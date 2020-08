Diamantbohrungen und Geophysik in Australien gestartet

AUGUST 19 2020 – Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass die Feldprogramme gut voranschreiten und die Diamantbohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Sunday Creek in Zentral Victoria auf den Goldfeldern Australiens beginnen. Darüber hinaus sind auf dem Goldprojekt Redcastle große geophysikalische Untersuchungen im Gange.

Schlüsselpunkte:

– Die Diamantbohrungen auf dem Goldprojekt Sunday Creek in den Goldfeldern Victorias haben begonnen. Bei dem Ziel handelt es sich um hochgradige Adern mit zugehörigen mineralisierten Halos, die typisch für eine epizonal verlaufende Goldmineralisierung auf dem Apollo-GoldenDyke-Projekt sind.

– Es ist ein erstes 500-Meter-Bohrprogramm geplant, nach dem die Bohranlage sofort zum Redcastle-Projekt des Unternehmensumziehen wird. Ein Gesamtprogramm von 5.000 Metern ist für den Rest des Jahres 2020 auf Victoria geplant;

– Historische Goldminen bei Sunday Creek kommen in einem mehr als 11 Kilometer langen Trend vor. Die modernen Bohrungen bei Sunday Creek konzentrierten sich auf seichte, zuvor abgebaute Oberflächenabbaustätten bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 80 Metern. Ausgewählte historische Bohrergebnisse umfassen:

– CRC013: 21 Meter mit 4,8 g/t Gold aus 9 Metern, einschließlich 2 Meter mit 28,8 g/t Gold aus 15 Metern, und VCRC022:8 Meter mit 11,3 g/t Gold aus 66 Metern, einschließlich 2 Meter mit 40,3 g/t Gold aus 70 Metern;

– Am Redcastle Gradienten-Array sind Untersuchungen zur induzierten Polarisation („IP“) im Gange, die sich über ein Gebiet von 24 Quadratkilometern erstrecken, das alle historischen Anlagen umfasst. Dipol-IP, Bodenmagnetik und detaillierte Gravitationsmessungen werden ebenfalls in Redcastle durchgeführt, bevor die Besatzungen nach Sunday Creek aufbrechen, um in den kommenden Monaten Gradienten-IP,3D-IP und Bodenmagnetik durchzuführen.

– Bei Redcastle wurden auf einem 4,5 x 7 Quadratkilometer großen Gebiet, das über 24 historische Bergbaugebiete, einschließlich der Welcome Group enthält, extrem hohe Goldgehalte abgebaut, die zwischen den Jahren ca. 1859-1865 über eine Streichlänge von 2 Kilometern bis in eine maximale Tiefe von 125 Metern ausgebeutet wurden und 20.583 Unzen mit 254,6 g/t Gold ergaben.

Herr Hudson, Vorsitzender und CEO, erklärt: „Dies sind spannende Zeiten mit dem Beginn der Bohrungen am Sunday Creek und der projektbezogenen geophysikalischen Untersuchungen, die die Kontrolle über die hochgradige Mineralisierung bei Redcastle bei unserer Suche nach der nächsten epizonalen hochgradigen Goldlagerstätte im Fosterville-Stil aufdecken. Die Bohrungen in Victoria werden für den Rest des Jahres fortgesetzt, und die ersten Ergebnisse dürften Mitte bis Ende September vorliegen“.

Victoria hat mehr als 80 Millionen Unzen Gold produziert und drei Boomjahre erlebt: die 1850er, die frühen 1900er und die letzten drei Jahre. In Victoria herrschen zwei verschiedene Arten der Goldmineralisierung vor. Der tief orogene („mesozonale“) Stil und der flach orogene „epizonale“ Stil. Der mesozonale Stil ist in den Regionen Bendigo und Ballarat gut vertreten, die oft durch riesige Mineralisierungssysteme mit reichlich Nuggety Gold repräsentiert werden, die in modernen Ressourcenberechnungen normalerweise äußerst schwierig genau zu modellieren sind. Mawson konzentriert sich stark auf den hochgradigen epizonalen Stil (d.h. den Fosterville-Stil).

Ein erstes 500-Meter-Bohrprogramm ist bei Sunday Creek geplant; danach wird die Bohranlage sofort zum Redcastle-Projekt des Unternehmens umziehen. Ein Bohrprogramm von insgesamt 5.000 Metern ist für den Rest des Jahres 2020 in Victoria geplant, wobei ein zweites Bohrgerät innerhalb von 4-6 Wochen hinzugefügt werden soll.

Das Projekt Sunday Creek ist ein bedeutendes historisches hochgradiges epizonal-goldhaltiges Bergbaugebiet, das in mehreren parallelen Zonen auf einer Streichlänge von 11 Kilometern erschlossen wurde. Während die hochgradigen historischen Minen entlang dieser gut definierten Trends existieren, wurden innerhalb des größeren Projektgebiets von 19.365 Hektar nur begrenzte systematische Explorationen durchgeführt. Im Schürfgebiet Golden Dyke-Apollo haben frühere Betreiber bereits Bohrungen mit einer Streichlänge von über 800 Metern und einer maximalen durchschnittlichen vertikalen Tiefe von 80 Metern durchgeführt. Diese historischen Bohrergebnisse zeigen hochgradiges Gold mit ausgewählten Bohrlöchern, einschließlich8 Meter mit 11,3 g/t Gold aus 66 Metern, einschließlich 2 Meter mit 40,3 g/t Gold. Schürfgräben haben auch breites niedrig gradiges Oxidgoldergeben, wobei ein Graben 166 Meter mit 0,9 g/t Gold ergab.

