Deutsche Segel-Bundesliga Norddeutscher Regatta Verein gewinnt 2. Spieltag in Starnberg

Joersfelder Segel-Club bleibt trotz Rang vier Tabellenführer der 1. LigaVerein Seglerhaus am Wannsee siegt in der 2. Liga – Lübecker Yacht-Club

bleibt Tabellenführer

Hamburg/Starnberg, 03.05.2026 (DSL e.V.) – Der zweite Spieltag der

Deutschen Segel-Bundesliga ist am Sonntag mit der Wertung des Freitags

beendet worden. Am Auftakttag absolvierten beide Ligen in der Starnberger

Bucht je sechs Wettfahrten – Samstag und Sonntag blieben windbedingt ohne

Rennen. Den Spieltag gewannen der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) in

der 1. Segel-Bundesliga und der Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) in

der 2. Segel-Bundesliga. An der Tabellenspitze bleibt in der 1. Liga der

Joersfelder Segel-Club (JSC), in der 2. Liga der Lübecker Yacht-Club (LYC).

SPIELTAGSVERLAUF: EIN SEGELTAG, AN ZWEI TAGEN LEIDER KEIN WIND

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Den Freitag konnte die Wettfahrtleitung voll ausnutzen. Bei acht bis neun

Knoten Wind und vielen Drehern gingen in der 1. wie in der 2. Segel-

Bundesliga je sechs Flights über die Bahn – ein souveräner Auftakt nach

den oft wechselhaften Erfahrungen am Starnberger See. Für ein Novum sorgte

eine verzogene Luvtonne: Nachdem die Bahnmarke durch einen Erstligaclub im

Rennen aus der Position geraten war, wurden Rennen der 1. und 2. Liga

wiederholt.

Parallel feierte der Bayerische Yacht-Club (BYC) seine traditionelle

1. Mai Feier mit dem clubeigenen Ansegeln; das Gelände war den ganzen Tag

über stark besucht, zahlreiche Mitglieder und Gäste verfolgten die

Wettfahrten von Steg und Promenade aus. Live-Musik auf dem Steg sorgte

tagsüber für Atmosphäre, am Abend setzte sich das Rahmenprogramm im

Clubhaus mit einer Live-Band fort – die Bundesliga-Aktiven waren als

Gäste eingeladen.

Am Samstag und Sonntag ließ der Wind die Wettfahrtleitung dann im Stich.

Über den Kursen zogen immer wieder leichte Striche, durchsetzen konnte

sich keiner, dazu kamen viele Dreher. Am Samstag wurde „Warten an Land“

angeordnet und der Tag um 17:30 Uhr ohne Wettfahrt offiziell abgepfiffen.

Auch der Versuch am Sonntagmorgen, mit einem frühen Skippers Briefing um

8 Uhr die einsetzende Thermik zu nutzen, blieb erfolglos – nutzbarer Wind

setzte sich an keinem der beiden Tage durch.

„Es war uns eine große Ehre, den 2. DSBL-Spieltag im Bayerischen Yacht-

Club auszurichten. Auch wenn nur der erste Tag mit gutem Wind und einer

beeindruckenden Kulisse überzeugen konnte und dabei sechs Flights gesegelt

wurden, hatten alle Teams viel Freude. Der BYC blickt mit Vorfreude auf

die weiteren Spieltage der Saison 2026 und bedankt sich herzlich bei allen

Helferinnen und Helfern für ihre großartige Unterstützung“, sagt Nils

Sternbeck, Sportmanager des Bayerischen Yacht-Clubs.

ERGEBNISSE DES 2. SPIELTAGS

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In der Segel-Bundesliga gilt das Low-Point-System: Wer am Ende die

wenigsten Punkte hat, gewinnt. Ein erster Platz bringt einen Punkt, ein

zweiter zwei Punkte und so weiter.

Den Spieltagssieg in der 1. Segel-Bundesliga sicherte sich der NRV mit

9 Punkten und damit deutlichen vier Punkten Vorsprung. Für die Hamburger

segelten Mats Schönebeck (Steuermann), Henrik Peters, Moritz Gießelmann

und Ferdinand Pfund. Dahinter lieferten sich der Münchner Yacht-Club und

der Blankeneser Segel-Club ein Kopf-an-Kopf-Rennen und gingen mit jeweils

13 Punkten punktgleich auf die Plätze zwei und drei.

„Die Saison ist lang und ich freue mich, dass Mats, Henrik, Moritz und

Ferdi für einen sehr soliden Start gesorgt haben. Wie all die Jahre werden

wir auch in diesem Jahr viel rotieren. So werden in den kommenden drei

Spieltagen drei weitere Steuerleute mit ihren Teams zum Einsatz kommen“,

sagt Klaus Lahme, Clubmanager und Bundesliga-Teammanager des Norddeutschen

Regatta Vereins.

In der 2. Segel-Bundesliga setzte sich der VSaW mit 12 Punkten an die

Spitze des Spieltags, gefolgt vom Segel-Club Ville (13 Punkte) und dem

Lübecker Segler-Verein von 1885 (14 Punkte) – jeweils nur ein Punkt

Abstand zwischen den Plätzen. Für die Berliner segelten Frederike

Westphalen, Anna Krömke, Carolin Schaaff und Nico Naujock (Steuermann).

