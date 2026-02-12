Deutschlandfinale der World Robot Olympiad 2026: Robotik-Nachwuchs trifft sich in Trier

Am 19. und 20. Juni 2026 wird die SWT Arena Trier zum Treffpunkt für die besten jungen Robotik-Talente Deutschlands.

133 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet treten beim Deutschlandfinale der World Robot Olympiad (WRO) gegeneinander an. Nach dem Rekordjahr 2026 kommen damit erneut die erfolgreichsten Nachwuchsteams der deutschen Robotik-Szene zusammen, um ihre Fähigkeiten in Konstruktion, Programmierung und Teamarbeit unter Beweis zu stellen.

Die WRO ist ein internationaler Bildungswettbewerb, der Kinder und Jugendliche für Technik, Informatik und Robotik begeistert. In kleinen Teams entwickeln die Teilnehmenden autonome Roboter, die anspruchsvolle Aufgaben lösen oder innovative Ideen zu gesellschaftlichen Fragestellungen präsentieren. Dabei stehen kreatives Problemlösen, technisches Verständnis und Teamarbeit im Mittelpunkt – Kompetenzen, die in einer zunehmend digitalen Welt immer wichtiger werden.

Die besten Teams Deutschlands in Trier

Dem Deutschlandfinale gehen über 60 Regionalwettbewerbe in ganz Deutschland voraus. Nur die erfolgreichsten Teams qualifizieren sich für die nationale Endrunde. In Trier kämpfen sie nun um die begehrten Titel in den verschiedenen Wettbewerbskategorien und Altersklassen. Gleichzeitig entscheidet sich, welche Teams Deutschland bei den internationalen WRO-Wettbewerben vertreten werden.

Die WRO-Saison 2026 steht international unter dem Motto „Robots Meet Culture“. Dabei beschäftigen sich die Teams mit der Frage, wie Robotik dazu beitragen kann, Kunst, Kultur und kulturelles Erbe zu bewahren, weiterzuentwickeln und für kommende Generationen zugänglich zu machen.

Kostenfreier Besuch und MINT-Erlebnis für alle

Neben den Wettbewerben erwartet Besucher ein abwechslungsreiches MINT-Rahmenprogramm mit Mitmachaktionen, Informationsständen und Einblicken in aktuelle Technik- und Forschungsprojekte. Familien, Schulklassen, Lehrkräfte sowie alle Technikinteressierten erhalten die Gelegenheit, moderne Robotik hautnah zu erleben und mit engagierten jungen Talenten ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt zum Deutschlandfinale ist an beiden Veranstaltungstagen kostenlos. Erwartet werden rund 2.500 Gäste aus ganz Deutschland. Die Wettbewerbe bieten spannende Einblicke in die Zukunft von Technologie, Innovation und Bildung.

Das Deutschlandfinale 2026 wird vom Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. veranstaltet. Die Durchführung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Trier, den Stadtwerken Trier sowie zahlreichen regionalen Partnern aus Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft. Schirmherr der Veranstaltung ist Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Unterstützt wird das Finale zudem vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz.

„Wir begeistern Kinder und Jugendliche für Technik und Robotik und stärken den MINT-Nachwuchs in Deutschland. Das Deutschlandfinale zeigt eindrucksvoll, wie viel Kreativität, Teamgeist und technisches Können in jungen Menschen steckt“, erklärt der Markus Fleige von TECHNIK BEGEISTERT e.V.

Tagesgäste sind herzlich eingeladen, die besondere Atmosphäre des Wettbewerbs zu erleben und die Roboter-Teams auf ihrem Weg zu nationalen und internationalen Erfolgen zu begleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TECHNIK BEGEISTERT e.V.

Markus Fleige

Ruhrufer 12

58739 Wickede (Ruhr)

Deutschland

fon ..: 017621110153

web ..: https://www.worldrobotolympiad.de/saison-2026/deutschlandfinale

email : mail@technik-begeistert.org

Der 2011 gegründete Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. hat sich der Aufgabe verschrieben, Kinder und Jugendliche für Technik, Informatik und Robotik zu begeistern. Neben der Organisation des bundesweiten Wettbewerbs World Robot Olympiad (WRO) unterstützt der Verein Schulen aktiv beim Aufbau von Roboter-AGs und schafft so praxisnahe MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) direkt im Schulalltag.

Mit über 50 Partnerinnen und Partnern bundesweit und mehr als 800 ehrenamtlichen Unterstützer jährlich bringt TECHNIK BEGEISTERT e.V. junge Menschen im Alter von 8 bis 22 Jahren in Kontakt mit Technik und fördert sie gezielt für Berufe der Zukunft. Der Verein zählt über 100 Mitglieder, die sich für diese Mission engagieren und hat ein breites Netzwerk von Schulen, Hochschulen sowie Akteuren aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft aufgebaut.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.technik-begeistert.org

Pressekontakt:

TECHNIK BEGEISTERT e.V.

Herr Markus Fleige

Ruhrufer 12

58739 Wickede

fon ..: 017621110153

email : mail@technik-begeistert.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Willicher Start-up startet Manufaktur-Fertigung der ersten PFAS-freien Pfanne aus deutscher Spitzenforschung Raum & Form Seidel GmbH nimmt BETACO ins Sortiment auf