohl erste SEO-Contest soll der „Schnitzelmitkartoffelsalat-Contest“ gewesen sein (oder der um die „Hommingberger Gepardenforelle“).

Schnitzelmitkartoffelsalat ist ein künstlicher, d.h. konstruierter Begriff (Testbegriff), der erstmals am 15. November 2002 von Steffi Abel in der Newsgroup de.comm.infosystems.www.authoring.misc veröffentlicht wurde.

Dieser Contest sollte helfen, die Wirkungsweise von Suchmaschinen und speziell von Google zu ergründen.

Wichtig: Der immer noch wichtige Linkaufbau zum Contest sollte nur mit nachhaltigen Methoden und dementsprechend ohne Spam-Techniken und Vorgehensweisen wie beispielweise Textspinning, 1-Pixel-Images, Massenpostings, für Menschen nicht sichtbare Inhalte usw. erfolgen.

Vielfältige Analyse- und Rankingtools begleiten und unterstützen die SEO-Arbeit, so u.a. Majestic, Analytics Tools, BrowSEO, OnPage.org, Metrics Tools, Abakaus, XOVI, OpenLink Profiler, Sistrix, SEObility, Seolytics, SEOKicks, Searchmetrics, SemRush, Sitewert, SEO Moz oder auch SEO-Pass.

Passende Schlüsselwörter sowie Tags:

SEO, SERPs, Contest, Challenge, Wettkampf, Wettbewerb, SEO Challenge, SEO Contest, search engine optimization, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinen Optimierung

