Der unberechenbare Virus im Körper – Autobiografischer Krankheitsbericht

Selina Czech zeigt den Lesern in „Der unberechenbare Virus im Körper“, was es bedeutet krank zu sein, aber keine passende Diagnose zu erhalten.

Selina ist mittlerweile zwanzig Jahre alt, aber ist im Jahr 2019 – im Alter von nur 18 Jahren – bereits durch die Hölle gegangen und teilt in ihrem kurzen Buch nun ihre Leidensgeschichte. Selina war immer eine fröhliche, junge und gesunde Frau. Sie hat eine tolle

Arbeitsstelle als staatlich anerkannte Kinderpflegerin und

arbeitet sehr gerne in der Krippe. Ihre Arbeitskollegen sind nett und sie kann mit Kindern gut umgehen. Sie ist sportlich aktiv, tanzt in einem Tanzsportverein und kann sich ein Leben ohne diesen Sport nicht vorstellen. Das Tanzen ist ihr Ein und Alles. Zusätzlich ist sie im Reitsport aktiv und besitzt zwei eigene Pferde. Das Schlimmste wäre für sie, wenn sie nicht mehr tanzen und reiten könnte oder dürfte. Sie hatte für das Jahr 2019 große Ziele. Sie sollte sich weiterbilden, ihr neues Pferd trainieren und zu einer besseren Tänzerin werden – doch dann wurde ihr Leben auf den Kopf gestellt.

Die Leser begleiten Selina Czech im Verlauf von „Der unberechenbare Virus im Körper“ und erfahren von ihren Symptomen wie Schwindel, stechenden Kopfschmerzen sowie

Ohrgeräusche, die bei ansteigendem Schwindel lauter wurden. Sowohl der Hausarzt als auch ein Neurologe fanden keine Antworten auf das Problem – eigentlich war die Autorin kerngesund! Es dauerte ein Jahr, bis sie endlich eine passende Diagnose erhielt. Welche diese war und wie die Autorin damit umgegangen ist, erfahren die Leser im Verlauf des gut zu lesenden Buches.

„Der unberechenbare Virus im Körper" von Selina Czech ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12053-2 zu bestellen.

