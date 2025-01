Dezentrale Wohnraumlüftung: Effiziente Lösung für gesundes Raumklima und Energieeinsparung

Dezentrale Lüftungssysteme verbessern die Luftqualität in Innenräumen und tragen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.

In modernen Wohnräumen gewinnt die Qualität der Innenraumluft zunehmend an Bedeutung. Eine effektive Methode zur Sicherstellung eines gesunden Raumklimas ist die dezentrale Wohnraumlüftung. Diese Systeme ermöglichen eine kontrollierte Belüftung einzelner Räume und bieten dabei zahlreiche Vorteile.

Ein wesentlicher Pluspunkt dezentraler Lüftungssysteme ist die einfache Nachrüstbarkeit. In der Regel ist lediglich eine Kernbohrung erforderlich, was den Installationsaufwand minimiert. Dies macht sie besonders attraktiv für Renovierungsprojekte oder den nachträglichen Einbau in Bestandsgebäuden.

Die Systeme arbeiten energieeffizient, indem sie Wärme aus der Abluft zurückgewinnen und diese zur Temperierung der Zuluft nutzen. Dadurch wird der Wärmeverlust reduziert und Heizenergie eingespart. Ein Beispiel hierfür ist der AirVital PRIME, der eine Wärmerückgewinnung von bis zu 94,5 % erreicht.

Neben der Energieeffizienz tragen dezentrale Lüftungssysteme zur Verbesserung der Luftqualität bei. Eingebaute Filter entfernen Schadstoffe, Allergene wie Pollen und verhindern das Eindringen von Insekten. Zudem sorgen integrierte Schalldämpfer für einen flüsterleisen Betrieb und halten Außengeräusche fern.

Ein weiterer Vorteil ist die individuelle Steuerbarkeit. Die Systeme können bedarfsgerecht für einzelne Räume eingestellt werden, was zu einer optimalen Anpassung des Raumklimas führt. Dies ist besonders in Räumen wie Schlafzimmern, Homeoffices oder Kinderzimmern von Vorteil, wo spezifische Luftqualitätsanforderungen bestehen.

Zusammenfassend bieten dezentrale Wohnraumlüftungssysteme LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co. KG eine effiziente und flexible Lösung zur Verbesserung des Raumklimas und zur Energieeinsparung. Sie sind leicht nachrüstbar, arbeiten energieeffizient und tragen maßgeblich zu einem gesunden Wohnumfeld bei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co KG

Herr Rudolf Haase

Paschinger Straße 56

4060 LEONDING Postfach 66

Österreich

fon ..: +43 57556-0

fax ..: +43 575566-3

web ..: https://www.limodor.com

email : office@limodor.com

Wir sind IHR Lüftungsgeräte Hersteller und bieten alles, was das Lüftungsherz begehrt.

LIMODOR bietet eine große Bandbreite an Systemlösungen und einfachen Komponenten für alle Anforderungen im Bereich der Wohnungslüftung. Die Qualität von Limodor schlägt sich beispielsweise in der Limodor Einrohrlüftung nieder, ein Powerhouse mit platzsparendem Einbau und hoher Leistungsfähigkeit. Zudem lässt sich die gesamte Wohnraumlüftung zentral oder dezentral umsetzen.

Unsere effizienten und kostensparenden Systeme entlüften im Sommer und erhalten zusätzlich Wärme im Winter. Durch den Einsatz einer Wärmepumpe von Limodor lässt sich die Wärme der Abluft für die Warmwasseraufbereitung nachhaltig und kostensparend verwenden. All das und noch viel mehr finden Sie bei Ihrem Hersteller für Lüftungsgeräte und Hersteller für Entlüftungsgeräte.

