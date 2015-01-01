  • Deshalb bleiben Bücher im Zeitalter künstlicher Intelligenz unverzichtbar

    Machen ChatGPT, Gemini, Claude & Co. Büchern Konkurrenz? Nicht wirklich, wenn man es genau betrachtet.

    BildKünstliche Intelligenz verändert schon seit einiger Zeit die Art und Weise, wie Menschen Informationen suchen und verarbeiten. Während man früher genau überlegen musste, welche zwei oder drei Stichwörter man in die Google-Suche eintippt, um am ehesten passende Hinweise auf entsprechende Websites zu bekommen, erhält man heute von KI Antworten auf komplexe Fragen innerhalb weniger Sekunden. Texte werden automatisch erstellt, Inhalte zusammengefasst und Wissen scheinbar jederzeit abrufbar gemacht.

    Angesichts dieser Entwicklung wird immer wieder die Frage gestellt, ob klassische Bücher künftig überhaupt noch benötigt werden.

    Tatsächlich erfüllen Bücher eine andere Funktion als digitale Informationssysteme. Während künstliche Intelligenz darauf ausgelegt ist, vorhandenes Wissen schnell bereitzustellen, vermitteln Bücher häufig die Entstehung von Gedanken und Argumentationen. So entstehen für den Leser Perspektiven, die sich nicht blitzschnell ergeben, sondern vom Autor detailreich und ausführlich erarbeitet wurden. Sie ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit Themen und fördern die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und kritisch zu reflektieren.

    Während die schieren Informationsmengen beständig anwachsen, gewinnt Orientierung durch Lesen längerer Texte wie z.B. in Büchern an Bedeutung. Die Herausforderung besteht längst nicht mehr darin, Informationen zu finden. Vielmehr geht es darum, sie einzuordnen, zu bewerten und in größere Zusammenhänge einzubetten.

    Bücher leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. Autoren erschaffen mit Büchern Raum für Konzentration, fördern nachhaltiges Lernen und ermöglichen eine intensive Beschäftigung mit gesellschaftlichen, philosophischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Fragestellungen.

    Deshalb spricht vieles dafür, dass Bücher auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ihre Bedeutung behalten werden, gerade weil die technologische Entwicklung sich nicht aufhalten lässt. Der Grund ist eigentlich einfach: je schneller Informationen verfügbar sind, desto wichtiger wird die Fähigkeit, sie zu verstehen und kritisch zu hinterfragen. Kritisches Denken trainiert man nicht, indem man möglichst schnelle Antworten konsumiert, sondern durch die intensive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Gedanken und Argumenten. Dafür sind Bücher bestens geeignet.

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