Deutsches Startup Covento revolutioniert Eventplanung und -organisation für große Veranstaltungen

Covento macht große Events einfach planbar

Covento stellt die erste All-in-One Plattform für große Events und Veranstaltungen vor. Diese innovative Lösung richtet sich speziell an Messen, Events in Stadien und große Vereine, die besondere Anforderungen an die Planung und Durchführung ihrer Veranstaltungen haben. Damit bedient das Startup für digitale Event- und Personalplanung ein Bedürfnis, das bisher nur unzulänglich von der Digitalisierung abgedeckt wurde.

Die Planung und Organisation großer Veranstaltungen ist eine echte Herausforderung. Besonders bei Events mit großen Menschenmengen und vielen Mitarbeitenden, wie sie etwa in der Eventbranche oder bei Sportvereinen üblich sind, stießen die vorhandenen Lösungen schnell an ihre Grenzen. Hier sahen drei visionäre Gründer ihre Chance und entwickelten Covento.

Ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung von Covento war die Zusammenarbeit mit großen Kunden wie dem 1. FC Köln. Durch kontinuierliches Feedback und echte Praxiserfahrungen wurde die Plattform stetig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse großer Events angepasst. Made in Germany und 100% DSGVO-konform, hat Covento schnell das Vertrauen der Branche gewonnen. Vor wenigen Wochen hat der FC den Vertrag mit Covento verlängert.

Die Plattform von Covento bietet eine integrierte Lösung, die Planungssoftware und eine Team-App vereint. Diese Kombination ermöglicht eine dynamische Planung und volle Konnektivität zwischen Projektplanung, Daten und Informationen. Dadurch können Veranstalter effizienter arbeiten und ihre Events reibungslos durchführen.

„Mit unserer Plattform bieten wir eine 360° Connectivity, die von der Buchung und Planung bis zur Abrechnung reicht. Unsere Lösung ist nicht nur für große Events geeignet, sondern auch für kleinere Veranstaltungen und Personalmanager von unschätzbarem Wert,“ erklärt Manochehr Soran Hamzeh Poor, CEO von Covento.

Die Plattform ist „Made in Germany“ und 100% DSGVO-konform, was sie zu einer sicheren Wahl für Veranstalter macht, die Wert auf Datenschutz und Datensicherheit legen. Covento setzt damit neue Maßstäbe in der Eventbranche und bietet eine Lösung, die sowohl den hohen Ansprüchen großer Veranstaltungen als auch den Bedürfnissen kleinerer Events gerecht wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Covento GmbH

Herr Soran Hamzeh Poor

Gröppersgasse 54

51107 Köln

Deutschland

fon ..: +49 17670999164

web ..: https://covento.io

email : soran.hamzehpoor@covento.de

Covento.io ist die führende digitale Lösung für Eventplanung und Eventorganisation: 360° Connectivity von der Buchung und Planung bis zur Abrechnung. Made in Germany und 100% DSGVO-konform.



