Der Sommer gehört Ihnen: So wird die Terrasse zur exklusiven Wohlfühloase

Wenn die Tage länger werden und die Sonne die Natur in ein goldenes Licht taucht, verlagert sich unser Leben instinktiv von drinnen nach draußen.

Der Sommer ist mehr als nur eine Jahreszeit – Die Terrasse wird zum Dreh- und Angelpunkt unserer Freizeit: Hier frühstücken wir in der Morgensonne, hier arbeiten wir im Home-Office unter freiem Himmel, und hier lassen wir lange Abende bei einem Glas Wein ausklingen. Doch damit aus einer simplen Beton- oder Holzfläche ein echter Rückzugsort wird, bedarf es der richtigen Gestaltung.

Das Outdoor-Wohnzimmer: Psychologie der Entspannung

Die Gestaltung des Außenbereichs hat einen direkten Einfluss auf das Stresslevel. Ein ordentlich und ästhetisch gestalteter Bereich signalisiert dem Gehirn Sicherheit und Ruhe. Die Terrasse gemütlich zu gestalten, ist daher kein bloßes Deko-Projekt, sondern aktive Vorsorge. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Sie mit einer klaren Struktur beginnen. Pflanzen wirken nicht nur als Sichtschutz, sondern regulieren durch Verdunstung auch das Mikroklima. Ergänzen Sie dies durch sanfte Lichtquellen – indirekte LED-Strahler oder Lampions sorgen nach Sonnenuntergang für eine warme Atmosphäre, die zur Entspannung einlädt. Eine bewusste Gestaltung fördert nachweislich das Wohlbefinden.

Das Herzstück: Warum Qualität beim Gartentisch zählt

Ein Garten ohne Ankerpunkt ist wie ein Wohnzimmer ohne Sofa. Der Design-Gartentisch ist das Herzstück des Außenbereichs. Oft werden hier Kompromisse eingegangen: Möbel aus dem Baumarkt, die nach zwei Saisons spröde werden, oder Massenware, die jeder Nachbar besitzt. Einzigartige Unikate hingegen erzählen eine Geschichte. Bei Dreikant setzen wir auf die Symbiose aus rohem, robustem Metall und warmem, lebendigem Holz. Warum ist diese Materialkombination so ideal?

– Witterungsbeständigkeit: Hochwertiges, fachgerecht behandeltes Holz in Verbindung mit pulverbeschichtetem Stahl trotzt Wind und Wetter.

– Haptik: Nichts schlägt das Gefühl von echtem Holz unter den Händen.

– Ästhetik: Jeder Baum wächst anders. Die Maserung eines Tisches ist wie ein Fingerabdruck – Ihr Tisch ist also garantiert ein Unikat.

Warum Regionalität und Langlebigkeit zählen

Wenn Sie in so einen Tisch investieren, entscheiden Sie sich gegen die „Wegwerfgesellschaft“. Ein bei Dreikant handgefertigter Tisch ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Durch die Verwendung von heimischen Hölzern fördern wir die regionale Wertschöpfung. Dass Nachhaltigkeit und Qualität Hand in Hand gehen, bestätigt auch der Fachverband der Holzindustrie, der dazu aufruft, hochwertiges Holz möglichst langfristig zu nutzen. Indem wir auf kurze Transportwege setzen, schonen wir nicht nur die Umwelt, sondern stellen auch sicher, dass jedes Stück unter fairen und transparenten Bedingungen gefertigt wird.

FAQ: Antworten für Ihre Terrassenplanung

In unseren Beratungsgesprächen stellen uns Kunden immer wieder ähnliche Fragen. Hier sind die wichtigsten für Ihr Projekt:

Wie finde ich den richtigen Platz für einen großen Gartentisch?

