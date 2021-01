Die Biene Meyer – Das Bilderbuch über eine sprechende Biene

Eine Biene versetzt in Sona Scherthans und Jutta Sundermanns „Die Biene Meyer“ eine Imkerin ins Staunen.

Die Biene Meyer, die keinesfalls mit einer gewissen Maja verwechselt werden will, ist die einzige Biene mit dem für Bienen eher ungewöhnlichen Hobby Menschenkunde. Sie entschließt sich eines Tages dazu, die Imkerin, die jeden Tag ihre Bienen-Familie nervt, ein bisschen von ihrem Gift zu geben – ohne jedoch dabei ihren Stachel zu verlieren. Das Gift dieser speziellen Biene hat eine interessante Nebenwirkung: Die Imkerin kann auf einmal mit der Biene kommunizieren und kann kaum glauben, was sie da alles zu hören bekommt. Was hat die besondere Biene zu erzählen? Warum regt sie sich über manche Verhaltensweisen der Menschen auf? Und was findet sie recht amüsant?

Das illustrierte Kinderbuch „Die Biene Meyer“ von Sona Scherthan und Jutta Sundermann eignet sich sowohl für kleine als auch große Leute, solange diese sowohl Bienen als auch Menschen mögen und gern einer lustigen Geschichte lauschen möchten. Kinder lernen in Scherthans und Sundermanns Buch, was bei einem Bienenstich eigentlich passiert und erhalten einen Einblick in das Leben der kleinen Tierchen, die leckeren Honig produzieren. Sie lernen mehr über die Unterschiede zwischen durchschnittlichen Bienen und ihrer Königin und werden mit der Lektüre dieses unterhaltsamen Buches mehr über die Welt der Bienen erfahren.

„Die Biene Meyer" von Sona Scherthan und Jutta Sundermann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21228-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

