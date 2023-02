Die 25. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH 2023

Die Kunstmesse «Art International Zurich» präsentiert vom 13. bis 15. Oktober 2023 im Kongresshaus Zürich aktuelle zeitgenössische Kunst.

Event

ART INTERNATIONAL ZURICH 2023

25. Messe für moderne und zeitgenössische Kunst

13. – 15. Oktober 2023

Kongresshaus Zürich

Kontakt

Akkreditierung für Sammler und Journalisten: www.art-zurich.com/dvip

E-Mail: info@art-zurich.com

Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt

Medienbereich

Medienressourcen und Pressematerialien: www.art-zurich.com/presse

Pressefotos zur Veröffentlichung: www.art-zurich.com/pressebilder

Web-Banner und Logo: www.art-zurich.com/logo

Aktuelle Pressemitteilung und allgemeine Informationen: www.art-zurich.com/pressetext

Poster und Anzeigenvorlagen: www.art-zurich.com/logo

Pressemappe (Texte, Fotos, Banner): www.art-zurich.com/presse

Infotext

Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert vom 13. bis 15. Oktober 2023 im Kongresshaus Zürich aktuelle Gegenwartskunst.

Die jährlich stattfindende Kunstmesse bietet seit 1999 einen breiten Überblick über die zeitgenössische Kunst. Sie hat sich zu einem wichtigen Schweizer Marktplatz für neue und moderne Kunst entwickelt.

Internationale Galerien und Künstler präsentieren hier aktuelle Positionen der Gegenwartskunst in allen Formaten und für nahezu jedes Budget.

Im Jahr 2023 findet die Messe zum 25. Mal ununterbrochen in Zürich statt.

ART INTERNATIONAL ZURICH ist Kunstmarkt, Grossausstellung, Handels- und Kommunikationsplattform in einem.

Im Messeherbst 2023 erwartet die kunstinteressierten Besucherinnen und Besucher ein breites Spektrum an Kunstwerken. Neben Gemälden und Skulpturen werden auch Grafiken, Fotografien, Objekte, Videokunst und virtuelle Arbeiten (NFT, AR) präsentiert.

Im Mittelpunkt steht die persönliche Begegnung, denn die ART INTERNATIONAL ZURICH versteht sich als Entdeckermesse und Forum für einen regen Austausch. Die Werkgespräche mit Künstlerinnen und Künstlern an den Messeständen sind ein fester und beliebter Bestandteil der Messe. In entspannter Atmosphäre werden intensive Gespräche über Kunst und Künstler geführt.

Die ART INTERNATIONAL ZURICH ist eine hervorragende Gelegenheit, sich regional und international mit Kunstschaffenden und Kunstinteressierten zu vernetzen.

Sammler und Kunstliebhaber kommen auf ihre Kosten. Wer das Besondere sucht, findet es an der ART INTERNATIONAL ZURICH.

Öffnungszeiten

Freitag, 13. Oktober: 12:00 – 18:00 Uhr

Freitag, 13. Oktober: 18:00 – 22:00 Uhr | Late Night

Samstag, 14. Oktober: 10:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 15. Oktober: 10:00 – 19:00 Uhr

Veranstaltungsort

Kongresshaus Zürich

Claridenstrasse 1, CH-8002 Zürich, Schweiz

Anreise

Karte: www.art-zurich.com/besuchen

Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel: www.stadt-zuerich.ch/vbz | www.sbb.ch

Tram Halt Bürkliplatz: 2 / 5 / 8 / 9 / 11

Tram Halt Stockerstrasse: 7 / 8 / 10 / 13

Parkhaus Park Hyatt (Beethovenstrasse 21, 8002 Zürich)

Parkhaus Bleicherweg (Beethovenstrasse 35, 8002 Zürich)

Parken in Zürich: www.pls-zh.ch

Eintrittskarten

Tageskarte: CHF 20.-

Studenten: CHF 10.-

Late Night: CHF 30.-

Tickets online kaufen: www.ticketcorner.ch/artist/art-international-zurich

