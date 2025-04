Deutsche Kautionskasse erneut als einer der fairsten Mietkautionsanbieter ausgezeichnet

Deutsche Kautionskasse zählt laut FOCUS MONEY auch 2025 zu den fairsten Mietkautionsversicherern – Top-Bewertungen in Produktleistung, Kundenbetreuung und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Deutsche Kautionskasse zählt laut aktueller Studie des Analyseinstituts ServiceValue in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin _FOCUS MONEY_ auch im Jahr 2025 zu den fairsten Anbietern von Mietkautionsversicherungen in Deutschland. In der großen Fairness-Studie, die in Ausgabe 17/2025 veröffentlicht wurde, erzielte die Deutsche Kautionskasse in gleich drei von vier Bewertungskategorien die Bestnote „Sehr Gut“.

„Diese Auszeichnung zeigt uns, dass unsere konsequente Ausrichtung auf Transparenz, Kundenorientierung und Servicequalität von unseren Kundinnen und Kunden wahrgenommen und geschätzt wird“, sagt Christian Sili, CEO der Deutschen Kautionskasse. „Insbesondere freut uns das Top-Ranking in der Kategorie _Kundenbetreuung_, denn hier zahlt sich unsere kontinuierliche Arbeit an digitalen Services und klaren Informationsangeboten aus.“

Die Fairness-Studie basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung unter 1.525 Kundinnen und Kunden, die in den letzten drei Jahren Erfahrungen mit einem oder mehreren von 17 Mietkautionsanbietern gemacht haben. Bewertet wurden 14 Einzelmerkmale in vier zentralen Dimensionen: Produktleistung, Kundenkommunikation, Kundenbetreuung und Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Deutsche Kautionskasse erzielte dabei jeweils ein „Sehr Gut“ in den Bereichen Produktleistung, Kundenbetreuung und Preis-Leistungs-Verhältnis. In der Kategorie Kundenkommunikation wurde ein „Gut“ erreicht.

„Dass wir als Spezialanbieter neben großen Versicherungsgesellschaften wiederholt in der Spitzengruppe gelistet sind, unterstreicht unseren Anspruch, der Qualitätsführer im Segment Mietkautionsversicherung zu sein“, so Sili weiter.

Die Deutsche Kautionskasse ist seit über 15 Jahren auf Mietkautionsbürgschaften spezialisiert und bietet ihren Service sowohl privaten als auch gewerblichen Mietern als auch Versicherungen, Baken und anderen Finanzdienstleistern in ganz Deutschland an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Kautionskasse AG

Christian Sili

Gautinger Str. 10

82319 Starnberg

Deutschland

fon ..: 0815165750

web ..: https://www.kautionskasse.de

email : presse@kautionskasse.de

Die Deutsche Kautionskasse war der erste Finanzdienstleister in Deutschland, der mit Moneyfix® Mietkaution sowohl Mietern als auch Vermietern eine Alternative zu Barkautionen, Bankbürgschaften und teuren Kreditlösungen angeboten hat. Moneyfix® Mietkaution bietet privaten Haushalten wie auch gewerblichen Mietern eine einfache und schnelle Lösung für mehr finanzielle Flexibilität. Durch jahrelange Erfahrung im Bereich der alternativen Mietkaution bieten wir einfache, individuelle und zuverlässige Lösungen für Mieter, Vermieter, Partner und Finanzdienstleister. Und mit über 4 Millionen Mietobjekten in Deutschland haben wir als Marktführer die höchste Akzeptanz in der Immobilienwirtschaft. Tendenz: steigend.

Moneyfix® Mietkaution – Immer schön liquide bleiben.

Pressekontakt:

Deutsche Kautionskasse AG

Christian Sili

Gautinger Str. 10

82319 Starnberg

fon ..: 0815165750

email : presse@kautionskasse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Berlin trifft die Welt: Das Sultanat Oman ist nicht nur ein „Hidden Treasure“