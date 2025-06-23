Desert Gold beschreibt Pläne für Phase-1-Explorationen bei seinem Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste

Delta, British Columbia, 19. September 2025. Desert Gold Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX-V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, seine Pläne für die bevorstehenden Explorationen bei seinem kürzlich erworbenen, 297 km² großen Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste bekannt zu geben. Die Phase-1-Explorationen werden Oberflächenarbeiten, einschließlich Kartierungen und geochemischer Untersuchungen, sowie hochauflösende aeromagnetische Drohnenvermessungen und umfassende Luftkernbohrungen kombinieren.

Jared Scharf, CEO von Desert Gold, sagte: Wir freuen uns darauf, wieder vor Ort zu sein und mit den Arbeiten beim Goldprojekt Tiegba zu beginnen. Aufgrund historischer Daten und unserer Beobachtungen vor Ort während unserer Standortbesichtigungen im Rahmen der Due Diligence scheint das Projekt Tiegba reif für eine neue Entdeckung zu sein. Das primäre Ziel dieses Programms besteht darin, die bedeutsamste Goldanomalie entlang des nordöstlich verlaufenden Scherkorridors durch Testbohrungen zu untersuchen, während der Schwerpunkt anderer Explorationsarbeiten an der Oberfläche darauf liegen wird, das Projekt Tiegba auf weniger gut erkundete Teile des Konzessionsgebiets zu erweitern.

Höhepunkte des Projekts Tiegba

– Strukturelles Potenzial auf regionaler Ebene: Kartierung von über 10 km mit vielversprechenden, in Richtung Nordosten verlaufenden Scherkorridoren, mit mehreren Versätzen und Biegungen, die für eine Goldkonzentration günstig sind

– Erstklassige Goldregion, bewährte regionale Analogie: Geologisches Umfeld weist starke Ähnlichkeiten mit dem Bergbaukomplex Bonikro/Agbaou auf, was das Potenzial für umfassende orogene Goldsysteme untermauert

– Konvergenz mehrerer Datensätze: Kohärente Gold-in-Boden-Anomalien, die mit magnetischen Lineamenten und strukturellen Merkmalen übereinstimmen, stärken das Vertrauen in Zieldefinition

– Mehrere Arten von Goldfallen identifiziert: Projekt umfasst einen weitestgehend unerprobten Abschnitt eines ertragreichen Goldgürtels mit in Scherungen enthaltenen Erzgängen, Dilatationszonen und lithologischen Kontakten, was beträchtliches Potenzial durch frühe Explorationen bietet

– Zielmodell – Grünstein-Scherung und in Intrusionen enthaltene Lagerstätten (Erzgang und disseminiert)

Das Projekt Tiegba ist eine vielversprechende, jedoch unzureichend erkundete Konzession entlang der Scherzone Tehini, einer Struktur von regionaler Bedeutung innerhalb eines Goldgürtels, der bekannte Vorkommen von über 7 Millionen oz beherbergt (Abbildung 2). Trotz starker Oberflächenanomalien und klarer struktureller Grenzen wurde das Projekt noch nie Testbohrungen unterzogen, was die Möglichkeit für eine Pionierentdeckung unterstreicht.

Das Programm 2025/26 soll Tiegba von der frühen Kartierungsphase zu bohrdefinierten Zielen weiterentwickeln, wobei das primäre Ziel darin besteht, ein mehrere Kilometer langes mineralisiertes System zu validieren, das eine umfassende Goldlagerstätte beherbergen könnte. Die Gesamtkosten für die bevorstehenden Arbeiten belaufen sich auf 535.000 USD (Tabelle 1). Der aktuelle Zeitplan ist in Abbildung 1 dargestellt.

Zusammenfassung des bevorstehenden Explorationsprogramms

Phase 1a – Oberflächenarbeiten (4. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2026)

Phase 1 umfasst etwa 3.500 Bodenproben, um historische Bodenanomalien zu verfeinern und die Raster in den vorrangigen Gebieten zu erweitern. Dies wird durch geologische und Regolith-Kartierungen in der 297 km² großen Konzession unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf Zonen mit hoher Priorität liegt, um einen strukturellen Rahmen, Transportwege und Zugangswege zu ermitteln. Bis zu 500 Gesteinsproben werden entnommen, um Anomalien zu validieren, während etwa 500 m an Schurfungen oberflächennahe Strukturen freilegen und Schlitzproben liefern werden, um die Beständigkeit der Gehalte zu bestätigen (Abbildung 4).

