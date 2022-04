Der Unternehmerflüsterer

Decisions are fuel of your business!

Meistens im Hintergrund und im Außen kaum bemerkbar vertrauen Unternehmer, Manager und Führungskräfte auf seine Meinung.

Immer mehr Unternehmer, Manager und Führungskräfte haben einen Business Coach im Hintergrund den sie bei wichtigen Entscheidungen um seine analytische Beratung bitten. Dies ist eine Prozessorientierte Beratungsform, in der schwerpunktmäßig berufliche und unternehmerische Themen behandelt werden. Ziel ist grundsätzlich Menschen zu begleiten, Entscheidungen bewusst zu treffen. Anders als ein Berater oder Trainer macht ein Coach keine direkten Lösungsvorschläge, noch vermittelt er Fachwissen, sondern er begleitet den Klienten: in bei der Entscheidung individueller, nachhaltiger unternehmerischer Lösungen. Schwerpunktmäßig wird dies im oberen und mittleren Management angewandt. Grundsätzlich können jedoch alle Menschen im Unternehmen, unabhängig von den Phasen ihres Berufslebens davon profitieren.

Jedoch vertrauen vor allem immer mehr erfolgreiche Unternehmer und Top-Führungskräfte wie Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer auf den unvoreingenommenen Blick eines – Executive Coach. Bei Unternehmen und Organisationen steht dabei häufig die Begleitung von Veränderungsprozessen oder die gezielte Förderung von Mitarbeitern im Vordergrund, mit dem Ziel, Mitarbeiter gemäß ihrem Stärken und Fähigkeiten zu fördern und personelle Ressourcen möglichst sinnvoll und effektiv einzusetzen.

Neben Unternehmen nutzen aber auch immer Privatkunden Business Coachings: zur Entwicklung ihrer optimalen Berufs- und Karrierestrategien, zur Begleitung im Umgang mit aktuellen beruflichen Herausforderungen oder auch in Phasen einer beruflichen Neu-/ oder Umorientierung.

Herr Lanthaler als Executive Coach betreuen sie immer mehr Menschen, worauf liegt ihr Hauptaugenmerk?

Nehmen wir als Beispiel Bayern München. Warum hat Bayern München einen Coach? Dort spielen Weltmeister, Champions League Sieger, Deutsche Meister usw. Glauben sie, Thomas Müller oder Robert Lewandowski können ohne Coach keine Tore schießen? Und dabei ist Bayern München bereit Millionengehälter für einen Coach zu bezahlen.

Mit Sicherheit schaffen diese Spieler dies, doch welcher Zusammenhang besteht dabei?

Als Executive Coach ist es dasselbe. Jeder oder jede im Unternehmen hat bereits Potentiale und darum gilt es nur mehr diese zu verbessern und optimal zu nutzen um zusammen den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Diese gilt es aufzuzeigen, uns zusammen mit dem klienten :in das angestrebte Ziel anzuvisieren.

Also ein wenig wie ein Fußballtrainer?

Ja nicht ganz so, aber grundsätzlich schon, denn schlussendlich entscheidet ja der Unternehmer: in oder der Klient: in selbst. Eigentlich geht es in meiner Arbeit darum ein paar Tipps für die Aufstellung zu geben. Ein paar neue Übungen einzubauen, damit alle besser werden, vor Verletzungen zu schützen und das Team so zu pushen dass es die Champions League gewinnen will.

