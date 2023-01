Deutsche Abwasserbranche: Werden die Karten neu gemischt?

Die Polypipe Vertriebs GmbH & Co. KG geht in Ko-operation mit der RG rohrgroup GmbH, stattet die „alten Hasen“ der Inhouse-Rohrsanierung mit ihren RabbitCoater für einen erfolgreichen Neustart aus.

Erstklassige Technik trifft alte Hasen

Wie heißt es so schön in der Rohrinnensanierung? Das Alte nicht wegreißen, sondern als Formgeber für das Neue nutzen. Das haben sich auch die Geschäftsführer Jens Becker (Polypipe Vertriebs GmbH & Co. KG) und Alexander Eysert (RG rohrgroup GmbH) gedacht. So trifft der neue Marktführer Deutschlands als Systemanbieter auf die „alten Hasen“ und beide Unternehmen profitieren. Die Mitarbeiter der rohrgroup arbeiten seit Jahren in der Rohrinnensanierung von Abwasserrohren und möchten nun mit neuem Image neu durchstarten.

Polypipe: Der Quantensprung in Sachen Rohrsanierung

Polypipe macht sich seit einiger Zeit einen Namen: Mit innovativer Technik „Made in Germany“ und einem Material, das alen Anforderungen einer Rohrsanierung gerecht wird- perfekt für den Quantensprung in Sachen Rohrinnensanierung von Abwasserrohren. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis jeder um die Alternativen zur Inhouse Sanierung von Entwässerungsrohren weiß und keine Großbaustellen mit Dreck, Lärm oder gar einem Umsetzen der Mieter in Betracht zieht.

Material ohne penetranten Geruch

Gute Neuigkeiten, denn auch Hotels, Krankenhäuser, Rehakliniken oder Schulen und Verwaltungsgebäude brauchen nicht mehr während der Sanierungsarbeiten schließen. Ganz im Gegenteil: Das Material, dass zum Einsatz kommt, verursacht keinen penetranten Geruch. Es kommt ganz ohne Lösungsmittel aus und ist damit bezüglich Nachhaltigkeit ganz vorne im Markt. Die Oberfläche des neuen Rohr-im-Rohr ist erfrischend orange und spiegelglatt. Keine raue, unebene Fläche an der Feststoffe hängen bleiben könnten. Da ist es fast schade, dass die so sanierten Rohre hinter den Wänden schlummern.

rohrgroup: Wir starten durch!

Genau das erkannte Alexander Eysert: „Orange ist nun unsere Farbe. Das war längst überfällig. Das Potential dieses Materials und dieser Technik ist enorm. Außerdem ist Polypipe mit seinem professionellen Team genau der Partner, den wir uns wünschen. Wir, als „alte Hasen“ der Branche, bringen erstklassig ausgebildete und erfahrene Technik-Teams mit. Ausgestattet mit dem RabbitCoater und dem RabbitResin werden wir nicht mehr aufzuhalten sein.“

Lösung für den Sanierungsstau

Dieser Enthusiasmus hat einen Grund. So lieferte Polypipe gleich mehrere seiner Maschinen samt KnowHow an die rohrgroup. Die ersten rohrgroup Mitarbeiter haben schon eine Schulung absolviert und sind begeistert. Sie und all die anderen Unternehmen, die diese Technik bereits nutzen, sind die Formgeber, die es braucht, um dem Sanierungsstau der Abwasserbranche ein Ende zu setzen.

Möchten auch Sie hier mitmischen? Das Team von Polypipe freut sich auf Ihren Anruf: 02734 4791 316

Projektanfragen zum Einsatz dieser Technik nimmt die rohrgroup gern entgegen: 030 235 946 150

