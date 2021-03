Der ukrainische Nearshoring-Anbieter Mobilunity wurde als weltweites Top-HR-Unternehmen 2021 ausgezeichnet

Mobilunity, ein ukrainischer Anbieter von dedizierten Entwicklerteams, wurde von Clutch, einer weltweit anerkannten B2B-Ratingplattform, als eines der weltweit führenden HR-Unternehmen ausgezeichnet.

Der Jahresbeginn 2021 war für Mobilunity mit einer sehr ehrenvollen Würdigung verbunden. Im Februar wurde Mobilunity von der renommierten Bewertungsplattform Clutch.co gemäß dem Jahresbericht als führendes HR-Unternehmen 2021 ausgezeichnet. Mobilunity, mit Hauptsitz in der Ukraine, ist ein Anbieter von dedizierten Entwicklerteams und R&D-Zentren im Bereich der Softwareentwicklung. Mobilunity wurde insbesondere in zwei Kategorien als eines der Top-Unternehmen eingestuft: HR-Outsourcing und Personal.

Die Auszeichnung spiegelt die Schlüsselkompetenzen und den von Mobilunity gebotenen Service exakt wider: die Fähigkeit, schnell Top-Talente zu gewinnen und dabei eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Mitarbeiter motiviert sind und sich wertgeschätzt fühlen. Dies spiegelt sich auch in der zentralen Unternehmensphilosophie der 3 Rs wider: Aufbau nachhaltiger Beziehungen zwischen den Kunden und ihren Remote-Entwicklungsteams (Relationships), effiziente Rekrutierung der richtigen Mitarbeiter (Recruitment) und die ständige Weiterentwicklung dieser Mitarbeiter (Retention).

Laut Philipp Reichhardt, DACH Region Partner von Mobilunity: „Die Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein in dem nachhaltigen Wachstum von Mobilunity und unterstreicht die ausgezeichnete Kundenbeziehung in den bisherigen Projekten. Das IT-Dienstleistungsgeschäft ist und bleibt ein People Business, deshalb steht für uns der Faktor „Mensch“ an erster Stelle.“

Dies ist für Mobilunity die 4. B2B-Auszeichnung von Clutch.co in Folge:

– Im Jahr 2020 wurde das Unternehmen als Top-Agentur für IT- und Unternehmensdienstleistungen in der Ukraine ausgezeichnet

– 2019 gehörte es zu den Top-Unternehmen für Staff Augmentation

– 2018 wurde es als eines der führenden Unternehmen unter den B2B-Dienstleistern ausgezeichnet.

Während das vergangene Jahr für alle Unternehmen auf der ganzen Welt eine Herausforderung darstellte, erweiterte Mobilunity ihre Teams und blieb auf dem richtigen Weg. Von Anfang an wurde die richtige Strategie gewählt: hierbei wurder der Fokus konsequent auf den Faktor Mensch gelegt und die Beziehungen sowohl zu den Kunden als auch zu den lokalen Softwareentwicklern ausgebaut und gestärkt. Die Vielzahl der Anerkennungen untermauert dies: Ebenfalls wurde Mobilunity im Februar 2021 in die Liste der Top100 HR-Brands innerhalb ukrainischer IT-Unternehmen aufgenommen.

Über Mobilunity

Mobilunity ist ein anerkannter Anbieter dedizierter Entwicklungsteams mit Hauptsitz in Kiew, Ukraine. Seit 2010 konnte das Unternehmen erfolgreich über 40 Entwicklungsteams für Kunden aus der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Finnland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, den USA, Israel und Japan aufbauen. Mobilunity ist der Ansicht, dass eine dauerhafte Partnerschaft zwischen dem Kunden und dem Outstaffing-Dienstleister nur mit Transparenz auf beiden Seiten und kontinuierlichen Investitionen in die Beziehungen möglich ist.

Mehr erfahren auf https://mobilunity.ch/

Über Clutch

Clutch ist eine globale Review- und Bewertungsplattform, die 2013 gegründet wurde und ihren Sitz in Washington, DC hat. Sie listet B2B-Dienstleister in verschiedenen Servicekategorien auf und hilft Unternehmen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage verifizierter Bewertungen zu treffen. Es wurde vom Inc. Magazin als eines der 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA und als eines der zehn am schnellsten wachsenden Unternehmen in Washington, DC ausgezeichnet, sowie von LinkedIn als Top 50-Startup gelistet.

Mehr erfahren auf https://clutch.co/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mobilunity

Frau Anastasia Stefanuk

Dmytrivska 92-94

01135 Kiew

Ukraine

fon ..: +380935925107

web ..: https://mobilunity.ch/

email : pr@mobilunity.com

