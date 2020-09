Der Weg der Wandlung – Vom geborenen Mädchen zum gelebten Jungen. Die Geschichte einer Transidentität

In der auf wahren Begebenheiten beruhenden Geschichte „Der Weg der Wandlung“ erzählt Ramona Loriz von einer langen und schmerzhaften Reise eines Jungen, der im falschen Körper geboren wurde.

Ramona Loriz‘ Buch „Der Weg der Wandlung“ erzählt als wahre Geschichte die Entwicklung und Wandlung eines als Mädchen im falschen Körper geborenen Jungen. Begleitet von der Familie startet für den sehr jungen Transgender eine abenteuerliche und schwierige Reise durch den Dschungel der Bürokratie. Es folgen zahlreiche Therapiestunden und schlussendlich gelangt er an sein Ziel: die namentliche, geschlechtliche und körperliche Umwandlung vom Mädchen in einen Jungen. Die Autorin erzählt in ihrer ersten Veröffentlichung, wie die Familie des Jungen nur mit Hilfe von Geduld und Zuversicht den zahlreichen Hindernissen und emotionalen Herausforderungen begegnen konnte.

Die Autorin Ramona Loriz wurde 1967 in Rumänien geboren und lebt seit ihrem vierten Lebensjahr in Deutschland. Beruflich ist sie als Heilpraktikerin für Osteopathie, Schmerztherapie und der analytischen Hypnose in ihrer eigenen Praxis tätig. Nachdem sie in zahlreichen anderen Berufen tätig war, hat sie in ihrer Arbeit als Therapeutin ihren Lebenssinn erkannt und möchte anderen Menschen mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen helfen. Die Leidenschaft für das Schreiben begleitet sie bereits seit ihrer Jugend, in der sie Gedichte schrieb und Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit zu Papier brachte.

„Der Weg der Wandlung“ von Ramona Loriz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10365-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Kodiak informiert über 10,5-Millionen-CAD-Finanzierung und neuen strategischen Aktionär