Überlegen Sie, wo die Sonne zu welchen Zeiten steht. Ein Tisch, der am Vormittag voll in der Hitze steht, ist zum Mittagessen meist zu heiß. Während eine West-Ausrichtung für angenehme Abendsonne sorgt, bietet eine Nord- oder Ost-Seite bei intensiver Mittagssonne den Vorteil einer natürlichen Kühlung. Planen Sie zudem ausreichend Pufferfläche ein, damit der Tisch nicht nur funktional steht, sondern sich harmonisch in die Wegeführung Ihres Gartens einfügt. Nutzen Sie idealerweise halbschattige Plätze, idealerweise nahe dem Haus für kurze Wege.

Holz im Freien – ist das nicht zu pflegeintensiv?

Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Wenn das Holz hochwertig verarbeitet und die Oberfläche fachgerecht versiegelt ist, reicht eine einfache Reinigung mit Wasser und gelegentliches Nachölen vollkommen aus. Unsere Tische sind dafür gemacht, zu altern und dabei noch mehr Charakter zu gewinnen. Zusätzlich schützt diese fachgerechte Behandlung das Material effektiv vor Feuchtigkeit und UV-Einstrahlung, wodurch Sie auch bei wechselhaftem Wetter lange Freude an Ihrem Möbelstück haben. So verbinden unsere Tische die natürliche Schönheit von echtem Holz mit der Langlebigkeit, die Sie für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich benötigen.

Wie groß sollte ein Gartentisch sein?

Planen Sie pro Person etwa 60 cm Breite ein. Wenn Sie gerne Gäste empfangen, wählen Sie lieber ein Modell, das großzügig dimensioniert ist. Zusätzlich sollten Sie eine Tiefe von mindestens 80 bis 100 cm einplanen, damit sich gegenübersitzende Personen nicht einschränken und Geschirr bequem Platz findet. Achten Sie bei der Wahl der Form zudem darauf, dass rechteckige Tische bei größeren Gruppen platzsparender sind, während runde Tische die Kommunikation in geselliger Runde besonders fördern

Handwerkskunst als Design-Prinzip

Design bedeutet bei uns nicht nur, wie etwas aussieht, sondern wie es entstanden ist. Ein massiver Holztisch verbindet Sie mit der Natur, während die Metallkonstruktion eine zeitlose Moderne widerspiegelt. Diese Kombination passt perfekt in verschiedenste Stile – vom modernen minimalistischen Neubau bis zum rustikalen Landhausgarten. Handwerkliche Präzision stellt sicher, dass Verbindungen halten und Oberflächen trotz UV-Strahlung und Feuchtigkeit ihre Schönheit behalten.

Sommer-Lifestyle: Den Tisch als Event-Location nutzen

Ihr neuer Gartentisch ist die Einladung an das Leben. Nutzen Sie ihn! Ob für ein kreatives DIY-Projekt, ein langes Abendessen mit Freunden oder als stillen Ort für ein gutes Buch am Morgen: Ein Tisch von Dreikant ist mehr als ein Möbelstück. Er ist der Ort, an dem Erinnerungen entstehen. Beginnen Sie damit, Ihre Terrasse auszumisten, sie mit Pflanzen zu beleben und durch ein echtes Möbel-Unikat einen Fokuspunkt zu setzen, der Sie jeden Tag aufs Neue erfreut. Investieren Sie in Qualität, die Sie spüren können. Denn der Sommer ist zu kurz für gewöhnliche Möbel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DREIKANT OG

Herr Mario Siller

Schifferplatz 3

5400 Hallein

Österreich

fon ..: +43 6245 20709

web ..: http://www.dreikant.at

email : office@dreikant.at

Als handwerksbegeistertes Dreigespann haben wir uns aufgemacht, die Welt mit schönen Stücken aus Holz und Stahl aufzumöbeln. Und das meinen wir wörtlich. Jedes Objekt ist ein Unikat, hergestellt aus regionalen Rohstoffen. Einzigartige Maserungen von ausgesuchten Hölzern treffen auf geschweißte Stahlelemente. Kunden schätzen unser schlichtes Design abseits vom Mainstream.

Pressekontakt:

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