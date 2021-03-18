Die „All-American Koi Show 2026“ – Erleben Sie die beste Koi-Ausstellung der Welt in Las Vegas, Nevada

Anlässlich des ultimativen globalen Wettbewerbs für Kunst, Innovation und Aquakultur finden sich Koi-Züchter von Weltklasse, Richter und Hobbyisten in Las Vegas ein.

LAS VEGAS, NEVADA / ACCESS Newswire / 4. November 2025 / Las Vegas wird mit prächtigen Farben, Kultur und Kreativität aufglänzen, wenn die All American Koi Show 2026 (AAKS) zurückkehrt – größer, EINDRUCKSVOLLER und internationaler vernetzt als je zuvor. Die dreitägige Veranstaltung zelebriert die Kunst der Koi-Fischzucht und das beeindruckende Aufeinandertreffen von Tradition, Unternehmertum, Wettbewerb und Unterhaltung.

All American Koi Show 2026 in Las Vegas

Internationale Koi-Züchter und -Enthusiasten versammeln sich anlässlich der All-American Koi Show 2026 in Las Vegas, USA.

AAKS 2026 wird weltbekannte japanische Richter, Geschäftspioniere und internationale Enthusiasten zu einem unvergesslichen Wochenenderlebnis zusammenbringen. Von der praxisorientierten Teichbaulehre über ein exklusives Bankett bis zu After-Parties mit prominenten Gästen ist der Event dazu ausgerichtet, alle Sinne und Begeisterungsgrade für die Koi-Kultur zu fesseln.

Die AAKS bedeutet nicht nur Wettbewerb – es geht um Verbindung, so Hector Mardueno, Gründer der W. Lim Corporation & der All American Koi Show. Wir verschmelzen Ost und West, Vermächtnis und Innovation, Geschäft und Kunst, und das alles durch die zeitlose Symbolkraft des Kois hinsichtlich Ausdauer und Schönheit.

Der Event wird acht integrierte Erfahrungen bieten, wobei jede eine unterschiedliche Seite der globalen Koi-Bewegung herausstellt:

1. Party with the Legends – ein exklusiver Auftakt mit den Züchtern im Silverton Casino samt prominenten Gästen und Live-Unterhaltung.

2. Sponsoring-Gelegenheiten – Luxusmarken und globale Partner schließen sich einem elitären, hochrangigen Publikum an.

3. AAKS-Food Fest – eine kulinarische Fusion, inspiriert von amerikanischen, japanischen und hawaiianischen Geschmacksrichtungen.

4. Der AAKS-Haupt-Event – Koi-Wettbewerbe, die von weltbekannten Koi-Züchtern aus Japan beurteilt werden.

5. Welttitel, Siegerehrung & Bankett-Dinner im Silverton Casino – Ehrung von Spitzenleistung und Innovation bei der Koi-Haltung.

6. Verkäufer-Expo & Registrierung – ein dynamischer Marktplatz für Produkte, Kunst und Aquakultur.

7. Die Geschichte des Gründers: Hector’s Journey – All Roads Lead to Vegas AAKS 2026 (YouTube-Reihe) – Voller Leidenschaft & Vision.

8. Geschäftsstunde mit Hap Klopp (Gründer von The North Face) & W. Lim Corporation Seminars – exklusiver Führungsunterricht und praktische Lehre.

Jede Erfahrung fließt in eine einzige gemeinsame Mission ein – die Koi-Kultur zu einer globalen Kunstform anzuheben und neue Brücken zwischen Innovation, Unternehmertum und Tradition zu bauen.

Es wird erwartet, dass die AAKS 2026 Gäste aus ganz Amerika, Asien und Europa anziehen wird und so Luxus-Sponsoren, globale Medien und Sammler weltweit anlockt.

Der Yokozuna-Welttitel wird übergeben von: Sakai Fish Farm, Dainichi Koi Farm, Isa Koi Farm, Momotaro Koi Farm, Omosako Koi Farm, Matsue Koi Farm und Ooya Koi Farm

Sponsoring-, Aussteller- und Presseanfragen richten Sie bitte an:

info@allamericankoishow.com

www.AllAmericanKoiShow.com

27. – 29. März 2026 – Silverton Casino, Las Vegas, NV

Kontaktdaten

Hector Mardueno

Gründer

accounts@wlimproducts.com

7252338499

Tamara Mardueno

VP

marketing@allamericankoishow.com

7252338499

