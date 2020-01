DG_Holding – Wo Immobilien in der Metropolregion Kärnten Luxus-Renditen bescheren

In Österreich haben die Zinsen auf Sparguthaben ihr Allzeit-Tief erreicht und so bleibt als einzige Alternative für eine werthaltige und zukunftsträchtige Geldanlage die Immobilie in bester Lage.

Der Markt boomt und so schießen die Preise in manchen Regionen Österreichs in den Himmel. Ganz besonders pfiffig ist, wer nicht direkt in eine Immobilie investiert, sondern sich an einer Firma beteiligt, die direkt an der Quelle sitzt und das Risiko breit streut.

Was könnte es Wunderbareres geben als einen kreativen Bauträger zu finden, der die gesamte Wertschöpfungskette in der Hand hat und in bester Lage in Kärnten sitzt, einem der absoluten Hochpreissegmente innerhalb Österreichs, in dem aufgrund des regen Interesses von ausländischen Investoren die Nachfrage nach hochkarätigen Immobilen regelmäßig und dramatisch das Angebot übersteigt.

Enorme Nachfrage nach neuen Immobilien

Diethard Habernig, Ingenieur und Geschäftsführer der DG-Holding GmbH kennt den Markt der Klein- und Großimmobilien mit Wohn- und gewerblicher Nutzung und die enorme Nachfrage nach neuen Immobilien mit hohem Entwicklungspotential wie kaum ein anderer und hat ein Konzept entwickelt, das völlig neue Maßstäbe setzt. Das Besondere: Hier werden in Kärnten, einem der Wirtschaftsmotoren Österreichs, den individuellen Bedürfnissen potentieller Mieter entsprechende Lösungen entwickelt und auf einen Immobilienmarkt gebracht, der schnell seine Mieter und somit Vollauslastung findet.

Die Leidenschaft macht den Unterschied.

Die einzigartige Verbindung der Erfahrung mit der fachlichen Brillanz des Inhabers und der ganz persönlichen Note in der Beziehung zu ihren Kunden schöpfen das volle Potenzial österreichischer Innovationskraft und internationaler Vernetzung aus. Als Ingenieur für Maschinenbau versteht sich Initiator Diethard Habernig auf die Anwendungsmöglichkeiten von Stahl und hat über viele Jahre hinweg ein revolutionäres Konstruktionsprinzip für den Hochbau entwickelt. Die von ihm entwickelten Leichtprofile aus Stahl führen zu einer drastischen Kostenersparnis bei Neubauprojekten. Streifen- oder Punktfundamente anstatt einer teuren Bodenplatte aus Beton – natürlich bei gleicher Standsicherheit des Gebäudes. Böden, Decken und Wände werden im Trockenbau hergestellt, wodurch die Bauzeit erheblich verkürzt wird und die Objekte sofort bezugsfertig sind.

2 große Vorteile

Diese neuartige Konstruktion hat überdies weitere zwei große Vorteile: Die Gebäude sind erdbebensicher und leiten Blitze ab, was bei einer Expansion des Unternehmens nach Asien ein unschlagbares Verkaufsargument sein wird.

Das ist „Goldgräbertum“ im besten Sinne und garantiert punktgenaue Erfüllung einer immer weiter steigenden Nachfrage im österreichischen Immobilienmarkt, in dem schon heute ein Mangel an Immobilien mit hohem Entwicklungspotenzial in Metropolregionen herrscht.

Folgen Sie mit Ihrem Investment in die DG-Holding GmbH einem der Wachstumsmärkte in Österreich und der Vision eines weitsichtigen, promovierten Mittelstandsunternehmers und freuen Sie sich Tag für Tag über sprudelnde Renditen.

Weitere Details finden Sie auf: www.dg-holding.at

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DG-Holding GmbH

Herr Diethard Habernig

Wimitzstr. 24

9300 St. Veit an der Glan

Österreich

fon ..: +44 844 500 5733

web ..: http://www.dg-holding.at

email : info@dg-holding.at

