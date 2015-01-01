Deutsche Metallkasse Börsengang: Wie Gold als Sachbezug zum attraktiven Mitarbeiterbenefit wird

Die Deutsche Metallkasse AG Börsengang-Strategie zeigt: Gold als steuerfreier Sachbezug für Arbeitnehmer entwickelt sich zur cleveren Lösung im Kampf gegen den Fachkräftemangel.

Die Deutsche Metallkasse AG fungiert als Holdinggesellschaft, die Unternehmensbeteiligungen und, direkt oder indirekt, Rohstoffvorkommen hält. Wenn also im folgenden Text, im Zusammenhang mit der Deutsche Metallkasse AG, von „anbieten“, „bietet an“, etc., die Rede ist, dann ist damit immer gemeint, dass diese Tätigkeiten über die Tochtergesellschaft Frankfurter Metallkasse GmbH ausgeübt werden.

Die Deutsche Metallkasse AG positioniert sich als „Deutschlands erste Edelmetallaktie“ und hat mit ihrem GoldWert-Sparplan eine bemerkenswerte Nische besetzt. Über ihre Tochtergesellschaft können Unternehmen ihren Mitarbeitern monatlich einen lohnsteuer- und sozialversicherungsfreien Sachbezug im Wert von 50 Euro zukommen lassen – nicht als schnell ausgegebenen Gutschein, sondern als wertbeständiges Gold. Der geplante Börsengang der Deutschen Metallkasse AG und die wachsende Nachfrage nach diesem Produkt zeigen, dass hier mehr als nur ein vorübergehender Trend entstanden ist. Mit Sitz in der Schweiz, der Drehscheibe des globalen Goldhandels, und operativen Strukturen in Deutschland verbindet das Unternehmen zwei Welten. Die Lagerung der Edelmetalle erfolgt sicher im Zollfreilager, was zusätzliche Steuervorteile ermöglicht.

Warum Gold als Sachbezug Mitarbeiter nachhaltig begeistert

Der klassische 50-Euro-Sachbezug ist vielen Personalverantwortlichen bekannt. Tank- oder Lebensmittelgutscheine werden schnell eingelöst und sind dann verbraucht. Anders verhält es sich mit Gold: Hier entsteht Monat für Monat ein kleiner Vermögensaufbau, der langfristig wirkt. Während ein Tankgutschein nach der nächsten Fahrt zur Arbeit aufgebraucht ist, sammelt sich beim Edelmetallsparplan kontinuierlich ein Sachwert an, der traditionell als krisensicher gilt.

Besonders interessant wird dieser Ansatz in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Gold hat sich über Jahrtausende als Wertaufbewahrungsmittel bewährt und verliert im Gegensatz zu Kontoguthaben nicht durch Inflation an Kaufkraft. Für Arbeitnehmer bedeutet das: Sie erhalten nicht nur eine monatliche Zusatzleistung, sondern bauen gleichzeitig eine Altersvorsorge auf, ohne einen einzigen Euro selbst investieren zu müssen. Die Deutsche Metallkasse Erfahrungen aus der Praxis bestätigen genau diesen Effekt.

Steuerliche Vorteile für beide Seiten

Die steuerliche Behandlung macht den Unterschied. Die vollen 50 Euro brutto kommen beim Arbeitnehmer als 50 Euro netto an – ohne jeden Abzug. Für Arbeitgeber bedeutet das eine deutliche Ersparnis bei den Lohnnebenkosten von etwa 70 Euro pro Monat und Mitarbeiter. Diese Win-win-Situation überzeugt zunehmend mehr Unternehmen, wie die Erfahrungen der Deutschen Metallkasse AG belegen.

Ein weiterer Vorteil: Nach einer Haltedauer von einem Jahr und einem Tag sind sämtliche Kursgewinne steuerfrei. Das gilt für alle vier Edelmetalle, die über den Sparplan angeboten werden:

– Gold – der Klassiker unter den Edelmetallen

– Silber – als industriell gefragtes Metall mit Wertsteigerungspotenzial

– Platin – selten und begehrt in der Automobilindustrie

– Palladium – unverzichtbar für Katalysatoren

Einkauf zum Großhandelspreis macht den Unterschied

Ein entscheidender Vorteil liegt in den Einkaufskonditionen. Während Privatkunden beim lokalen Edelmetallhändler für ein Gramm Gold oft 20 Prozent mehr bezahlen, profitieren Sparplan-Kunden vom Großhandelspreis für Kilobarren. Bei Gold, Platin und Palladium werden jeweils Ein-Kilo-Barren erworben, bei Silber sogar 15-Kilo-Barren.

Die Lagerung erfolgt im Zollfreilager (eine vom Zoll zugelassene Lagerung) – ein Detail, das oft unterschätzt wird. Dadurch entfällt die Umsatzsteuer nicht nur auf Gold (was in Deutschland ohnehin der Fall wäre), sondern auch auf Silber, Platin und Palladium. Dazu kommt die Versicherung gegen Einbruchdiebstahl, Brand und Raub. Die monatliche Lagergebühr von 0,08 Prozent beinhaltet bereits alle Prüfungen und Versicherungsleistungen. Diese Kombination aus Preisvorteilen und Sicherheit findet sich selten am Markt.

