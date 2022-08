Die besten globalen Strategien für dein Unternehmen

Stell dir vor, dein Unternehmen expandiert in ein neues Land. Natürlich möchtest du, dass alles reibungslos funktioniert und du keine Fehler machst. Doch worauf solltest du achten?

Während in Deutschland viel Wert auf Qualität gelegt wird, ist in China eher der Preis entscheidend. Und in den USA? Kommunikation ist das A und O!

Egal in welcher Branche du tätig bist, eine internationale Expansion ist immer ein großes Risiko. Wir zeigen dir, worauf du achten musst!

1. Verstehe deine Kunden

Verstehe deine Kunden, bevor du versuchst, sie zu erreichen. Dies ist einer der Schlüssel, um eine erfolgreiche globale Strategie für dein Unternehmen zu entwickeln. Wenn du deine Kunden nicht verstehst, kannst du ihnen nicht die richtigen Produkte und Dienstleistungen anbieten. In der heutigen globalisierten Welt ist es wichtiger denn je, ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche deiner Kunden zu entwickeln.

Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Eine der effektivsten Methoden ist es, regelmäßig mit deinen Kunden zu kommunizieren. Versuche, so viel wie möglich über sie herauszufinden und stelle sicher, dass du ihre Fragen und Bedenken ernst nimmst. Auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass du immer auf dem neuesten Stand bist, was ihre Präferenzen und Bedürfnisse betrifft.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, die Konkurrenz im Auge zu behalten. Informiere dich regelmäßig über die neuesten Entwicklungen in deiner Branche und finde heraus, was die anderen Unternehmen tun, um erfolgreich zu sein. Auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass du immer einen Schritt voraus bist und deine Kunden mit den besten Produkten und Dienstleistungen versorgst.

2. Schaffe Mehrwert

Für dein Unternehmen ist es unerlässlich einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen, wenn du weltweit erfolgreich sein möchtest. Denn nur so kannst du dich von der Konkurrenz abheben und Kunden langfristig an dich binden.

Doch was genau ist Mehrwert und wie kannst du ihn schaffen? Mehrwert ist etwas, das den Kunden nützt und sie begeistert. Dabei ist es wichtig, dass dieser Mehrwert relevant für dein Unternehmen ist und zu deiner Marke passt. Beispielsweise kannst du deine Kunden mit exklusiven Rabatten oder Gutscheinen begeistern oder sie mit besonderen Services überraschen. Wichtig ist, dass du dir immer überlegst, was genau deine Kunden wollen und brauchen. Nur so kannst du einen wirklichen Mehrwert schaffen, der sie begeistert und an dich bindet.

3. Nutze die Macht der Storytelling

Die Macht der Storytelling ist unbestritten. Die Geschichte eines Unternehmens, seiner Marke oder seiner Produkte kann die Menschen auf eine ganz besondere Weise berühren und fesseln. Doch wie kann man diese Macht am besten nutzen, um die eigenen Ziele zu erreichen?

Zunächst sollte man sich überlegen, welche Zielgruppe man mit seiner Geschichte ansprechen möchte. Ist es die Kundschaft, die Lieferanten oder die Investoren? Jede dieser Gruppen hat andere Interessen und Bedürfnisse und sollte daher auch mit einer anderen Geschichte angesprochen werden.

Ebenso wichtig ist es, die richtige Plattform für die Verbreitung der eigenen Geschichte zu wählen. Soll sie online oder offline verbreitet werden? Über soziale Medien, in Zeitungsartikeln oder auf Konferenzen? Je nachdem, wo sich die Zielgruppe am häufigsten aufhält, sollte dort auch die Geschichte platziert werden. Wenn man sich diese beiden Punkte vor Augen hält, ist es bereits möglich, eine Geschichte zu entwickeln, die die Zielgruppe anspricht und begeistert. Dennoch gibt es noch einige weitere Aspekte, die beachtet werden sollten, damit die Geschichte den gewünschten Erfolg bringt. Zum Beispiel ist es ratsam, die Hauptfigur der Geschichte mit den Werten und Zielen des Unternehmens in Verbindung zu bringen.

Auf diese Weise kann man den Menschen vermitteln, was das Unternehmen ausmacht und warum es ihnen sympathisch sein sollte. Ebenso wichtig ist es, die Geschichte emotional zu gestalten. Wenn sie nur rational argumentiert, wird sie vermutlich nicht den gewünschten Effekt erzielen. Es muss also etwas emotionales Anziehungskraft ausgehen von der Geschichte, damit sie bei den Menschen ankommt und im Gedächtnis bleibt. All diese Punkte sind essenziell, um die Macht des Storytellings für das eigene Unternehmen optimal nutzen zu können. Durch eine gut durchdachte Strategie und eine emotionale Gestaltung der Geschichte kann man seine Zielgruppe begeistern und langfristig an sich binden.

4. Arbeite mit den Besten zusammen

Wenn du auf der Suche nach den besten globalen Strategien für dein Unternehmen bist, dann musst du unbedingt mit den Besten zusammenarbeiten. Denn nur die Besten verfügen über die notwendige Erfahrung und das Wissen, um dir bei der Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Strategien zu helfen. Außerdem können sie dir wertvolle Tipps und Hinweise geben, damit du auch in Zukunft erfolgreich sein wirst. Also mach dich auf die Suche nach den besten strategischen Partnern und arbeite mit ihnen zusammen, um die bestmöglichen Ergebnisse für dein Unternehmen zu erzielen.

?So machst du aus jedem Kunden einen Fan

Wie baue ich eine feste Kundenbindung auf? – Das Seminar So wichtig ist Kundenbindung im Vertrieb richtet sich an alle, die im Vertrieb tätig sind und mehr über Kundenbindung erfahren möchten.

In dem Seminar wird gezeigt, wie man das Vertrauen seiner Kunden durch einen professionellen Vertrieb gewinnen kann und es werden Themen wie Client Collaboration, Agiler Umgang mit Kundeneinwänden, Verhandlungsstrategien und Digitale Trends besprochen. Durch den Fortschritt in deinen Skills wird der Vertrieb verbessert und die Zukunft gesichert. Das Seminar vermittelt wirkungsvolle Strategien und Taktiken, um Kunden zu binden und langfristige Beziehungen aufzubauen. Die Teilnehmer lernen, wie sie das Potenzial ihrer Kunden erkennen und nutzen. Mit S+P zur nachhaltigen Kundenbindung!

?Programm zum Seminar

So bindest du deine Kunden langfristig

Digitale Trends für Vertriebsaktivitäten erfolgreich nutzen

Das kundenspezifische Lösungsangebot

Client Collaboration legt eine höhere Priorität auf die Zusammenarbeit mit den Kunden

Hilft dir bei der Schaffung von Mehrwert für Kunden

Stärkt bestehende Kunden-Beziehungen

Schafft Zukunftssicherheit im Vertrieb

Agiler Umgang mit Kundeneinwänden

Agiles Verhandeln mit Telefon, E-Mail, Chat & Co.

Klassische Einkäufer-Angriffe gekonnt abwehren

Überraschungen einbauen: 3 wirkungsvolle Möglichkeiten

Mit richtigen Fragen fängt man „gute Fische“

Agil Verhandeln mit Einkäufern

Einkäufer verstehen und entsprechend argumentieren:

Welche Verhandlungsstrategie passt zu welchem Kundentyp?

ZOPA, BATNA & Co. – Agile Verhandlungstechniken geschickt einsetzen

Mit dem MESO-Konzept „Win-Win-Situationen“ schaffen

Die besten globalen Strategien für dein Unternehmen

Weitere Seminare zum Thema „Vertrieb“

