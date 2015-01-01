DEUTSCHLAND TEST: Deutsche Kautionskasse ist Branchensieger bei Mietkautionsanbietern

Branchensieger mit Bestnote: Die Deutsche Kautionskasse belegt im DEUTSCHLAND TEST Platz 1 unter den Mietkautionsanbietern und erhält die Auszeichnung „Höchste Zuverlässigkeit“.

Die Deutsche Kautionskasse AG ist im aktuellen DEUTSCHLAND TEST der ServiceValue GmbH als Branchensieger ausgezeichnet worden. In der bundesweiten Verbraucheruntersuchung zur Zuverlässigkeit von Mietkautionsanbietern belegt die Deutsche Kautionskasse Platz 1 und erhält damit die Auszeichnung „Höchste Zuverlässigkeit“.

Grundlage der Studie ist eine eigeninitiierte, unabhängige Online-Befragung von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Bewertet wurde, inwieweit Anbieter aus persönlicher Kundenerfahrung als zuverlässig wahrgenommen werden – insbesondere mit Blick auf Produktqualität, Leistungsversprechen und tatsächliche Leistungserbringung. Insgesamt flossen 99.184 Kundenurteile aus dem Befragungszeitraum November bis Dezember 2025 in die Auswertung ein.

_“Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Verlässlichkeit nicht nur zu versprechen, sondern täglich zu liefern – im Produkt, im Prozess und im Service“_, sagt Christian Sili, CEO der Deutschen Kautionskasse. „_Gerade bei Mietkautionen erwarten Mieter und Vermieter Sicherheit, Transparenz und reibungslose Abläufe. Dass Verbraucher uns hier an die Spitze der Branche wählen, ist für uns Anerkennung und Verpflichtung zugleich.“_

Die Deutsche Kautionskasse gilt als Pionier der Mietkautionsversicherung in Deutschland. Mit der digitalen Lösung Moneyfix® bietet das Unternehmen eine Alternative zur klassischen Barkaution und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung kundenorientierter, effizienter Prozesse.

Über die Studie

Die Untersuchung „Zuverlässigkeit“ von ServiceValue im Rahmen von DEUTSCHLAND TEST bewertet Unternehmen branchenübergreifend anhand eines ungewichteten Mittelwerts aus Verbraucherurteilen. Der Anbieter mit dem besten Ergebnis innerhalb einer Branche erhält die Auszeichnung „Höchste Zuverlässigkeit“.

Die Deutsche Kautionskasse war der erste Finanzdienstleister in Deutschland, der mit Moneyfix® Mietkaution sowohl Mietern als auch Vermietern eine Alternative zu Barkautionen, Bankbürgschaften und teuren Kreditlösungen angeboten hat. Moneyfix® Mietkaution bietet privaten Haushalten wie auch gewerblichen Mietern eine einfache und schnelle Lösung für mehr finanzielle Flexibilität. Durch jahrelange Erfahrung im Bereich der alternativen Mietkaution bieten wir einfache, individuelle und zuverlässige Lösungen für Mieter, Vermieter, Partner und Finanzdienstleister. Und mit über 4 Millionen Mietobjekten in Deutschland haben wir als Marktführer die höchste Akzeptanz in der Immobilienwirtschaft.

Moneyfix® Mietkaution – Immer schön liquide bleiben.

