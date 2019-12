Die 5.2 Latte Macchiato Diät mit Ingwer Kur – Einfach abnehmen und gesund leben

Abnehmen ist leicht – abnehmen ist genussvoll. Man muss nur wissen wie. Eine einfache Diät mit Intervallfasten macht es vor.

Mit dem eigenen Körpergefühl ist das so eine Sache. Es finden sich nicht gerade viele Menschen, die ihr Spiegelbild anlächeln und zufrieden sind mit dem, was sie sehen. Die meisten würden wohl sofort hier und da etwas ändern. Bei den Männern sind die Schultern zu schmal, der Bauch zu groß, die Muskeln zu klein, sowie Kopf- und Brustbehaarung zu flüchtig. Die Frauen dagegen blicken mit Argwohn auf den zu großen Po, die zu kleine Oberweite, oder sie verfluchen ihre Reiterhosen, wo sie mit Pferden doch gar nichts zu tun haben. Dabei wird die objektive eigene Wahrnehmung oft durch äußere Faktoren sehr stark beeinflusst.

Zeigt uns doch die Werbung mittlerweile in allen Medien, wie wir am besten auszusehen haben: schlank, jung, sportlich, stets lächelnd und in allen Bereichen des Lebens erfolgreich. Niemand, aber wirklich niemand kann diesem vorgegaukelten Perfektionismus gerecht werden und so gleicht die Jagd nach diesem Ideal einer schier ausweglosen Mission.

Die Marketingabteilungen der Diätindustrie schaffen es jedes Jahr wieder neue Diätformen und Produkte zu erfinden und sie mit einem riesigen Budget unter die Leute zu bringen. Hiermit suggerieren sie den Menschen mit voller Absicht ein schlechtes Gewissen und bauen darauf ihr zweifelhaftes Geschäftsmodell auf. Ein Gewissen scheint diese Industrie nicht zu haben, denn wie immer, wenn es um große Gewinne geht, bleibt oft das Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft auf der Strecke. Der Umsatz der Diätindustrie wird für Europa für das Jahr 2019 auf unglaubliche neunzig Milliarden Euro geschätzt.

Mittlerweile dürfte wirklich jeder wissen, wie er oder sie abnehmen kann. Bewegung und gesundes Essen – sonst nichts! Es braucht kein Pulver oder Pillen dazu, um langfristig abzunehmen und gesund zu leben. Gut, vielleicht nutzt eine einfache kleine Übung auch noch: bewege einmal deinen Kopf schnell nach links und wieder zurück. Jetzt das gleiche nach rechts und wieder zurück. Die Übung gut merken und wenn du das nächste Mal gefragt wirst, ob du ein Stück Torte oder einen Nachschlag haben willst, machst du sie: einfach den Kopf hin und her schütteln – das wird helfen.

Für diejenigen, die es aber trotzdem angehen wollen gibt es brandneu eine neue Möglichkeit mit Genuss und nur minimalem Verzicht abzunehmen und die eigene Gesundheit zu fördern: die 5.2 Latte Macchiato Diät. Sie ist angelehnt an die 5.2 Intervallfasten Methode, bei der an lediglich zwei von sieben Wochentagen gefastet, und nur eine geringe Kalorienmenge aufgenommen wird. Diese kann durch den Genuss von drei Latte Macchiato ( oder auch Cappuccino ) mit jeweils einem kleinen Stück Schokolade mit hohem Cacaogehalt erreicht werden. Mit der zusätzlichen Einnahme von Ingwertropfen in Wasser oder Tee, die einfach dosierbar die Fettverbrennung unterstützen, wird das Abnehmen erleichtert – etwa fünf Kilogramm pro Monat oder mehr sind hier möglich. Recht viel, wenn man bedenkt, dass nur zwei Tage pro Woche gefastet wird.

Die komplette 5.2 Latte Macchiato Diät wird auf dem Videoblog „Gute Nachrichten, Technik und Sparfüchse – Kanal“ ausführlich erklärt und mit dem kompletten Diätplan kostenlos zur Verfügung gestellt.

