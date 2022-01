Diamond Painting Shop im neuen Design

Diamond-Painting-Shop im neuen Design: DiamondPainting24 lädt in faszinierende Welt bunter Steinchen

Im Rahmen eines Relaunchs erwarten Besucherinnen und Besucher im Onlineshop von https://www.diamondpainting24.de ein neues Shop-Design und eine stark optimierte Nutzerfreundlichkeit. Das neue Shop-Design erlaubt einen noch authentischeren Einblick in die Welt der beeindruckenden Diamant-Malerei und bietet durch ihre hervorragende mobile Erreichbarkeit sowie den vereinfachten Zugang nun auch die Möglichkeit, flexibel von unterwegs aus die gefragten Diamond-Painting-Sets zu shoppen.

Interessentinnen und Interessenten sind herzlich dazu eingeladen, entweder erstmalig die Kunst des Diamond Paintings oder die ihnen bereits bekannte Welt mit ihren vielfältigen Facetten im neuen Outfit zu entdecken.

Diamond Painting: geschmackvoll designte Kunstwerke – geschaffen durch bunte Steinchen

Die Kunst, Diamond Painting in einer beachtlichen Vielfalt auszuführen, kann von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen ausgeübt werden. Statt mit einem Pinsel und Farbe werden hierbei Bilder in den unterschiedlichsten Motiven aus einer Vielzahl von farbenfrohen Steinchen im Miniaturformat zusammengesetzt. Zahlen geben vor, welche Steinchen auf welcher Fläche zu platzieren sind, sodass auch Ungeübte ein künstlerisches Ergebnis erreichen, was sich sehen lassen kann.

Zum Einsatz kommen dabei sowohl runde, als auch eckige Steinchen, die zu exklusiven Motiven zusammengefügt werden. Eckige Steinchen fügen sich organisch aneinander, wohingegen bei runden Steinchen etwas Raum zwischen jedem einzelnen Element verbleibt. Da runde Steinchen etwas weniger Präzision als eckige erfordern, ist diese Lösung für Kinder optimal geeignet.

Besonders faszinierend sind die mehrdimensionalen Ansichten und die hervorragende Haptik durch das ausgesprochen plastisch wirkende Ergebnis. Die Steinchen sind aus Acryl gefertigt, wodurch die Farben in besonderem Maße ausdrucksstark zur Geltung kommen. Neben klassischen Bildern, die aus einem einzigen Teil bestehen, können auch mehrteilige Bilder zu einer individuellen Collage zusammengefügt werden.

Facettenreiche Kunstrichtungen und traumhafte Motive für jeden Geschmack

Der authentische Eindruck eines Gemäldes, der sich durch das finale Ergebnis ergibt, lässt sich für unterschiedliche Kunstrichtungen in Szene setzen. Besonders beliebt sind Öl-Gemälde per Diamond Painting, aber auch das Gestalten mit Wasserfarben.

Ein echtes Highlight sind personalisierte Diamond-Painting-Bilder, die aus einem eigenen Foto geschaffen werden können. Ganz gleich, ob es sich um ein Hochzeitsfoto, die Erinnerung an einen Schulanfang, ein romantisches Paar-Foto oder ein Porträt handelt: Individualisierte Diamond-Painting-Bilder eignen sich ebenso hervorragend als wunderbare Geschenkidee.

Diamond-Painting-Shop mit erstklassigen Konditionen bei Bezahlung und Versand

Das neue Shop-Design von www.diamondpainting24.de [http://www.diamondpainting24.de] wird um hervorragende Modalitäten in Sachen Bezahlung und Versand ergänzt. Kundinnen und Kunden können verschiedene Bezahlmöglichkeiten wie PayPal, Kreditkarte und den Kauf auf Rechnung nutzen. Der Versand ist innerhalb von Deutschland sowie Europa möglich und kostenfrei.

