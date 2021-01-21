Der Siegeszug des Goldpreises setzt sich in 2026 fort

Wie es in 2026 weitergeht mit dem Goldpreis, da gibt es verschiedene Prognosen, aber die meisten Analysten gehen von weiteren Preissteigerungen aus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mayfair Gold Corp. und Newcore Gold Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.01.2026, 17:10 Uhr Zürich/Berlin

Entscheidend für die weitere Preisentwicklung beim Gold sind die Faktoren, die bisher relevant waren wie geldpolitische Entscheidungen durch die US-Notenbank, die Inflation sowie geopolitische Querelen und wirtschaftliche Unsicherheiten. Und Letztere gibt es durch die Person des US-Präsidenten genügend. Gold wird immer der ultimative Wertspeicher sein.

Gold ist immer auch ein beliebtes Ziel für Schmuggel und Geldwäsche. Es geht um Transparenz- und Sorgfaltspflichten und um die Rückverfolgbarkeit. Einheitliche Regeln existieren nicht auf der Welt. Ein umfassendes digitales Rückverfolgungssystem führt jetzt im April die Türkei ein. Bargeldtransaktionen wird es im Goldhandel damit nicht mehr geben. Jedes Gramm Gold, das in der Türkei verkauft wird, muss mit einem offiziellen Banderol und einem Zertifikat versehen sein. Es handelt sich also um einen Schritt gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität.

Dass die Türkei auf Gold als sicheren Hafen setzt, zeigt sich auch an den beeindruckenden Zahlen der türkischen Goldimporte. Im Jahr 2025 hat die Türkei insgesamt gewaltige 115,35 Tonnen Gold importiert. Zu den Ländern, die gerade besonders fleißig ihre Goldreserven vermehren, gehören beispielsweise Polen oder Brasilien. Weltweit besitzen die Zentralbanken zusammen etwa 36.000 Tonnen Gold, Tendenz steigend. Und was für die Notenbanken gilt, gilt auch für private Anleger: Gold sichert langfristig das Vermögen, schafft ein Polster für unsichere Zeiten. Wer einen Hebel auf den Goldpreis möchte, kann zu Goldunternehmen greifen.

Newcore Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/newcore-gold-ltd/ – arbeitet mit Nachdruck am Enchi-Goldprojekt (zu 100 Prozent im Eigenbesitz) im Südwesten Ghanas, gelegen an einem der ertragreichsten und am besten entwickelten Goldtrends Westafrikas. Das Projekt verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 743.500 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,55 Gramm Gold je Tonne Gestein. Aktuelle Bohrergebnisse brachten bis zu 174 Gramm Gold je Tonne Gestein zutage.

Mayfair Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mayfair-gold-corp/ – kontrolliert zu 100 Prozent das Fenn-Gib-Goldprojekt im Norden Ontarios im ertragreichen Timmins-Distrikt. Eine sehr positive vorläufige Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Gemäß dem Unternehmen beinhaltet das Goldprojekt 4,3 Millionen Unzen Gold (eine angezeigte Ressource von 181,3 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,74 Gramm Gold je Tonne Gestein).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mayfair Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mayfair-gold-corp/ -) und Newcore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/newcore-gold-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

