Designerschmuck aus Berlin – fair produzierte Ohrringe, Ketten, Armbänder – in gold, rosé und silberfarben.

Im Schmuckladen in Berlin Mitte 10119 gibt es fair produzierten Designerschmuck: Ohrringe, Ketten und Armbänder, erhältlich in Gold, rose, Bronze, Kupfer mit Holzintarsien, Edelstahl und schwarz.

Im Schmuckladen KOSAE in Berlin Mitte 10119 kann preiswerter, fair produzierter Designerschmuck erworben werden. Das Sortiment enthält Ohrringe, Ketten und Armbänder in gold, rosé, Kupfer, Bronze und Edelstahl. Neuerdings ist auch schwarzer Schmuck (pulverbeschichteter Edelstahl) bei KOSAE erhältlich.

KOSAE steht für ausgefallenen Modeschmuck mit Anspruch an Form und Design. Sie können den Designerschmuck auch online kaufen! Im Shop umschauen und außergewöhnliche Designs in gold- rosé- silberfarben und schwarz entdecken!

KOSAE – ein junges Schmucklabel aus Berlin fertigt zeitgenössische Ohrringe und tragbare Schmuckentwürfe – made in Germany, FAIR und mit sozialer Verantwortung (Kooperation mit der Hipsy gGmbH).

Der filigrane und bezaubernde Schmuck ist bezahlbar, detailreich, vielfältig mit besonderer Affinität zu grafischen Formen, Mustern und ihren Wirkungen. Inspiriert sind die Entwürfe von der Natur und Ornamenten der maurischen Kunst.

KOSAE wurde 2017 von der gelernten Goldschmiedin und Designerin (Master of Art & Design) Hendrike Roers gegründet. Inzwischen sind verschiedene Kollektionen auf dem Markt: „Geometric shape“ umfasst die grafischen, schlichten und reduzierten Designs, „Ornamental line“ die verspielteren, komplexen und filigranen Entwürfe, dann sind die „Diamant cuts“ erhältlich – die Diamantschliffe auf die Facetten als Linie reduziert und die „symbolic line“ mit der allseits bekannten Blume des Lebens, Lebensblume und Samen des Lebens in verschiedenen Varianten im Angebot.

Sämtliches Produktangebot ist in verschiedenen Varianten, Größen, Farben und Materialien verfügbar. Kommen Sie online vorbei oder auch offline, in Berlin Mitte, Fehrbelliner Str. 23, 10119 Berlin – das Team von KOSAE freut sich über Besuch.

Die Ketten von KOSAE bestechen durch klassisches und zeitloses Design. Manche Entwürfe sind grafisch, andere wiederum kommen floral daher, jede Kette wirkt gut gestaltet und nie kitischig!

Für die Ketten, Ohrringe und Armbänder von KOSAE werden winzige Ausschnitte komplexer Musterentwürfe verwendet, die von der Designerin Hendrike Roers entwickelt wurden. Inspiriert sind diese Muster von Formen aus der Natur, allem voran aber von den Ornamenten der maurischen Kunst.

Der Detailreichtum in vielen Entwürfen spiegelt sich durch die Verwendung mehrerer Ebenen wider. Durch den Einsatz matter und glänzender Flächen ergeben sich spannende Lichtreflexe, die den Ohrhängern, Kettenanhängern und Armbändern in jedem Licht eine individuelle Besonderheit verleihen.

Der Ohrschmuck ist durchweg filigran gearbeitet, ist leicht und damit angenehm zu tragen – egal ob zum eleganten Kleid oder zum lässigen Shirt. Die zeitlosen Kettenentwürfe wirken als Single-Piece auf einem schlichten Oberteil, zum Teil aber auch für die trendigen Layering-Looks.

Passend zu manchen filigranen Ketten gibt es auch Ohrringe oder auch dazu passende Armbänder.

Die Ketten sind in verschiedenen verschiedenen Größen und unterschiedlichen Kettenlängen erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KOSAE – jewellery & design

Frau Hendrike Roers

Fehrbelliner Str. 23

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: 0172/1648864

web ..: http://www.kosae.de

email : mail@kosae.de

KOSAE – ein junges Schmucklabel aus Berlin fertigt zeitgenössischen und tragbaren Designerschmuck – made in Germany, FAIR und mit sozialer Verantwortung (Kooperation mit der Hipsy gGmbH).

Die filigranen und bezaubernden Ohrringe, Ketten und Armbänder sind bezahlbar, detailreich, vielfältig mit besonderer Affinität zu grafischen Formen, Mustern und ihren Wirkungen. Inspiriert sind die Entwürfe von der Natur und Ornamenten der maurischen Kunst.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Selbstsicher in Prüfungen – so klappt’s