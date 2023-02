Design-Leuchten mit charismatischem Auftritt

Ein Gestalter-Duo aus Hamburg, das mit smarten und praxistauglichen Designideen überrascht.

Was zeichnet eine Designleuchte mit unverwechselbarem Eindruck aus? Sie ist multifunktionell einsetzbar, stellt diverse Lichtszenarien auf Wunsch her und wirkt im Raum wie ein Kunstobjekt.

Dies alles gilt für die in Deutschland gefertigten und nur in limitierten Editionen erhältlichen Design-Leuchten des Gestalter-Duos Sachtleben Creative Factory aus Hamburg: AtonRe®, GoldenEye® und Leuchte „Barke“.

AtonRe® ist eine kabellose und damit mobile Tischleuchte. Sie ist nahezu vollständig aus Messing gefertigt und mit einem hochwertigen, mundgeblasenen Glaskörper versehen. Die drehbare Scheibe oberhalb des Leuchtmittels und ein eingelassener Spiegel ermöglichen es, dass ihr Licht entweder fokussiert oder eher in der Fläche wirkt. Da sie sich in Stufen dimmen lässt, stellt sie auf Wunsch jedes gewünschte Ambiente her. „Wenn man das Licht ganz runter dimmt, sieht es sogar so aus, als würde AtonRe® schweben“, sagt Jens Sachtleben, kreativer Kopf des Duos.

Einzigartig auch das Design von GoldenEye®, einem Lichtobjekt aus brüniertem Messing. Diese Leuchte gibt es in zwei Ausfertigungen (33 oder 63 cm Höhe); durch die Brechung des Lichts über mittlere Reflektoren werden faszinierende Lichteffekte erzielt. Diese Designidee garantiert GoldenEye® einen ähnlich charismatischen Auftritt, wie ihn James Bond seinerzeit im namensgleichen Film hatte.

Ausgefallenes Design, höchste Qualitätsanforderungen, made in Germany und nur in limitierter Auflage erhältlich – das alles zeichnet auch die jüngste Designidee von Sachtleben Creative Factory aus: Leuchte Barke. Auch hier lehnt sich der Name aus gutem Grund an die Welt der alten Ägypter an. Auf einem Rumpf aus Holz – gestaltet wie eine Barke, einem Handelsschiff ohne Mast – liegt eine bewegliche Granitkugel, mit der die Ausleuchtung bestimmt werden kann.

„High Living Design“ lautet der Claim von Sachtleben Creative Factory. Einem Gestalter-Duo, das abseits von Licht und Leuchten mit so originellen und alltagstauglichen Ideen aufwartet – beispielsweise einem umhängbaren Badspiegel, vielseitig nutzbarem Messerblock oder preisgekröntem Kronkorkenöffner -, dass man sich wünscht, seine smarten Kreationen sind bald im Handel zu finden!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sachtleben Creative Factory

Herr Jens Sachtleben

Moorreye 104

22415 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040/ 88 88 39 88

web ..: https://www.sachtleben-creativefactory.com

email : mail@sachtleben-creativefactory.com

Hinter Sachtleben Creative Factory steckt vor allem der kreative Kopf von Jens Sachtleben. Früher hat er als Unternehmer und Medizintechniker findige Lösungen für Menschen mit körperlichem Handycab gefunden. Seit gut drei, vier Jahren tüftelt er zusammen mit Partnerin Hebke Hinz (medizintechnische Assistentin) an praxistauglichen Lösungen für den Haushalt und das Wohnen.

Pressekontakt:

Stildate Media

Frau Anette Bethune

Gertenstieg 17

22941 Bargteheide

fon ..: +491784999461

email : bethune.anette@freenet.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sibanye-Stillwater informiert über den aktuellen Stand der Umweltgenehmigungen für das Keliber-Lithiumprojekt Friedensdenkmal in Manila zur Unterstützung nachhaltigen Friedens errichtet