Diddlmaus, Perfektion und eine unbequeme Wahrheit

Österreicherin beeindruckt beim internationalen Speaker Slam

Wiesbaden/Wels, 14. März 2025 – Eine Diddlmaus, ein Buntstift und eine Lektion über Potenzialentfaltung. Mit dieser ungewöhnlichen Kindheitserinnerung begeisterte die Welser Speakerin Julia Hahn beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden und wurde mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Der Speaker Slam gilt als eine der härtesten Bühnen für Redner weltweit. 230 Teilnehmer aus 28 Ländern hatten genau vier Minuten Zeit, um Jury und Publikum zu begeistern. Die Veranstaltung, die bereits in New York, Dubai, Las Vegas, Dresden und Wien stattfand, bietet eine hochkarätige Plattform für professionelle Speaker, die ihre Botschaft prägnant und mitreißend vermitteln müssen.

Hahns Rede begann mit einem scheinbar harmlosen Kindheitsmoment: „Ich habe meine Diddlmaus perfekt ausgemalt – kein Strich über den Rand. Aber anstatt Lob zu bekommen, wurde ich aufgefordert, absichtlich darüber hinaus zu malen. Warum? Weil es für mein Alter ,normaler‘ gewesen wäre.“

Was wie eine Anekdote klingt, steht für eine tiefere Problematik: Menschen werden oft nicht für ihre Stärken gesehen, sondern daran gemessen, wie gut sie in vorgefertigte Erwartungen passen. „Wir erleben das in der Schule, im Job, im ganzen Leben. Anstatt Potenziale zu fördern, werden wir korrigiert. Anstatt Menschen zu stärken, sagen wir ihnen, was sie anders machen sollen. Dabei entfaltet sich wahres Potenzial nicht durch Anpassung – sondern durch Anerkennung der eigenen Fähigkeiten“, erklärte Hahn in ihrer Rede.

„Es war intensiv, herausfordernd und ein echtes Erlebnis“, resümierte Hahn nach ihrem Auftritt. „Vier Minuten, in denen jede Sekunde zählt – und in denen ich genau das vermitteln konnte, wofür ich stehe: Potenzial ist nicht dazu da, in eine Schablone gepresst zu werden. Es muss sichtbar gemacht werden.“