„Nach der Vorhersage von letzter Woche sind wir schon fast von einem

Eintages-Event ausgegangen – deswegen wollten wir am Freitag so viele

Rennen wie möglich fahren. Wir wollten konstant fahren, mit einem 2. Platz

im Schnitt sind wir sehr zufrieden. Der Wind war typisch für Starnberg:

sehr böig, sehr drehig. Spaß ist auf jeden Fall vorhanden – wer unsere

TikToks gesehen hat, weiß: Lockerheit ist damit vorprogrammiert“, sagt

Nico Naujock, Steuermann des Vereins Seglerhaus am Wannsee.

GESAMTWERTUNG NACH 2 SPIELTAGEN

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Auch wenn der JSC den 2. Spieltag nur auf Rang vier beendete, verteidigt

das Berliner Team mit 5 Punkten seine Führung in der Gesamtwertung der

1. Segel-Bundesliga. Dahinter folgt der NRV (7 Punkte, 2 Punkte Rückstand),

der sich durch den Spieltagssieg wieder in Richtung Titelkampf schiebt.

Auf Rang drei liegt der Bodensee-Yacht-Club Überlingen (11 Punkte,

4 Punkte Rückstand auf Platz zwei).

An der Spitze der 2. Segel-Bundesliga liegt der LYC mit 8 Punkten – nur

einen Punkt vor dem VSaW (9 Punkte). Auf Rang drei folgt der Konstanzer

Yacht Club mit 11 Punkten, punktgleich mit dem viertplatzierten Regatta-

Segler-Neuruppin.

SAISON 2026: ZWEI VON SECHS STATIONEN ABSOLVIERT

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Mit Starnberg ist die zweite Saisonstation der Deutschen Segel-Bundesliga

abgeschlossen. Die Deutsche Segel-Liga e.V. richtet die Bundesliga 2026

an insgesamt sechs Standorten in Deutschland aus.

AUSBLICK: 3. SPIELTAG AUF DER KIELER FÖRDE

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Weiter geht es für die Deutsche Segel-Bundesliga vom 10. bis 12. Juli 2026

mit dem 3. Spieltag auf der Kieler Förde.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

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Eventseite mit Crewlisten, Ergebnissen und weiteren Infos:

https://deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/2-spieltag-2026/

Pressebilder zum 2. Spieltag (honorarfrei mit Bildnachweis):

https://konzeptwerft.smugmug.com/Deutsche-Segel-Bundesliga/2026/2Spieltag-BYC-/PRESSE-c-SAILING-ENERGY

Alle Pressefotos sind mit Quellenangabe „© DSBL / Sailtracks“ honorarfrei.

Belegexemplar erbeten.

PRESSEKONTAKT

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Deutsche Segel-Liga e.V.

Ausrichterin der Deutschen Segel-Bundesliga

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Web: www.deutsche-segelliga.de

ÜBER DIE DEUTSCHE SEGEL-LIGA E.V.

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Die Deutsche Segel-Bundesliga wurde 2013 gemeinsam mit 17 Segelvereinen

gegründet. Veranstalter der Liga ist der Deutsche Segler-Verband (DSV),

Ausrichter ist die Deutsche Segel-Liga e.V., die für die operative

Organisation und Durchführung der Spieltage verantwortlich zeichnet. In

der 1. Segel-Bundesliga und der 2. Segel-Bundesliga treten jeweils

18 Clubs gegeneinander an. Jeder der 36 Vereine nominiert einen Kader von

bis zu 20 Seglerinnen und Seglern, von denen vier pro Verein und pro

Regatta starten. 48 Wettfahrten auf baugleichen Booten (J/70) entscheiden

an jedem Spieltag, also jedem Regatta-Wochenende, über die Punktzahl für

die Tabelle. Am Ende der Saison darf sich der Sieger der 1. Bundesliga

„Deutscher Meister der Segelvereine“ nennen und erhält die Meisterschale.

Die Vereine der 1. Segel-Bundesliga haben sechs Events, die der 2. Segel-

Bundesliga vier Events. Bei der Qualifikation für die 2. Bundesliga, dem

DSL-Pokal, werden vier Liga-Startplätze neu ausgesegelt.

#segelbundesliga

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Segel Liga e.V.

Herr Sven Jürgensen

Rotterdamer Straße 30

40474 Düsseldorf

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Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL e.V.)

Der Deutsche Segel-Liga e.V. wurde im März 2014 in Hamburg gegründet und ist außerordentliches Mitglied im Deutschen Segler-Verband (DSV). Als Dachverband vereint er alle 36 Segelvereine der 1. und 2. Liga und vertritt deren Interessen gegenüber dem DSV.

Der DSL e.V. ist vom DSV mit der eigenverantwortlichen Durchführung des Ligabetriebs betraut und beauftragt die DSBL GmbH mit der Gesamtorganisation. Mit drei von fünf Stimmen im Liga-Komitee ist der Verein das zentrale Steuerungselement.

Gesegelt wird auf einheitlichen J/70-Kielbooten im Fleet-Race-Modus. Der jährlich ermittelte Sieger trägt den Titel „Deutscher Meister der Segelvereine“. Zudem ist der DSL e.V. Partner und Schirmherr der Deutschen Junioren Segel-Liga (DJSL).

Pressekontakt:

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