Der Sommer lacht; auch abends & im Garten mit der smarten Beleuchtung von Innr

Der niederländische Experte für intelligente Beleuchtung bietet alles, was benötigt wird, um die warmen Abende zu Hause optimal zu nutzen.

Smarte Beleuchtung liegt im Trend. Jedes Licht ist per App regelbar und stromsparend. Alle Lichter lassen sich nach Belieben in der Helligkeit anpassen und überwiegend in der Farbe anpassen. Moderne LED können sich (selbst vom Urlaubsort) ein- und ausschalten bzw. automatisiert per Zeitschaltfunktion steuern lassen.

Clevere Smart-Home-Lösungen boomen. In den Sommermonaten gilt das insbesondere für Lichtsysteme, die für den ganzjährigen Outdoor-Einsatz geeignet sind.

Der niederländische Experte für intelligente Beleuchtung bietet alles, was benötigt wird, um die warmen Abende zu Hause optimal zu nutzen – mit Millionen von Farben und Tönen zur Auswahl können Anwender ein wenig Magie in den Garten zaubern und dank individuell einstellbarer Beleuchtung ein perfektes Ambiente schaffen.

Das Innr Outdoor-Sortiment ist ideal für Gärten, Terrassen, Balkone und Hausbars im Freien und umfasst Sockel, Lichtleisten, Strahler sowie Kugelleuchten, um die gewünschte Atmosphäre der jeweiligen Stimmung anzupassen.

Per Knopfdruck oder Sprachbefehl über Alexa und „Hey Google“ lässt sich die Intensität des Lichts mühelos farblich verändern, um für jeden Anlass das perfekte Ambiente zu schaffen.

Innr bietet erschwingliche Innen- und Außenbeleuchtungslösungen, um die Illumination einfach und kostengünstig zu halten. Selbst größere Objekte und Außenanlagen lassen sich mühelos auf vielfältige Art und Weise ausleuchten/beleuchten.

Das aktuelle Outdoor-Portfolio von Innr umfasst folgende Produkte:

Smarte Kugellichter erzeugen einen Whow-Effekt

Wer träumt nicht gerne von einem Märchengarten? Mit Innr Smart Globe-Leuchten können Gartenbesitzer eine außergewöhnliche Atmosphäre schaffen. Die Smart Globe Lights verfügen über ein zeitloses und modernes Design und sind die perfekte Ergänzung für jeden Garten und jede Terrasse. Erhältlich in 3er-Packs, verleihen sie der Außendekoration den finalen Hauch von Eleganz und schaffen eine ideale Stimmung, um Gäste zu verwöhnen.

Die Globe-Lights-Color-Produkte enthalten einen aufsteckbaren Erdspieß sowie eine Aufhängeschlaufe für eine einfache Installation. Einfach und sicher werden die Kugelleuchten befestigt am bevorzugten Platz hängend oder am Boden, um Wege zu betonen oder bestimmte Orte im Garten hervorzuheben. Genauso gut lassen sie sich an Bäumen oder Möbeln anbringen.

UVP / 199,99 EUR

Per App steuerbare Flex-Lichterketten für den Außenbereich

Dank der farbigen Flex-Leuchten von Innr sorgt man für Stimmung im Garten. Mit dem flexiblen Farb-LED-Streifen über zwei oder vier Metern Länge können Lichtfans ganz einfach farbige Akzente in ihrem Garten oder Balkon setzen und den Garten mit rund 16 Millionen Farbtönen versehen – ideal für Partys, besondere Anlässe oder einfach nur, um Abende zu erhellen. Nutzer können sich mit der App für ein warmes weißes Licht für zusätzliches Ambiente entscheiden oder sich für eine Farbe entscheiden, die ihre Beleuchtung an Ihre Blumen oder Ihre Stimmung anpasst.

UVP / 2m: 69,99EUR / 4m: 119,99EUR

Edle Sockelleuchten für den Außenbereich – die perfekte Ausleuchtung von Wegen

Dieses Set aus jeweils drei Innr-Sockelleuchten beleuchtet Gärten, Gehwege oder Balkone attraktiv und funktioniert kabellos, auch wenn die Hausherrin oder der Hausherr nicht zu Hause sind. Platzieren lassen sich die Sockelleuchten im Gras oder zwischen den Pflanzen für stimmungsvolle Deko-Akzente.

Neben dem Gartenweg oder der Terrasse bieten die Sockelleuchten ein schönes und funktional diffuses Licht, um Bewohnern oder Besuchern sicher zu führen. Verwendet wird die Innr-App, um sich für warmweißes Licht für zusätzliches Ambiente zu entscheiden oder den Außenbereich mit einer der 16 Millionen Lichtfarben zusätzliche Farbe zu verleihen.

UVP / 159,99 EUR

Außenstrahler – farbintensive Spotlichter werten jede Hausfassade auf

Strahler von Innr sind die ideale Option, um Elemente in Garten zu akzentuieren. Mit Hilfe der Innr-App wechselt man mühelos, um von warmweißem Licht für zusätzliche Atmosphäre zu hellen Farben zu wechseln oder eine Auswahl aus über 16 Millionen Farben zu treffen.

Das Paket enthält Kabel und einen Adapter, sodass Kunden sofort loslegen können. Befestigt werden sie Strahler in der Nähe einer Wand oder den Zaun oder man steckt die dezenten Spots mit dem mitgelieferten Erdnagel einfach in den Boden.

UVP / 139,99 EUR

*_Alle Beleuchtungslösungen von Innr für den Außenbereich arbeiten mit einem Zigbee-Standard und sind mit Innr Bridge, Philips Hue Bridges und Smart Things kompatibel._

Ab sofort verfügbar sind die neuen Outdoor-Produkte im Fachhandel sowie online bei:

Amazon, Tink, Notebooksbilliger, Cyberport sowie Lampenwelt und Click-Licht

Mehr Informationen: https://www.innr.com/de

Innr ist die Geschichte von Jeroen und Rob. Zwei Ex-Philips-Manager, die eine Leidenschaft teilen: Die Schaffung intelligenter Beleuchtung, die sich jeder leisten und so nutzen kann wie er es möchte. Gemeinsam gründeten sie 2012 Innr, um ihre Energie in die Entwicklung schöner, praktischer und hochwertiger intelligenter Lösungen zu stecken. Für Haus, Büro und Garten bietet Innr angenehmes Licht für alle.

Als renommierter niederländischer Anbieter hochwertiger LED-Beleuchtung ist Innr vor allem für sein erschwingliches und komplettes Sortiment an intelligenter Innen- und Außenbeleuchtung mit einer Auswahl an Zigbee- und WiFi-Verbindungen bekannt.

Innr wird von Kunden für den persönlichen Service und die breite Kompatibilität geschätzt. Die smarte Beleuchtung von Innr kann in Kombination mit verschiedenen Zigbee-Bridges oder -Hubs genutzt werden und lässt sich mit einer App, diversen smarten Schaltern und Sprachsteuerung über Google, Alexa oder Siri Shortcuts steuern.

Die Lösungen von Innr sind in ganz Europa sowie in den USA erhältlich.



