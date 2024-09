Deutsche Kautionskasse ist Innovationschampion 2025

Innovationschampion 2025: die Deutsche Kautionskasse überzeugt durch ein flexibles Geschäftsmodell und kontinuierliche Prozessoptimierung, trotz ihrer kleinen Größe.

Die Deutsche Kautionskasse wurde als „Innovationschampion 2025“ ausgezeichnet und gehört damit zu den führenden Unternehmen in Deutschland, die herausragende Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit bewiesen haben. Diese Anerkennung, verliehen durch FOCUS Business, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für kontinuierliche Produkt- und Dienstleistungsentwicklung sowie die Optimierung interner Prozesse.

Die Deutsche Kautionskasse, mit Sitz in Starnberg, konnte besonders in den Bereichen Produkte und Dienstleistungen sowie Geschäftsmodell herausragende Bewertungen erzielen. Das Unternehmen wurde im Rahmen einer umfassenden Methodik bewertet, die sowohl Innovationskultur als auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Prozesse berücksichtigte. Die Größe des Unternehmens, mit weniger als 50 Mitarbeitenden, entspricht der Kategorie XS und beweist, dass auch kleinere Unternehmen durch gezielte Innovationsmaßnahmen eine führende Rolle in der Branche einnehmen können.

Die Auszeichnung als Innovationschampion hebt die Investitionen der Deutschen Kautionskasse in zukunftsweisende Ideen hervor und betont, wie sich das Unternehmen mit innovativen Produkten auf dem Markt behauptet und neue Maßstäbe setzt. Dank eines flexiblen Geschäftsmodells und der fortlaufenden Verbesserung interner Abläufe konnte die Deutsche Kautionskasse nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern auch die Qualität ihrer Dienstleistungen signifikant steigern.

Weitere Informationen zur Methodik der Auszeichnung finden Sie auf der Webseite von FOCUS Business: Methodik der Innovationschampions 2025.

Die Deutsche Kautionskasse war der erste Finanzdienstleister in Deutschland, der mit Moneyfix® Mietkaution sowohl Mietern als auch Vermietern eine Alternative zu Barkautionen, Bankbürgschaften und teuren Kreditlösungen angeboten hat. Moneyfix® Mietkaution bietet privaten Haushalten wie auch gewerblichen Mietern eine einfache und schnelle Lösung für mehr finanzielle Flexibilität. Durch jahrelange Erfahrung im Bereich der alternativen Mietkaution bieten wir einfache, individuelle und zuverlässige Lösungen für Mieter, Vermieter, Partner und Finanzdienstleister. Und mit über 4 Millionen Mietobjekten in Deutschland haben wir als Marktführer die höchste Akzeptanz in der Immobilienwirtschaft. Tendenz: steigend.

Moneyfix® Mietkaution – Immer schön liquide bleiben.

