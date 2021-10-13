Desert Gold treibt Errichtung von Schwerkraftanlage bei Barani voran und bestätigt den 19. Juli 2026 als angepeiltes Inbetriebnahmedatum auf dem Projekt SMSZ im Westen von Mali

Delta, British Columbia, 5. Mai 2026 / IRW-Press /Desert Gold Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, ein Update hinsichtlich der Erschließungsaktivitäten bei der Schwerkraftanlage am Standort Barani East und der damit in Zusammenhang stehenden Standortinfrastruktur auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Senegal Mali Shear Zone (SMSZ) im Westen von Mali bereitzustellen.

Aktualisierte Erschließungsarbeiten bei Barani

Die Erschließungsaktivitäten bei Barani werden nun vorangetrieben und gehen von der anfänglichen Mobilisierung in die aktive Vorbereitungsphase über. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen umfassende Rodungsarbeiten, Vermessungen, erste Fundamentaushubarbeiten sowie Vorbereitungen für die Nebeninfrastruktur abgeschlossen und somit die allgemeine Baureife des Standorts vor der Lieferung der Anlage erheblich verbessert (Abbildung 1). Eine Gesamtfläche von etwa 52.000 m² wurde in den wesentlichen Betriebsbereichen gerodet, einschließlich des Standorts der Aufbereitungsanlage, der Werkstatt und der Haldenbereiche. Die Vermessungskontrolle wurde eingerichtet und die ersten Fundamentaushubarbeiten haben begonnen, wodurch der Standort für die Bauarbeiten nach der Ankunft der Verarbeitungsanlagen vorbereitet ist. Auch die unterstützenden Arbeiten, einschließlich der Umzäunung des Geländes, der Infrastruktur für die Zugangskontrolle und der Fertigung von zusätzlichen Stahlbauteilen, gehen gut voran.

Jared Scharf, CEO von Desert Gold, sagte: Die Standortvorbereitungen bei Barani East gehen gut voran. Da die Schwerkraftanlage nun auf dem Weg zum Hafen von Dakar ist, ist das Unternehmen seinem Ziel der Goldproduktion näher als je zuvor. Ich freue mich darauf, den Markt auf dem Laufenden zu halten, sobald wichtige Meilensteine erreicht werden.

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Abbildung 1: A) Laufende Vermessungsarbeiten und Absteckung für die Standortplanung; B und C) Erdarbeiten und erste Fundamentarbeiten innerhalb des geplanten Anlagenbereichs; D) Umzäunung des Gebiets und Vorbereitung der Stahlkonstruktionen am Standort

Die Erschließung der Wasserversorgung wird als kritische parallele Arbeit weiter vorangetrieben. Das Unternehmen beauftragte AGR-Consulting mit der Durchführung eines geophysikalischen Zielermittlungsprogramms unter Anwendung einer elektromagnetischen Profilierung und der Interpretation von Leitfähigkeitskontrasten entlang von 15 Vermessungslinien. Im Rahmen des Programms wurden 13 vorrangige Bohrlochziele identifiziert, was die ursprünglichen Erwartungen übertraf. Die Bohrungen für das erste Bohrloch sind zurzeit im Gange, wobei günstige hydrogeologische Bedingungen in einer Tiefe von 60 bis 90 m interpretiert wurden (Abbildung 2).

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Abbildung 2: Erste Grundwasserbohrungen zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der Anlage und der Wasserversorgung des Standorts

Updates hinsichtlich der Aufbereitungsanlage

Gemäß den Bedingungen der Liefervereinbarung wurde die technische Abnahme der Schwerkraftanlage des Unternehmens mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Tag, einschließlich eines sechsmonatigen Ersatzteilvorrats und eines 650-kVA-Generatorsatzes, zwischen 25. März und 3. April 2026 in China abgeschlossen. Die Inspektion wurde von einem gemeinsamen Team aus Vertretern von Desert Gold und unabhängigen Ingenieuren durchgeführt, das bestätigte, dass die Ausrüstung den vertraglichen Spezifikationen entspricht und für den Versand freigegeben ist (Abbildung 3).

