Der Uran-Boom – eine Chance für Anleger

Schon im Jahr 2023 war Uran einer der Rohstoffe mit der besten Performance. Und das Urandefizit wird weiter preistreibend wirken.

Kluge Investoren haben sicher die Entwicklung des Uranmarktes und der Uranunternehmen im Blick. Zwar hat sich der Preis für Uran vom Rekordpreis, rund 106 US-Dollar je Pfund im Januar, etwas entfernt. Jedoch sieht alles nach wieder steigenden Uranpreisen aus. Grund ist das Defizit, Uran ist nun mal weltweit knapp. Nicht zuletzt liegt es am Uranland Niger. Gemäß der World Nuclear Association war der Niger der sechstgrößte Uranproduzent. Doch nach dem Staatsstreich 2023 hat sich Einiges geändert. Das Land hat diverse Verträge nicht mehr anerkannt. So ist der Niger für Frankreich nach Kasachstan und Australien der drittwichtigste Uranlieferant.

Die USA haben ein Importverbot für Uran aus Russland verhängt. Und so ist es kein Wunder, dass beim weltweiten Boom der Atomkraft Uran knapp ist. Daher sollte sich Uran verteuern. Die Zahl der neuen Atomkraftwerke steigt beständig an und alle brauchen Uran. Nachdem der Uranpreis lange Zeit brach lag, wurde wenig am Uranmarkt investiert, es kam zu Minenstilllegungen. Also prognostizieren viele, zum Beispiel die Citibank für 2025 einen um 68 Prozent höheren Uranpreis. Die Urangesellschaften dürfte dies freuen. Zudem haben große Volkswirtschaften eine Verdreifachung ihrer Atomkraftkapazitäten bis 2050 versprochen. Laut der Internationalen Atomenergie-Organisation soll der globale Uranbedarf bis 2040 mehr als 100.000 Tonnen ausmachen. Das wäre das Doppelte der aktuellen weltweiten Produktionsmenge. Weitsichtige Uranunternehmen sind auf die weitere Entwicklung am Uranmarkt vorbereitet.

So hat sich Cosa Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-calibre-mining-cosa-resource-vizsla-silver-und-us-goldmining/ – im Athabasca Becken in Saskatchewan zusätzlich zu den schon vorhandenen Uranprojekten noch zwei weitere Grundstücke zugekauft.

Bestens vorbereitet ist auch Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-goldmining-und-uranium-energy/ – mit seinen hochgradigen Projekten in Kanada und in den USA. Die Projekte in den USA sind kostengünstige und umweltfreundliche In-Situ-Rückgewinnungsprojekte. In Wyoming konnte gerade erfolgreich die Produktion wieder aufgenommen werden, wobei die Urankonzentrationen den Erwartungen entsprechen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

