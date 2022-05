Dich hat der Himmel geschickt – der Vorbote von George La Busch

Der Vorbote des kommenden Albums

Wenn man soo super verliebt ist und der Himmel hängt voller Geigen, dann gibt es schon mal die Liebeserklärung: Dich hat der Himmel geschickt!

Genau diese Geschichte erzählt der in der Schweiz lebende Sänger in diesen Lied. Es ist ein flotter Song über einen echt stark verliebten Menschen. In diesen Fall ein Mann, aber eine Frau könnte es genau so sein.

Text und Musik stammen aus der Feder von George La Busch.

Es gibt auch ein Video zu diesen tanzbaren Popschlager.

Dieses Lied ist der Vorbote/ Vorauskopplung aus dem Ende Juni erscheinenden Albums „KOMM UND LASS UNS LEBEN“. Das Album wird 14 Titel enthalten, welche die unterschiedlichen Facetten der Liebe musikalisch beleuchten und erzählen. Das sind dann schnelle und auch etwas langsamere Lieder zum Hören, Mittanzen und träumen. Lassen Sie sich überraschen. Es wird sich lohnen.

Die Texte und Melodien für dieses Album hat George alle selber verfasst.

George La Busch – Dich hat der Himmel geschickt 03:10 Minuten

Vorauskopplung aus dem kommenden Album „KOMM UND LASS UNS LEBEN“

Text und Musik: George La Busch

Label und Labelcode: CHD Sound & Music, LC 52955

Veröffentlichungs- Datum: 20. Mai 2022

Tontechnik: Horst Lemke/ Marabu Records

ISRC-Nummer: CHC932000010

© 2022 CHD Sound & Music

GTIN/EAN/UPC 4064832966244

Mehr Infos über George La Busch gibt es bei ihn auf den sozialen Medien und unter: www.George-La-Busch.ch

Quelle: George La Busch/ CHD Music