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Abbildung 3: Inspektion der Ausrüstung für den Barani-Generator und die Schwerkraftanlage vor dem Versand

Sechs Container mit der Schwerkraftanlage und dem Generator wurden bis 26. April 2026 von den Häfen Shekou und Qingdao aus verschifft. Die Ankunft im Hafen von Dakar wird für Mitte Juni erwartet und die Ankunft am Standort ist für Ende Juni 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen Logistik- und Zollabfertigungszeiten (Abbildung 4). Die Inbetriebnahme der Anlage ist zurzeit für Mitte Juli 2026 vorgesehen. Es waren zwar geringfügige Anpassungen der Transportroute erforderlich, doch der allgemeine Zeitplan des Projekts entspricht nach wie vor den geplanten Meilensteinen.

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Abbildung 4: Verladung der Ausrüstung für den Transport zum Standort Barani

Die Anlage bei Barani ist Teil der mehrstufigen Erschließungsstrategie des Unternehmens auf dem Projekt SMSZ. Wie in der im November 2025 veröffentlichten aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung beschrieben, verfolgt das Unternehmen bei Barani und Gourbassi ein modulares Oxid-Erschließungsszenario unter Anwendung eines Fließschemas mit Gravitations- und Carbon-in-Leach- (CIL)-Verarbeitung. Die Studie bestätigte einen Kapitalwert (10 %) nach Steuern von 61 Millionen USD und einen internen Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 57 % bei einem Basisfall-Goldpreis von 2.850 USD pro Unze. Der konzeptionelle Erschließungsplan sieht eine betriebliche Flexibilität vor, um im Rahmen des Fortschritts der Exploration zusätzliches oxidhaltiges Material aus dem Umfeld der Mine einzubeziehen.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die bis dato bei Barani verzeichneten Fortschritte das mit der Anlageninstallation verbundene Ausführungsrisiko verringern und den Übergang zur nächsten Erschließungsphase unterstützen. Weitere Updates werden bereitgestellt, sobald wesentliche Meilensteine erreicht wurden.

Im Namen des Boards

Jared Scharf

Jared Scharf

President & CEO

Zusätzliche Offenlegung – Unsicherheiten hinsichtlich der Erschließung und der Wirtschaftlichkeit

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entscheidung, Erschließungsarbeiten am Standort voranzutreiben sowie Inbetriebnahme- und metallurgische Tests vor der Definition von Mineralreserven durchzuführen, mit erheblichen technischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten verbunden ist. Wie in der National Instrument 43-101 Companion Policy 43-101CP dargelegt, wird bei Mineralprojekten, für die noch keine Mineralreserven definiert wurden, ein höheres Risiko des Scheiterns angenommen, und es gibt keine Gewähr dafür, dass sich das Projekt als wirtschaftlich rentabel erweisen wird. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem Unsicherheiten in Bezug auf die metallurgische Leistung, die Betriebskosten, die Goldausbeute, die Skalierung der Verarbeitungsinfrastruktur, die Logistik und die Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel. Es besteht keine Gewissheit, dass weitere technische Arbeiten zur Deklaration von Mineralreserven führen werden oder dass ein zukünftiges Erschließungsszenario wirtschaftlich rentabel wäre.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ty Magee (M.Sc., P. Geo), einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Magee ist Berater und Consultant von Desert Gold Ventures und gilt als unabhängig vom Unternehmen.

Über Desert Gold

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil unter www.SEDAR.com. Website: www.desertgold.ca

Kontakt

Jared Scharf, President und CEO

E-Mail: jared.scharf@desertgold.ca

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs-, und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem die Schätzungen der Mineralressourcen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren eine Minerallagerstätte wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem operativen Betrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedar.com abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

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Desert Gold Ventures Inc.

Jared Scharf

4770 – 72nd Street

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Kanada

email : info@desertgold.ca

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Jared Scharf

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