Mawson erwarb das Sunday Creek-Projekt am 25. März 2020 mit dem Erwerb von EL6163 (5.822 Hektar) und RL 6040 (300 Hektar). Ein kürzlich eingereichter Antrag für EL7232 (13.243 Hektar) hat den gesamten Landbesitz am Sunday Creek auf 19.365 Hektar erweitert. Bei dem Projekt handelt es sich um eine epizonale Goldlagerstätte im Fosterville-Stil, die 56 Kilometer nördlich von Melbourne liegt. Historisch gesehen war die Golden-Dyke-Mine bei Sunday Creek einer der größeren Goldproduzenten in der Zone Melbourne in Victoria. Die Gesamtproduktion des Goldfeldes bei Sunday Creek wird mit 20.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 16,9 g/t Gold zwischen 1865 und 1920 angegeben. Die Goldmineralisierung wird strukturell entlangmehrerer nicht gebohrter paralleler Trends innerhalb eines 11 Kilometer langen Oberflächentrends kontrolliert, der viele historische Epizonal-Goldminen enthält. Bei Golden Dyke enthielten die Goldgehalte innerhalb der Quarz-Stibnit-Adern bis zu 120 g/t Gold und 50 % Stibnit, während der alterierte und stockwork Diorit-Dyke außerhalb der hochgradigen Adern durchschnittlich 6 g/t Gold enthielt. Die Tonstal-Mine im epizonalem Stil, die 8 Kilometer nordöstlich der Golden-Dyke-Mine liegt, förderte Anfang des 19. Jahrhunderts 2.814 Tonnen mit 23 g/t Gold, während die benachbarte Tobin-Mine Ende der 1870er Jahre 1,1 Tonnen mit 203 g/t Gold förderte.

Grabenbeprobungen von CRA Exploration in den frühen 1980er Jahren auf dem Apollo-Grundstück ergaben umfangreiche niedrig gradige Oxid-Goldproben auf 166 Metern mit 0,9 g/t Gold, wobei die Ergebnisse zwischen <0,04 g/t und 8,0 g/t Gold lagen und 30 Meter mit 1,6 g/t Goldeinschlossen. Zwei kleine Bohrkampagnen erprobten den Abschnitt Golden Dyke-Apollo bis in eine vertikale Tiefe von 40 bis 100 Metern über einen 800 Meter langen Streich. 1986 schlossen Ausminde Pty Ltd und Ausminde Holdings Pty Ltd (gemeinsam "Ausminde") Boden- und Gesteinssplitterproben ab und führten 1993 RC-Bohrungen durch (29 RC-Bohrlöcher). Beadell Resources Limited führte daraufhin 2008 bei Golden Dyke-Apollo Bohrungen durch;27 RC-Bohrungen (4 mit Diamantbohrschwänzen) und 3 Diamantbohrungen. Keine der Bohr- oder Grabendaten wurden zu diesem Zeitpunkt unabhängig verifiziert. Die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Ausgewählte Bohrergebnisse mit einem unteren Schnitt von 0,5 g/t und 5 g/t Gold aus diesen beiden Bohrprogrammen bei Golden Dyke-Apollo eingeschlossen: – CRC013: 21 Meter mit 4,8 g/t Gold aus 9 Metern einschließlich 2 Meter mit 28,8 g/t Gold aus 15 Metern

– VCRC022: 8 Meter mit 11,3 g/t Gold aus 66 Metern, einschließlich 2 Meter mit 40,3 g/t Gold aus 70 Metern

– VCRC011: 18 Meter mit 4,5 g/t Gold aus 37 Metern, einschließlich 10 Meter mit 7,1 g/t Gold aus 42 Metern

– VCRC007: 15 Meter mit 4,5 g/t Gold aus 62 Metern, einschließlich 5 Meter mit 11,2 g/t Gold aus 67 Metern

Michael Hudson (FAusMM), Chairman und CEO des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure oder Mineralprojekte und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.

Keine der Bohr- und Grabendaten wurden bisher von Mawson unabhängig verifiziert. Diese historischen Daten gehen der Einführung von NI 43-101 voraus und werden nur zu Informationszwecken zitiert. Die Bohr- und Grabendaten von Sunday Creek von CRA Exploration, Ausminde und Beadell Resources hatten eine Vielzahl von Untersuchungsergebnissen und Kontrolluntersuchungen, über die in historischen Berichten berichtet wurde. Es wird berichtet, dass die primäre Analyse auf Gold durch eine Brandprobe mit einem atomaren Adsorptionsabschluss durch NATA-registrierte Labors abgeschlossen wurde. Für Antimon wurden XRF-Untersuchungen durchgeführt.

