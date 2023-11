Der Unterschied zwischen Silber und Gold

Silber ist deutlich günstiger als Gold, das hat Gründe.

Silber gibt es grundsätzlich im Überfluss. Rund 1,8 Millionen Tonnen wurden bisher entdeckt, so das US Geological Survey. Beim Gold beträgt die Ausbeute nur zirka 244.000 Tonnen. Vergleicht man die Zahlen aus dem vergangenen Jahr, so wurden 26.000 Tonnen Silber, aber nur 3.100 Tonnen Gold gefördert. Von Seiten der Produktion liegt das Verhältnis bei ungefähr 1:8,3, während preislich das Verhältnis bei etwa 1:80 liegt. Da könnte man schon an eine Unterbewertung des Silbers denken. Denn eine Berechnung zeigt dies: die Berechnung des Silberpreises nach dem Produktionsverhältnis von Silber zu Gold würde zu einem Silberpreis von zirka 220 US-Dollar für die Unze Silber führen.

Gold ist nun mal sehr gefragt, von Anlegern und von Zentralbanken. Und in der Schmuckindustrie ist Gold ebenfalls im Blickpunkt. Für Silber spricht zum einen die mögliche Unterbewertung und zum anderen, dass das Edelmetall immer mehr ins Rampenlicht tritt. Es ist nicht nur Anlagemetall, sondern ein wichtiger Player in der Industrie. Wachstumsbereiche wie neue Technologien oder Batterien sollten die Nachfrage ankurbeln. Schon im letzten Jahr erreichte die Silbernachfrage laut Berechnungen des Silver Instituts Rekordhöhen.

Und aus langjähriger Erfahrung zeigt sich, dass Silber in einem ausgewogenen Depot durchaus für Gewinne sorgen kann, denn in bestimmten Zeiten schneidet es besser ab als der große Bruder Gold. Ist der Schwenk in der Zinspolitik der US-Notenbank da, dann sollten Gold und Silber sich gut halten. Silber könnte Gold noch übertreffen.

Zu den Silbergesellschaften gehört beispielsweise MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ . Die Gesellschaft verfügt über eine Beteiligung am Juanicipio-Silberprojekt im Fresnillo Silver Trend in Mexiko.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – verfügt über Gold und Silber in seinen Projekten. Dies sind die Mine La Guitarra in Mexiko sowie die Liegenschaften Tepic und La Tigra, ebenfalls in Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

