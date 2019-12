Der Shop von „Bach 4 You“ ist nicht nur 1 Bach-Shop

Zum Shop von „Bach 4 You“ hinzu addieren sich inzwischen auch der Bach-Shop auf Zazzle, Spreadshirt, Redbubble und Cafepress.

Der Bach Shop. Er öffnete seine Pforten – elektronisch – kurz nach der Gründung des „Bach-4-You-Verlages“ vor runden drei Jahren. Zunächst mit der Zielsetzung, die Biografie über Johann Sebastian Bach für Kinder, die Autor Peter Bach jr. schrieb, zu verlegen und dann auch anzubieten. Später war der Bach Shop von Renate Bach auch dafür zuständig, die Mission der beiden Mitglieder der berühmten Musikerfamilie zu refinanzieren. Seit dieser Gründung wuchs das Angebot im damals einzigen Bach Shop des Verlages mehr und mehr.

Einen weiteren Publikationssprung unternahm das winzige Unternehmen mit der Einrichtung eines weiteren Bach Shop bei Zazzle und eines dritten Bach Shop bei Spreadshirt. Zazzle bietet hauptsächlich die Musik-Kalender des Verlags auch in Amerika an. Dort bevorzugt man sie mit einem großen Gitter auf der unteren Kalender-Hälfte, in das man Termine eintragen kann. Der Bach Shop auf Spreadshirt bietet erfolgreich Bach-T-Shirts an. Der dritte und vierte Bach Shop ist auf Redbubble und auf Cafepress eingerichtet und ein fünfter Bach Shop wird im kommenden Jahr eröffnet. Die Mission der beiden Bachs aus Süddeutschland ist dabei, über eine kleine Provision, die der Verlag überwiesen bekommt, die Einnahmen der gesamten Bach Shop Gruppe zu optimieren, wobei die Finanzierung weiterer Projekte in Sachen Johann Sebastian Bach angedacht ist. So soll demnächst ein Crowdfunding eine noch bessere Korrektur der bereits bestehenden Bach-Biografie für den englischsprachigen Markt ermöglichen. Aber auch ein Museum zum Thema Bach hat das Bach-Duo im Blick und es soll in den kommenden Jahren ein weiteres Bach-Denkmal entstehen.

Der Bach Shop des Verlags und die Bach Shops auf den weiteren Internet-Plattformen spielen dabei eine große Rolle. Die beiden Bach-Fans führen auf den entsprechenden Seite ihrer Mission aus, wie sie auch mit Käufen, Geschenke weit über das Thema Bach und Musik hinaus, kleinste Gutschriften, beziehungsweise Provisionen generieren und Bach-Fans so die Bach-Mission unterstützen können. „Betritt“ ein Bach-Fan einen Bach Shop im Internet und kommt dabei von einer Verlagsseite, dann generiert das System eine Kundennummer und bei einem Kauf erhält „Bach 4 You“, bzw. die Bach-Mission, eine kleine Provision, die den Kaufgegenstand aber nicht verteuert. Spannend ist dabei, dass – von einem Bach Shop kommend – jeder Kauf diese kleine Provision generiert. Das heißt, dass auch ein Kätzchen-Kalender, ein Handball oder eine Dinosaurier-Baseball-Mütze eine kleine Provision auslösen kann, wenn der Käufer über einen Bach Shop kommt.