Deutsche Metallkasse AG Erfahrungen: Was Unternehmen berichten

Das Geschäftsmodell ruht auf zwei Säulen: Zum einen das Konzept „Leverage Gold“, bei dem physische Rohstoffvorkommen mit Hebelwirkung erworben werden. Zum anderen das Retailgeschäft mit Edelmetallen, das sich sowohl an Privatkunden als auch an Unternehmen richtet. Der Börsengang der Deutsche Metallkasse kann diesem innovativen Ansatz zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen.

Besonders Steuerberater schätzen das Konzept. Über 2000 Steuerberater und Geschäftsführer folgen dem Unternehmen mittlerweile auf LinkedIn – ein deutliches Zeichen für die Akzeptanz in Fachkreisen. Tatsächlich implementieren bereits führende Steuerberatungsgruppen den GoldWert-Sparplan für eigene Mitarbeiter. Diese Entwicklung zeigt, dass die Strategie rund um den Deutsche Metallkasse AG Börsengang aufgeht.

So funktioniert der Sparplan in der Praxis

Die Umsetzung ist denkbar einfach. Der Arbeitgeber überweist an die Frankfurter Metallkasse. Der vereinbarte Betrag wird auf der Gehaltsabrechnung als Sachbezug ausgewiesen – der Verwaltungsaufwand bleibt minimal. Daraufhin wird zum aktuellen Großhandelspreis Gold (oder eines der anderen Edelmetalle) gekauft und dem Mitarbeiter der entsprechende Anteil am großen Barren gutgeschrieben.

Der Mitarbeiter erwirbt also Bruchteilseigentum an einem Kilobarren. Das mag zunächst abstrakt klingen, hat aber entscheidende Vorteile: Der Preis pro Gramm ist deutlich günstiger als bei kleinen Münzen oder Barren. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, die Edelmetalle zu Hause aufzubewahren.

Sieben verschiedene Vertragsvarianten stehen zur Wahl – von reinem Gold über Silber, Platin und Palladium bis hin zu Mischformen. Ein Wechsel zwischen den Varianten ist jederzeit möglich. Nach einem Jahr kann der Mitarbeiter sein angespartes Edelmetall verkaufen oder sich vollständige Barren nach Hause liefern lassen. Die Erfahrungen der Deutschen Metallkasse zeigen, dass diese Flexibilität von Arbeitnehmern besonders geschätzt wird.

Transparenz und Sicherheit schaffen Vertrauen

Ein häufig genannter Aspekt in den bisherigen Rückmeldungen ist die Transparenz. Ein unabhängiger, von der IHK Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger prüft jährlich die Echtheit aller eingelagerten Edelmetalle. Zusätzlich testiert ein externer Wirtschaftsprüfer die Vollständigkeit der Bestände.

Wichtig ist auch: Die Edelmetalle bleiben im Eigentum des jeweiligen Kunden. Selbst im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz würden die Bestände nicht zur Insolvenzmasse gehören. Die Mitarbeiter haben also zu jedem Zeitpunkt Anspruch auf „ihr“ Gold – ein nicht zu unterschätzender Sicherheitsaspekt, der in vielen Deutsche Metallkasse AG Erfahrungen positiv hervorgehoben wird.

Positive Resonanz aus der Praxis

Was sagen Unternehmen, die den GoldWert-Sparplan bereits einsetzen? Mitarbeiter schätzen die Nachhaltigkeit dieses Benefits. Anders als bei Gutscheinen, die nach wenigen Wochen vergessen sind, entsteht hier ein spürbarer Vermögensaufbau. Die Erfahrungen der Deutschen Metallkasse bestätigen: Dieser Benefit bleibt im Gedächtnis.

Für Personalabteilungen ist die einfache Integration in die Lohnabrechnung ein Pluspunkt. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten über die 50 Euro hinaus. Gleichzeitig können Unternehmen diesen Sachbezug als reguläre Betriebsausgabe ansetzen, was Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer reduziert.

Besonders in Branchen mit gut verdienenden Fachkräften wird der Sparplan geschätzt. Hier geht es nicht darum, das schmale Budget aufzubessern, sondern um ein durchdachtes Instrument zur Mitarbeiterbindung. Wer Monat für Monat zusieht, wie sich ein kleines Goldvermögen aufbaut, fühlt sich wertgeschätzt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Der GoldWert-Sparplan ist dabei bewusst auch für den externen Vertrieb konzipiert. Finanzvertriebe, Versicherungsmakler und Berater im Bereich Lohnkostenoptimierung nutzen das Produkt bereits erfolgreich. Das zeigt: Die Idee, Gold als Sachbezug anzubieten, trifft einen Nerv am Markt. Auch der Deutsche Metallkasse Börsengang profitiert von dieser wachsenden Akzeptanz.

Fazit: Gold als Sachbezug überzeugt in der Praxis

Die wachsende Aufmerksamkeit für das Geschäftsmodell zeigt, dass hier eine echte Alternative zu klassischen Mitarbeiterbenefits entstanden ist. Gold als Sachbezug verbindet steuerliche Vorteile mit langfristigem Vermögensaufbau und einem symbolischen Wert, der weit über einen Tankgutschein hinausgeht.

Für Arbeitgeber, die im Wettbewerb um Fachkräfte bestehen wollen, lohnt sich ein genauer Blick auf diese Form des Sachbezugs. Die positiven Erfahrungen der Deutschen Metallkasse AG belegen: Mitarbeiter reagieren begeistert auf diesen außergewöhnlichen Benefit, der monatlich daran erinnert, was sie dem Unternehmen wert sind.