Phase 1b – Geophysikalische Drohnenvermessungen und AC-Bohrungen (1./2. Quartal 2026)

Eine UAV-basierte Magnetfeldvermessung auf etwa 164 km Luftlinie wird über dem primären nordöstlichen Korridor durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Scherzone Tehini liegt. Die Ausrichtung der Vermessung erfolgt senkrecht zur Scherzone Tehini in einem Abstand von 50 m (Abbildung 4). Im Rahmen dieses Programms werden strukturelle Merkmale und magnetische Lithologien kartiert und die Ergebnisse in die Bodenproben und Bohrdaten integriert, um die Ziele zu verfeinern und zu bewerten. Die Ergebnisse beinhalten ein stärkeres Strukturmodell und eine zuverlässigere Bohrplanung bis Mitte 2026.

Nach den Boden- und UAV-Drohnen-Magnetfeldvermessungen wird ein etwa 3.500 m Aircore(AC)-Bohrprogramm durchgeführt werden, um alle Boden- und Schneckenanomalien zu erproben, die auch mit den aktualisierten magnetischen Daten übereinstimmen (Abbildung 3).

Ausblick (nächste Schritte) – RC-Bohrungen (2./3. Quartal 2026)

Nach der Auswertung der Ergebnisse der Oberflächenarbeiten, der aktualisierten Magnetikdaten und der AC-Bohrungen werden die Ziele beschrieben und Reverse-Circulation-Bohrungen auf etwa 2.500 m durchgeführt werden, um positive Abschnitte zu erweitern und die Beständigkeit in der Tiefe zu erproben. Bis zur ersten Jahreshälfte 2026 sollen im Rahmen dieses nächsten Schritts validierte Ziele und detaillierte Bohrkragenpläne für die nächste Phase der Ressourcenbohrungen vorgelegt werden.

Tabelle 1: Veranschlagtes Budget für die Phase-1-Explorationen

Zusammenfassung der Explorationskosten für Tiegba (USD)

AC-Bohrungen + UAV-Magnetfeldmessung 175.000 $

Lager und Feld 80.000 $

Analysen 110.000 $

Technische Studien 50.000 $

Oberflächenexplorationen 120.000 $

Gesamtkosten 535.000 $

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81098/Tiegba_2025_09_19_final_dePRocm.001.png

Abbildung 1: Zeitplan für das mehrstufige Arbeitsprogramm

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81098/Tiegba_2025_09_19_final_dePRocm.002.png

Abbildung 2: Planansicht der Konzession Tiegba in regionalem Maßstab

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81098/Tiegba_2025_09_19_final_dePRocm.003.png

Abbildung 3: Planansicht von Tiegba mit anomalen Goldabschnitten und geplanten AC-Linien (rot)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81098/Tiegba_2025_09_19_final_dePRocm.004.jpeg

Abbildung 4: Planansicht von Tiegba mit geplanten Boden- und Drohnen-Magnetfeldvermessungen

Im Namen des Boards

Jared Scharf

Jared Scharf

President & CEO

Erklärung der sachkundigen Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ty Magee (M.Sc., P. Geo), einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Magee ist Berater und Consultant von Desert Gold Ventures und gilt als unabhängig vom Unternehmen.

Über Desert Gold

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca. Website: www.desertgold.ca

Kontakt

Jared Scharf, President and CEO

E-Mail: jared.scharf@desertgold.ca

Quellenangaben

1 Allied Gold Corporation. (2024). Annual Information Form and Technical Summary – 2024 (pp. 42-44). Retrieved from www.alliedgold.com/files/documents/Allied-Gold-AIF-2024.pdf

2Perseus Mining Limited. (2024, August). Annual Resource and Reserve Statement – FY2024. Retrieved from perseusmining.com/wp-content/uploads/2024/08/FY24-Resource-Reserve-Update.pdf

3Thor Explorations Ltd. (September 16, 2024). Thor Explorations Announces the Acquisition of the Guitry Project and Expansion into Côte dIvoire

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs-, und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem die Schätzungen der Mineralressourcen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren eine Minerallagerstätte wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem operativen Betrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Desert Gold Ventures Inc.

Jared Scharf

4770 – 72nd Street

V4K 3N3 Delta, British Columbia

Kanada

email : info@desertgold.ca

Pressekontakt:

Desert Gold Ventures Inc.

Jared Scharf

4770 – 72nd Street

V4K 3N3 Delta, British Columbia

email : info@desertgold.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Theometrics Global geht Partnerschaft mit der renommierten Designerin Cristina Zavati ein und präsentiert die von Resilienz geprägte Kollektion ,MeaDea by Theo‘ auf der New York Fashion Week GEO Agentur: geoagentur.de® macht Marken in ChatGPT & Co. sichtbar