Der tödliche Preis der Wahrheit – Jessica-Aileen Zenzen – DER neue Psychothriller

Ein hochaktueller Psychothriller über eine Frau, die für die Wahrheit kämpft – und dafür mit dem Leben zahlen soll. Ein packendes Buch über Mut, Macht und den Preis der Aufklärung.

_Neuerscheinung im Psychothriller-Genre_

„Der tödliche Preis der Wahrheit – Die Welt gegen Jennifer Stein“

Ein fesselnder Roman von Jessica-Aileen Zenzen über Mut, Machtmissbrauch und den Kampf gegen ein übermächtiges System

Was geschieht, wenn die Wahrheit gefährlicher ist als jede Lüge?

Mit _“Der tödliche Preis der Wahrheit – Die Welt gegen Jennifer Stein“_ veröffentlicht Jessica-Aileen Zenzen einen hochbrisanten Psychothriller, der in Zeiten von politischer Unsicherheit, medialer Überflutung und globaler Krisen erschreckend realistisch anmutet.

Die Geschichte einer Frau, die sich gegen das System stellt – und zur Symbolfigur einer weltweiten Bewegung wird.

Jennifer Anastasia Stein ist keine Rebellin. Sie ist Wissenschaftlerin, Journalistin, Tochter, Freundin. Sie glaubt an Verantwortung, an Ethik – und an das Recht auf Aufklärung. Doch als sie beginnt, die gesundheitlichen Langzeitfolgen der global verabreichten Corona-Impfstoffe kritisch zu hinterfragen, schlägt ihr eine Welle der Ablehnung entgegen, die in einem beispiellosen politischen Skandal mündet.

Statt auf offene Debatten trifft sie auf Zensur, statt auf Fakten auf Vertuschung. Bald wird sie zur Staatsfeindin erklärt – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ein internationales Tribunal klagt sie wegen Hochverrats an. Jennifer wird verschleppt, durch geheime Einrichtungen verbracht und landet im Hochsicherheitsflügel des berüchtigten US-Gefängnisses San Quentin. Dort wartet sie auf die Vollstreckung der Todesstrafe.

Ein Countdown beginnt – doch der Kampf um Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit hat gerade erst begonnen.

Während draußen tausende Menschen demonstrieren, beginnt auch innerhalb des Gefängnisses das System zu bröckeln. Denn nicht nur Jennifer leidet unter den unvorhersehbaren Nebenwirkungen der Impfstoffe – auch unter ihren Bewachern zeigen sich erste Symptome. Zweifel wachsen, alte Loyalitäten zerbrechen, moralische Fragen drängen sich auf: Wer ist Täter, wer Opfer? Was ist Wahrheit – und was wurde ihr geopfert?

Jessica-Aileen Zenzen gelingt mit diesem Roman ein meisterhaft komponierter Psychothriller, der nicht nur unterhält, sondern aufwühlt. Er stellt die drängende Frage unserer Zeit: Was kostet es wirklich, die Wahrheit zu sagen – und was kostet es, sie zu verschweigen?

Mit psychologischer Tiefe, intensiven Figurenzeichnungen und einem Spannungsbogen, der bis zur letzten Seite fesselt, wird _“Der tödliche Preis der Wahrheit“_ zu einem literarischen Weckruf für kritisches Denken – und zu einem Appell an den Mut jedes Einzelnen.

Titel: _Der tödliche Preis der Wahrheit – Die Welt gegen Jennifer Stein_

Autorin: Jessica-Aileen Zenzen

Genre: Psychothriller

ISBN: 978-3-987273-98-8

Preis: 12,95 EUR

Erscheinungstermin: ab sofort erhältlich

Verlag: DeBehr

Bezugsquellen:

Erhältlich im Buchhandel, im Onlinehandel sowie auf allen gängigen Plattformen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verlag DeBehr

Frau Daniela Behr

Kleinwolmsdorfer Straße 49

01454 Radeberg

Deutschland

fon ..: 03528455955

web ..: https://www.debehr.de

email : debehr-verlag@freenet.de

Verlag DeBehr: Bücher für die ganze Familie – Lesefreude von Klein bis Groß

Teaser:

Vom zauberhaften Kinderbuch bis zum spannenden Familienroman: Der Verlag DeBehr bietet ein vielfältiges Programm für Leser:innen jeden Alters – emotional, inspirierend und generationenübergreifend.

Lesen verbindet – und das generationsübergreifend. Der Verlag DeBehr mit Sitz in Radeberg (Sachsen) hat sich mit seinem breit gefächerten Buchprogramm genau das zur Aufgabe gemacht: Bücher zu verlegen, die die ganze Familie ansprechen – vom Vorschulkind bis zur Großmutter, vom abenteuerlustigen Teenager bis zum reflektierten Erwachsenen.

Ob liebevoll erzählte Kinderbücher, bewegende Romane, spannende Krimis oder nachdenkliche Gedichtbände – das Programm des von Daniela Behr geleiteten Verlags umfasst zahlreiche Genres und Themenbereiche.

