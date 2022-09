Die besten Zeiten für Gold kommen, wenn die schlimmsten überstanden sind

Der Goldpreis fordert Geduld von den Anlegern. Doch bessere Zeiten werden kommen.

Dass Geduld nötig ist, zeigen die Zahlen. Sein Jahresbeginn hat der Preis des Edelmetalls rund 8,5 Prozent nachgegeben. Jedoch zeigt sich beim Blick auf andere Anlageklassen, dass sich Gold gut gehalten hat. Das Marktumfeld war nicht einfach. Nun ist die Zeit der Zinserhöhungen angebrochen, wobei aber die Europäische Zentralbank anders als die Fed dabei äußerst vorsichtig vorgeht. Damit sollten auch die für den Goldpreis im allgemeinen negativen Wirkungen durch Zinserhöhungen hierzulande nicht so dramatisch ausfallen. Der Grund für die mehr zurückhaltende Haltung der EZB resultiert wohl auch aus den teils enormen Schuldenbergen mancher Euroländer, die durch höhere Zinsen arg in Mitleidenschaft gezogen würden.

Zudem bleiben trotz Zinserhöhungen die Realzinsen im negativen Bereich – gut für Gold. Denn die Realzinsen sind das Entscheidende, nicht die Nominalzinssätze. Da sollte Gold also preislich nach oben tendieren, vor allem wenn die hohen Inflationsraten bleiben. Charles Dickens, allen bekannt, hat sich zum Thema Investieren einmal folgendermaßen geäußert: „Timing und Marktpreise sind völlig unterschiedliche Themen, und als Marktteilnehmer müssen wir einfach in der Lage sein, festgefahrene Überzeugungen (Voreingenommenheit) jederzeit von der kurzfristigen Realität zu trennen“. So sollten sich Investoren nicht von der diesjährigen Entwicklung des Goldpreises abhalten lassen, Gold als Diversifikator im Depot zu haben. Beispielsweise gelingt dies mit soliden Goldunternehmen wie etwa Karora Resources oder Revival Gold.

Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=JN554KqGVyo – arbeitet auf eine Steigerung seiner Goldproduktion in seiner Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations in Westaustralien hin.

Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=PU6zU4SLcDs – besitzt in Idaho die größte jemals dort produzierende Goldmine und das Unternehmen kümmert sich um die vorläufige Machbarkeitsstudie.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

