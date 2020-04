Desert Gold schließt überzeichnete Privatplatzierung ab und informiert über Explorationsvorgaben

Delta, British Columbia, 27. April 2020 Desert Gold Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die bereits im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Umfang von 500.000 CAD (die Platzierung) abgeschlossen hat. Das Unternehmen konnte durch den Verkauf von 16.037.500 Einheiten einen Erlös in Höhe von 1.283.000 CAD generieren. Alle nach Abschluss der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer.

Gemäß den Bedingungen der Platzierung wurde für jede Einheit ein Preis von 0,08 CAD festgelegt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (Warrant). Jeder volle Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Aktie für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach Abschluss der Finanzierung. In Zusammenhang mit der Platzierung wird das Unternehmen Provisionen in Form von Finders Fees in Höhe von 46.550 CAD entrichten und 581.875 nicht übertragbare Broker Warrants (ein Broker Warrant) ausstellen. Jeder Broker Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,15 Dollar und kann innerhalb von drei (3) Jahren ausgeübt werden.

Jared Scharf, CEO von Desert Gold, erklärt: Vor dem Hintergrund der sich laufend verbessernden makroökonomischen Rahmenbedingungen für Gold stimmt uns die breite Unterstützung dieser Platzierung seitens der Marktteilnehmer sehr optimistisch. Die überzeichnete Platzierung ermöglicht uns, weitere Explorationsaktivitäten in mehreren hochrangigen Zielen in unserem rund 400 km2 großen SMSZ-Projekt in Angriff zu nehmen.

Den Erlös aus der Platzierung wird das Unternehmen für Bohrungen und andere Explorationsaktivitäten in seinem SMSZ-Projekt (Senegal Mali Shear Zone Project) in West-Mali, sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwenden. Die Platzierung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht.

Explorationsvorgaben

Das geplante Programm wird zu gleichen Teilen den konzeptionellen Zielbereichen im Bergbaucamp und den hochwertigen, bereits für Bohrungen ausgewählten Zielzonen zugeordnet. Der Großteil der auf die konzeptionellen Zielbereiche entfallenden Arbeiten umfasst rund 10.000 Meter Erdbohrungen; diese werden entlang von in breitem Abstand (1,7 km bis 4,7 km voneinander) angelegten Bohrlinien (Fences) niedergebracht. Unweit des Ostrands einer Verwerfungszone, der Senegal Mali Shear Zone, sollen Erkundungen unterhalb der von Laterit bedeckten Zonen stattfinden, wo auf regionaler Ebene die größten Goldlagerstätten entdeckt wurden – wie etwa die Lagerstätten Fekola, Gounkoto und Loulon in südlicher Richtung entlang des Streichens und die Lagerstätte Sadiola in nördlicher Richtung entlang des Streichens (siehe Abbildung 1). Anhand von zusätzlichen Bohrungen wird nach Ausläufern der goldführenden hydrothermalen Brekzien gesucht bzw. finden auch Erkundungen entlang weiterer, noch genauer zu definierender Mineralisierungstrends statt. Kernbohrungen und Bohrungen nach dem Lufthebeverfahren (Reverse Circulation) sind in den Zonen Gourbassi East, Gourbassi West und Barani East geplant (Abbildung 2). Alle Bohrlöcher zielen auf Ausläufer der bekannten Mineralisierung ab; so wird etwa bei Gourbassi West eine 33 Meter breite Durchschneidung mit einem Goldgehalt von 3,52 g/t (mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 28 Metern) an der Oberfläche genauer untersucht und bei Barani East ein 13 Meter breiter Abschnitt mit einem Goldgehalt von 6,28 g/t (mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 11 Metern) in der Tiefe erkundet.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass auch dieses Programm aufgrund der Covid-19-Pandemie von Arbeitseinschränkungen betroffen ist. Derzeit sieht es so aus, als ob das geplante Programm fortgesetzt werden kann. Es gibt allerdings keine Garantie, dass sich die Rahmenbedingungen für den Betrieb in Zukunft nicht noch ändern könnten.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen. Das Unternehmen trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt und die Genauigkeit dieser wissenschaftlichen und technischen Informationen. Don Dudek, P.Geo – ein Director von Desert Gold – hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und freigegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51650/PR CLOSING_dd 20_04_24_clean_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Standort des SMSZ-Projekts, regionale Geologie und große Lagerstätten in West-Mali und Ost-Senegal

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51650/PR CLOSING_dd 20_04_24_clean_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2 – SMSZ-Projekt in farbkonturierter Magnetfelddarstellung, mit großen Zonen und Bodenanomalien

Über Desert Gold

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das zwei Goldexplorationsprojekte in West Mali (SMSZ und Djimbala) und sein Goldprojekt Rutare in Zentralruanda besitzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Firmenprofil auf www.SEDAR.com oder unsere Firmenwebseite unter www.desertgold.ca.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen und sind mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken zählen unter anderem auch die Stärke der Kapitalmärkte; der Goldpreis; Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; die Aussagekraft von Mineralressourcenschätzungen im Vergleich zu den tatsächlichen Mineralressourcen; das Vorhandensein von Faktoren, die zur wirtschaftlichen Machbarkeit einer Minerallagerstätte beitragen würden; sowie Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit dem Bergbaubetrieb. Risiken und Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind im Detail in den Unterlagen des Unternehmens enthalten, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht werden und unter www.sedar.com eingesehen werden können. Die Leser sind dringend angehalten, diese Unterlagen zu konsultieren. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von solchen Aussagen unterscheiden könnten, neu zu formulieren. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des Gesetzes vorliegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

