Die Bergbauunternehmer Paul Matysek und Bassam Moubarak verstärken das Team vn Freeman Gold

– Bassam Moubarak wird neuer Finanzvorstand und Direktor

– Paul Matysek, ehemaliger Leiter von Lithium X, wird Mitglied des Strategic Advisory Board

Vancouver, British Columbia – 07. Oktober 2020 – Freeman Gold Corp. (CSE: FMAN, FWB:3WU) (Freeman oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens (das Board) Paul Matysek mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 zum strategischen Berater und Bassam Moubarak zum Chief Financial Officer ernannt hat. Mr. Moubarak wurde auch in das Board of Directors des Unternehmens berufen.

Herr Matysek war an hochrangiger Stelle in mehreren Unternehmen tätig und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie als Geochemiker und Geologe. Seit 2004 hat sich Herr Matysek als CEO oder Chairman in erster Linie auf die Exploration, Entwicklung und den Verkauf von fünf börsennotierten Unternehmen mit einem Gesamtwert von fast 2,9 Milliarden konzentriert. Zuletzt war er Executive Chairman der Lithium X Energy Corp., die für $265 Millionen in bar an Nextview New Energy Lion Hong Kong Limited verkauft wurde. Herr Matysek war President und CEO der Goldrock Mines Corp., die im Juli 2016 an Fortuna Silver Mines verkauft wurde. Zuvor war er CEO von Lithium One, die mit Galaxy Resources aus Australien fusionierte, um ein integriertes Lithiumunternehmen mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar zu schaffen. Er war CEO von Potash One, die im Jahr 2011 in einer freundlichen Übernahme für $434 Millionen in bar von K+S Ag erworben wurde. Herr Matysek war auch Mitbegründer und CEO von Energy Metals Corp., einem Uranunternehmen, das von einer Marktkapitalisierung von $10 Millionen auf etwa $1,8 Milliarden beim Verkauf im Jahr 2007 anstieg.

Herr Moubarak ist ein erfahrener Senior Executive mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Herr Moubarak war CFO der Lithium X Energy Corp., wo er eine Schlüsselrolle bei deren Verkauf an NextView New Energy Lion Hong Kong Limited für $265 Millionen spielte. Davor war Herr Moubarak CFO von Goldrock Mines Corp., wo er maßgeblich am Verkauf des Unternehmens an Fortuna Silver Mines Inc. für $180 Millionen beteiligt war. Er war Chief Financial Officer von Petaquilla Minerals Ltd., wo er für die Beschaffung von mehr als $120 Millionen zur Erschließung und Inbetriebnahme der Goldmine Molejon verantwortlich war. Er spielte auch eine wichtige Rolle beim Verkauf von Petaquilla Copper Ltd. an Inmet Mining Corporation für $400 Millionen und handelte den Verkauf der 1%igen NSR-Lizenzgebühr der Golden Arrow Resources Corporation für die Goldmine Gualcamayo an Premier Royalty Inc. für $17,75 Millionen aus. Herr Moubarak ist staatlich geprüfter Wirtschaftsprüfer und war zuvor in leitender Position bei der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte LLP. tätig, wo er Audits von Aktiengesellschaften leitete und die Umsetzung von SOX 404 (Compliance nach Sarbanes-Oxley Act, Abschnitt 404) mit besonderem Schwerpunkt auf die Bergbauindustrie beaufsichtigte.

Der CEO von Freeman, William Randall, kommentierte die Ernennung wie folgt: Ich freue mich darauf, wieder mit Paul und Bassam als Partner gemeinsam daran zu arbeiten, den Wert des Goldprojekts Lemhi zu erschließen und zu steigern. Innerhalb von 18 Monaten hat dieses Team unter der Leitung von Lithium X über $50 Millionen aufgebracht, wichtige technische und unternehmerische Prioritäten umgesetzt, mehrere Interessenten gewonnen und das Unternehmen schließlich für $265 Millionen in bar verkauft. Wir hoffen, wieder eine solche erfolgreiche Aktion durchführen zu können, und freuen uns darauf, Paul und Bassam in unserem hochqualifizierten Freeman-Team zu haben.

Die Ernennung von Herrn Moubarak folgt auf den Rücktritt von Kelvin Lee als Chief Financial Officer. Das Unternehmen möchte Kelvin Lee für seine Verdienste danken und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Vorhaben.

Das Unternehmen gibt ferner eine Gesamtzuteilung von 1.300.000 Aktienoptionen an bestimmte Direktoren, Führungskräfte und Berater des Unternehmens bekannt, die zu einem Preis von $0,60 ausübbar sind und 5 Jahre nach dem Datum der Zuteilung, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, verfallen.

Über das Unternehmen

Freeman Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung seines unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiets Lemhi liegt. Das Projekt Lemhi erstreckt sich über eine Grundfläche von 30 Quadratkilometer und birgt beachtliches Bergbaupotenzial. Bei der Mineralisierung im Projekt Lemhi handelt es sich im Wesentlichen um eine Goldoxidmineralisierung in geringer Tiefe, die bereits von mehr als 355 Bohrlöchern exploriert wurde und in der Tiefe bzw. entlang des Streichens in den meisten Richtungen nach wie vor offen ist. Das Unternehmen arbeitet im Anschluss an die Erschließung von Brachflächen und Neuland an einer Risikominimierung für das Projekt und erstellt eine erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung. Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dean Besserer, P. Geol., VP Eploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Für das Unternehmen:

William Randall, President & CEO of Freeman Gold

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.freemangoldcorp.com oder über Herrn Ken Cotiamco unter der Rufnummer 604-687-7130 oder per E-Mail an ken@freemangoldcorp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens beinhalten, aber nicht auf diese beschränkt sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen reflektieren die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sind Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freeman Gold Corp.

Howard Milne

Suite 1570 – 505 Burrard Street

V7X 1M5 Vancouver

Kanada

email : hdmcap@shaw.ca

