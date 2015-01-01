  • Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst zusammen

    Die Tattoo-Datingwelt rückt enger zusammen: Dich-mit-Stich.de übernimmt die Plattform TattooSingles.de und bündelt so die wohl größte deutschsprachige Singlebörse für tätowierte Singles.

    BildMit einem bedeutenden Schritt für die Tattoo-Community vereint Dich-mit-Stich.de ab sofort die Mitglieder von TattooSingles.de unter einem Dach. Damit wächst die Plattform zur wohl größten Singlebörse für Tätowierte im deutschsprachigen Raum heran.

    Während TattooSingles.de sein gewohntes Design und seine eigenständige Marke behält, profitieren alle Mitglieder künftig von einem gemeinsamen Pool an Singles, die eine Leidenschaft für Tattoos teilen. Durch diese Zusammenführung entstehen mehr Möglichkeiten für echte Verbindungen, neue Matches und eine lebendige Community.

    „Bunt ist geil, Tattoo ist Pflicht! – nach diesem Motto schaffen wir mit der Vereinigung von TattooSingles.de und Dich-mit-Stich.de ein Zuhause für alle, die Tattoos lieben und Gleichgesinnte kennenlernen wollen“, erklärt Gründer Christian M. Haas, der den Deal eingetütet hat. „Wir vereinen die Stärken beider Plattformen und setzen auf Wachstum, Authentizität und die Begeisterung für Bodyart.“

    Ein weiterer Meilenstein ist die Übernahme der Social-Media-Kanäle von TattooSingles mit über 60.000 Followern. Diese Reichweite soll für noch mehr Sichtbarkeit sorgen und die Community aktiv einbinden. Damit steigt nicht nur die Bekanntheit der Plattform, sondern auch die Dynamik im Austausch rund um Tattoos, Lifestyle und Partnersuche.

    Mit dieser strategischen Erweiterung positioniert sich Dich-mit-Stich.de als wohl führende Plattform für Tattoo-Singles und setzt ein klares Zeichen: Tätowierte Singles im deutschsprachigen Raum bekommen endlich die Aufmerksamkeit und Reichweite, die sie verdienen.

    Über Dich-mit-Stich.de
    Dich-mit-Stich.de ist eine spezialisierte Datingplattform für Menschen mit Tattoos und Tattoo-Liebhaber. Mit authentischen Profilen, einer klaren Ausrichtung auf die Tattoo-Community und einer wachsenden Mitgliederbasis bietet die Plattform eine einzigartige Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und echte Verbindungen zu knüpfen.

    Über TattooSingles.de
    TattooSingles.de gilt als Vorreiter in der Tattoo-Dating-Nische. Die Plattform brachte bereits früh tätowierte Menschen und Tattoo-Liebhaber zusammen – lange bevor Nischendating im Trend lag. Mit einer engagierten Community, starker Social-Media-Präsenz und klarer Ausrichtung auf die Tattoo-Kultur hat sich TattooSingles.de als feste Größe in der Szene etabliert und den Weg für spezialisierte Datingplattformen geebnet.

