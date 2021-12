Deutschlandweit Altgold verkaufen

Die AGR-Sontheimer GmbH kümmert sich seit 1996 deutschlandweit um den An- und Verkauf von Wertstücken. Auch wenn Privatpersonen ihr Altgold verkaufen, findet ein risikoarmer Versand der Ware statt.

Bei der AGR-Sontheimer GmbH stehen zahlreiche Wertstücke im Fokus. Das größte Gebiet ist der deutschlandweite An- und Verkauf von Gold. Dabei handelt es sich um einen sensiblen Bereich, bei dem durch einen versicherten Online-Versand und einer vertraulichen Behandlung von Daten das Risiko minimiert wird. Insbesondere wenn Privatpersonen ihr Altgold verkaufen, ist ein geschützter Rahmen wichtig.

Was ist Altgold wert?

Im Laufe der Zeit findet sich in nahezu jedem Haushalt irgendwo Gold. Doch nicht jede Goldmünze hat den gleichen Wert wie Zahngold und dieses nicht immer den einer Kette. Tatsächlich ist der Goldwert davon abhängig, wie rein das Altgold ist. Der Goldanteil wird durch die Legierung bestimmt. Damit sind Verschmelzungen mit anderen Metallen gemeint, oft wird dafür Silber oder Kupfer verwendet. Handelt es sich beim Altgold beispielsweise um 333-Gold, ist es zu 33,3 % aus reinem Gold, der Rest ist zugemischt. Pures Gold hat den Wert 999 oder auch 24 Karat. Häufig gibt der Prägestempel auf dem Goldstück Auskunft über den Goldanteil in der Legierung. Wie viel der Fund im Haushalt jedoch tatsächlich wert ist, muss durch eine professionelle Einschätzung herausgefunden werden.

Wie sicher ist der Altgoldverkauf?

Der Ablauf bei der AGR-Sontheimer GmbH ist auf einen sicheren Altgoldverkauf ausgelegt. Damit bei der Post nichts schiefgehen kann, steht kostenloses Versandmaterial bereit. Darin kann das Altgold neutral verpackt werden, sodass kein Außenstehender erkennen kann, was sich im Paket befindet. Wenn es bei der Postfiliale abgegeben ist, erfolgt ein kostenloser und versicherter Versand an die AGR-Sontheimer GmbH. Sollte es sich um große Mengen handeln, kann das Paket von Mitarbeitern persönlich abgeholt werden. Anschließend wird der Goldgehalt und der Wert des Altgolds bestimmt und mitgeteilt. Sollte das Angebot abgelehnt werden, wird das Gold unverzüglich auf dem gleichen versicherten Weg zurückgeschickt, ansonsten erfolgt eine schnelle Zahlung.

In München ist Gold richtig

Die AGR-Sontheimer GmbH hat ihre Geschäftsräume in Grünwald im oberbayrischen Landkreis München in der Südliche Münchner Straße 15. Als Partner von Dentallaboren und Gold-Recyclingfirmen verkaufen und kaufen sie Gold deutschlandweit. Um alle Fragen vor dem Altgoldverkauf zu klären, kann unverbindlich Kontakt per Mail über info@agr-sontheimer.de oder über die Telefonnummer 089 641670580 aufgenommen werden.

