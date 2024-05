Deutschland: Experten fordern massiven Ausbau von Energiespeichern

Eine Energiewende ohne Energiespeicher wird es nicht geben. Entsprechend werden immer mehr eingesetzt, allerdings nicht in Deutschland. Im zuständigen Ausschuss fordern Experten den Ausbau dieser Energiespeichersysteme auch hierzulande.

Ohne Energiespeicher kann die Energiewende in Deutschland nach Ansicht von Experten nicht weitergehen. Im zuständigen Bundestagsausschuss forderten die Experten einen massiven Ausbau von Batteriespeichern und stießen damit bei den Abgeordneten auf offene Ohren. Sie waren sich einig, dass Speicher auf der Erzeugungsseite, im Netz und für den Verbrauch benötigt werden.

Die Logik dahinter ist bestechend einfach und klar: Wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, wird nicht immer die volle erzeugte Energiemenge benötigt. Diese kann mit Energiespeichern wie Vanadium-Redox-Flow-Batterien zwischengespeichert werden. Der Strom wird dann abgerufen, wenn er gebraucht wird. Zum Beispiel am Morgen, wenn die Sonne noch nicht scheint, ein laues Lüftchen weht, Deutschland aber erwacht und die Stromzähler auf Hochtouren laufen.

Vanadium-Redox-Flow-Batterien werden bereits auf der ganzen Welt genutzt und eingesetzt, mit über 280 neuen Anlagen, die kürzlich gebaut oder bis 2023 angekündigt wurden. Dazu gehören auch 78 kommerzielle Anlagen in Europa. Bei der Planung der Energiewende in Deutschland wurden sie jedoch praktisch vergessen. Daher ist auch hier die Zeit drängend. Vanadium-Redox-Flow-Batterien sind für Solar- und Windparks besonders geeignet. Denn sie haben eine lange Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren und können mehr als 15.000-mal geladen und entladen werden. Außerdem sind sie nicht brennbar, was sie für Netzanwendungen besser geeignet macht als Lithium-Ionen-Batterien.

Wenn es darum geht, vom Wachstum der Vanadium-Redox-Flow-Batterien für die Energiespeicherung zu profitieren, ist Exposition ggü. Vanadium für die Anleger von zentralem Interesse. In China wuchs der Markt für Energiespeicherung bis 2023 um satte 260 %. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien setzt das Land konsequent auf den Ausbau seiner Energiespeichersysteme, um das Netz stabil zu halten und Strom dann bereitzustellen, wenn er gebraucht wird. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 31,39 Gigawatt (GWh) an neuer Energiespeicherkapazität hinzugefügt. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Analysten gehen davon aus, dass sich das Marktvolumen für Vanadium bis 2030 auf rund 80 Mrd. US-Dollar verdoppeln wird, unter anderem aufgrund der Nachfrage aus der Batterieindustrie.

Vanadium bietet Anlegern auch einen geostrategischen Bonus, da Russland und China rund 78 % des Weltmarktes beherrschen. Dementsprechend sind Vanadiumvorkommen außerhalb dieser Länder sehr gefragt. Vanadium Resources Limited („Vanadium Resources“, ISIN: AU0000053522) ist eines der in diesem Sektor tätigen Unternehmen. Das australische Unternehmen entwickelt das Weltklasse-Vanadiumprojekt Steelpoortdrift (86,49 % Eigentum) nordöstlich von Johannesburg in Südafrika.

Steelpoortdrift beherbergt eine der hochwertigsten und wirtschaftlichsten Vanadiumlagerstätten der Welt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, im Jahr 2024 alle Hürden zu nehmen, um mit dem Bau der Mine im ersten Halbjahr 2025 zu beginnen. Laut der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS (Definitive Feasibility Study)) beträgt der Nettogegenwartswert (NPV) des Projekts nach Steuern 1,212 Milliarden US-Dollar. Dies ist ein Vielfaches der aktuellen Börsenbewertung von Vanadium Resources, die derzeit bei etwa 25 Millionen australischen Dollar liegt, und bietet daher ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Der hohe Nettogegenwartswert basiert auf einer Minenlebensdauer von mindestens 25 Jahren, verfügt jedoch über eine zugrundeliegende Ressource, die bei den vorgeschlagenen Abbauraten eine Lebensdauer von bis zu 180 Jahren ermöglichen könnte. Es wird erwartet, dass das Projekt ab Beginn einen durchschnittlichen jährlichen freien Cashflow von 152 Millionen US-Dollar generieren könnte.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte bzw. Vanadium Resources. Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Spanish Mountain Gold kündigt Privatplatzierung an